Economist: Орбан и Вилдерс не разрешат Украине вступить в ЕС

Экономист: Французские свекловоды поплатились за недальновидность Еврокомиссии

Экономист Лизан: Если Париж настроится на борьбу с ЕК за введение квот на украинскую продукцию, Зеленскому придется несладко

Tекст: Евгений Поздняков

«Французские фермеры не в первый раз выражают недовольство по поводу отсутствия квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию. В прошлый раз о своей обеспокоенности заявили продавцы курицы. Теперь изменившаяся экономическая реальность добралась и до свекловодов, которых тревожит огромный приток сахара во Францию», – сказал экономист Иван Лизан.

«Париж закономерно стал жертвой тренда, характерного для всех стран ЕС. После начала СВО Еврокомиссия приняла решение об отмене ограничений на импорт украинской продукции в обход национальных правительств. Тогда все исходили из гуманитарной составляющей вопроса. О последствиях решений никто не думал», – отмечает эксперт.

«Пагубные итоги широких жестов 2022 года дали о себе знать относительно недавно. Первой жертвой реализуемой политики стала Восточная Европа. Дело в том, что в этих странах сельское хозяйство сосредоточено вокруг растениеводства, как и на Украине», – подчеркивает собеседник.

«Таким образом, между сторонами случился конфликт интересов. Государства, расположенные в западной части ЕС, по большей части сконцентрированы на животноводстве, из-за чего последствия от увеличившегося притока продукции с территории Украины они не ощутили. Однако случай Франции показывает, что и гиганты объединения могут попасть в неловкую ситуацию», – уточняет Лизан.

«Если положение дел будет усугубляться, и Париж начнет чувствовать особое давление со стороны местных производителей сахара, то правительству страны придется начать дискуссию с Еврокомиссией по вопросу введения квот на украинскую продукцию. Проблема ЕС заключается в том, что страны не могут самостоятельно обходить наднациональные ограничения», – акцентирует он.

«Дерзко нарушать правила способны лишь поляки. На мой взгляд, когда Франция станет активным игроком в осуждении бесконтрольного украинского импорта, Владимиру Зеленского придется несладко. Если в споре с Варшавой ему удавалось поддерживать надменный тон и откровенно хамить, то Париж такого отношения не потерпит», – считает собеседник.

«ВСУ крайне зависимы от внешних поставок вооружений. Любые проблемы, находящиеся за пределами сферы конфликта, могут сказаться на готовности стран продолжать поддержку Украины. Франция вполне способна «перекрыть кислород» обнаглевшим союзникам, поэтому Зеленскому, скорее всего, придется отмалчиваться», – подчеркивает эксперт.

Резюмируя, Лизан отметил, что «недовольство экономическими преференциями, созданными ЕК для Украины, продолжит нарастать». По его мнению, «мы еще не раз увидим введение односторонних ограничений».

Ранее во Франции увидели угрозу в сахаре с Украины для европейских производителей. Об этом сообщает издание Bloomberg. О своих опасениях заявила всеобщая конфедерация свекловодов страны. По мнению ее членов, растущий импорт продукта несет огромные риски для местных предпринимателей сельскохозяйственного сектора.

Организация настаивает на том, чтобы поступающий с Украины сахар перепродавался за пределы ЕС. Отмечается, что в сезоне 2023-2024 годов показатели ввоза данного товара с территории восточноевропейского государства могут достичь 700-800 тыс. тонн, что значительно превышает средние отметки в 21 тысячу за пять лет до этого.

«Нам нужен четкий ответ Еврокомиссии о будущем управлении этим притоком сахара», – отмечается в обращении конфедерации. При этом, как пишет издание, несмотря на растущий импорт сахара с Украины, цены на продукт в ЕС до сих пор остаются крайне высокими на фоне глобального дефицита подсластителя. В настоящий момент внутренняя стоимость товара составляет около 800 евро за тонну, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

Однако не только французские фермеры недовольны несправедливыми условиями, созданными для украинского импорта. Так, в сентябре Варшава выдвинула ультиматум ЕК по вопросу вывоза зерна с союзной страны. «Для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или ЕК примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет», – заявлял премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Владимир Зеленский в ответ пригрозил Евросоюзу обращением в международный арбитраж, если ограничения на поставки зерна будут продлены. Эти слова вызвали серьезное недовольство в Варшаве. Министр правительства страны по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что эта риторика выходит за рамки классической дипломатии.

Все это привело к недовольствам и среди польских дальнобойщиков, выступающих против увеличения числа украинских перевозчиков. Проблемы в сфере сельского хозяйства, вызванные отменой квот, в целом пагубно влияют на логистику Европы. Так, зерновой кризис спровоцировал крупные проблемы на границе Молдавии и Румынии.