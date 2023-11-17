СМИ: Начало переговоров о приеме Украины в ЕС откладывается

Рар: Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ

Политолог Рар: Германия готова финансово поддержать Украину вместо американцев

Tекст: Илья Абрамов

«США не признали поражение Украины, но решили, что ей больше не нужно давать деньги впустую. Американцы всегда работали на результат, в отличие от немцев. Германия, наоборот, несмотря на то, что собственная государственная казна пустеет, готова заменить Соединенные Штаты в качестве главного спонсора ВСУ», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Тот реализм, который присущ США, в Германии заменен моральными принципами. Это означает, что Берлин по определению не может согласиться с проигрышем Украины, поскольку ее поражение ударит как по НАТО, так и по ЕС», – подчеркивает он.

«Однако я предполагаю, что американцы будут подталкивать Украину к перемирию, хотя бы временному. Пойдут разговоры о признании за Россией Крыма, Донбасса и побережья Азовского моря. Также будут рассуждать о «компенсации» за территориальные потери. Обсудят и успешное принятие страны в ЕС в обмен на уступки», – резюмировал Рар.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине. Документ предполагает продление финансирования работы американских ведомств до 19 января 2024 года.

Накануне Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял план продолжения финансирования работы правительства без выделения средств на помощь Израилю и Украине. Законопроект поддержали 87 законодателей, 11 выступили против.

До этого план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине, одобрила Палата представителей Конгресса США. За проголосовали 336 парламентариев (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном консервативные республиканцы.

Кроме того, стало известно, что в октябре спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер «пыталась подводить» власти страны к мысли, что «американской помощи нет». Она спрашивала у них, что «надо сделать за следующий год», чтобы «экономика выстояла даже в такой ситуации».

Газета The Wall Street Journal пишет, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России». По мнению издания, страна выстояла под давлением, нарастила военное производство и обогнала по объемам производства вооружений западные концерны.

Кроме того, контрнаступление ВСУ не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Украины. Эскалация палестино-израильского конфликта также привела к тому, что поддержка ВСУ Западом стала слабее, пишет издание.