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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    15 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    9 комментариев
    2 декабря 2023, 02:43

    NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США

    Tекст: Вера Басилая

    Политика США привела к упадку их влияния и закату американской гегемонии, что может привести к потере союза с Израилем, заявил профессор Американского университета Антон Федяшин в статье для журнала National Interest.

    Эксперт считает, что проблемы внешней политики США усугубились после украинского кризиса 2014 года. Вашингтон, по мнению Федяшина, теряет статус гегемона и совершает ошибки, пытаясь справиться с упадком, передает РИА «Новости».

    Профессор заявил, что причиной заката американской гегемонии стала «интоксикация элит» морализаторством, деление мира на «плохие и хорошие страны» и посоветовал политикам обратиться к наследию Генри Киссинджера.

    Федяшин обратил внимание на «тектонический сдвиг» в геополитике, в рамках которого Америку отстраняют от участия в вопросах безопасности на евразийском континенте. Так, он указал на активное участие Китая в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Кроме того, отметил, что расширение экономического сообщества БРИКС стало «предвестником» многополярного мира. Аналитик не исключил, что в такой ситуации Израиль может обратить свое внимание на Китай, и планировать свою политику.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works заявил, что старый мировой порядок разрушен в результате конфликтов на Украине и в Израиле, все больше стран открыто игнорируют Соединенные Штаты, американская гегемония устранена.

    Президент России Владимир Путин написал статью под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой указал, что новый многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным.

    1 декабря 2023, 12:49
    Лавров рассказал о побеге Блинкена

    Лавров: Блинкен сбежал с заседания СМИД ОБСЕ

    Лавров рассказал о побеге Блинкена
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

    «Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен. Я никуда не сбегал», – приводит его слова РИА «Новости».

    Видео комментария Лаврова опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале. Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что Мария Захарова, спикер МИДа, показала ему две разные фотографии, размещенные в македонских газетах (мероприятие проходит в Северной Македонии). Первое фото, как пояснил Лавров, сделано вечером в среду за ужином, на котором собрались руководители внешнеполитических ведомств ряда стран, включая Блинкена, а также главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

    «Теперь я понимаю ради чего, чтобы эта газета, эту фотографию опубликовала и сказала: «Все приехали, а Лаврова нет, Лавров в изоляции». Это же было накануне, такой междусобойчик – просто приехать выпить вина хорошего македонского, перекусить. А открытие было на утро», – объяснил глава МИД России.

    На фотографии с открытия мероприятия все страны – участницы заседания представлены за своими табличками, в том числе и Россия, которую представлял Лавров и другие члены российской делегации. На этом снимке, как отметил министр, уже не было ни украинского министра, ни министра Польши и стран Прибалтики.

    «Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель. Почему это происходит? Ну, они считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию, а я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках, они боятся», – подчеркнул глава МИД.

    Он заявил также, что Запад занимается «мелкой возней» в ОБСЕ по продлению полномочий комиссаров, которые прямо нарушали принципы организации.

    Также Лавров заявил о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ по всем трем измерениям в сфере безопасности – военно-политическом, экономическом и экологическом, гуманитарном и правозащитном, передает ТАСС.

    Накануне Лавров заявлял, что ОБСЕ находится на краю пропасти и нуждается в оживлении, необходимость которого остается неочевидной.

    Коментарии (29)
    1 декабря 2023, 14:10
    Лавров напомнил Израилю о законах ведения войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия слышит заявления, что Израиль не остановится пока не уничтожит ХАМАС, но необходимо помнить, что законы войны никто не отменял, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

    По словам Лаврова, звучат заявления израильского руководства, что они не остановятся, пока не уничтожат ХАМАС, но необходимо помнить то, что законы ведения войны никто не отменял, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (5)
    1 декабря 2023, 13:35
    Песков оценил, сколько продлятся санкции против России

    Кремль: Россия строит политику с учетом сохранения санкций США на долгие годы

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не сомневается, что введенные американской стороной санкции продлятся долгие годы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сообщил, что, выстраивая свою политику, Москва исходит из этого, передает ТАСС.

    Между тем немецкие СМИ писали, что пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда.

    Коментарии (0)
    1 декабря 2023, 09:55
    Израильский полковник объяснил окончание перемирия с ХАМАС

    Израильский полковник Рафовиц: ХАМАС не передало список заложников

    Израильский полковник объяснил окончание перемирия с ХАМАС
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС не предоставило Израилю список заложников, которых готово освободить в пятницу, а также обстреляло израильскую территорию, в результате чего еврейское государство было вынуждено отвечать, таким образом перемирие прекращено, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полковник Оливье Рафовиц.

    По его словам, ХАМАС не выполнило условия перемирия, не передало список заложников, которые должны были быть освобождены сегодня, и несколько раз обстреляло Израиль, передает ТАСС. Рафовиц добавил, что перемирие прекращено, ЦАХАЛ возобновил боевые действия.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (4)
    1 декабря 2023, 09:27
    Израиль вернулся к полномасштабным боевым действиям в Газе

    «Галей ЦАХАЛ»: Израиль возвращается к полномасштабным боевым действиям в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные возобновляют полномасштабные боевые действия в Газе, переговоры об освобождении заложников пока не ведутся, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на неназванный источник в израильских политических структурах.

    По его словам, Израиль возвращается к полномасштабным боевым действиям, переговоров об освобождении заложников не ведется, передает ТАСС.

    Как сообщила армейская пресс-служба, истребители ЦАХАЛа в настоящее время наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа.

    Ранее армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (3)
    1 декабря 2023, 08:27
    Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа

    ЦАХАЛ: ХАМАС нарушило перемирие, армия Израиля возобновила боевые действия в Газе

    Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Сообщение пресс-службы ЦАХАЛ передает ТАСС.

    В свою очередь телеканал Al Hadath сообщает, что срок действия режима прекращения огня в секторе Газа истек, ХАМАС о его продлении не сообщало. Канал добавляет, что израильская авиация вернулась в небо над палестинским анклавом. Техника армии Израиля наносит удары по северо-западным районам сектора. Об этом же сообщают ливанский канал Al Mayadeen и катарский Al Jazeera.

    В пресс-службе Армии обороны Израиля в то же время сообщают о воздушной тревоге, действующей в кибуце Холит, расположенном неподалеку от южной части сектора Газа.

    Американские СМИ ранее утром писали, что Израиль и ХАМАС якобы собирались продлить перемирие еще на сутки.

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    1 декабря 2023, 10:17
    Израиль решил открыть охоту на лидеров ХАМАС по всему миру

    WSJ: Cпецслужбы Израиля начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру, сообщили американские СМИ.

    Неназванные источники из числа израильских чиновников сообщили газете The Wall Street Journal, что соответствующий приказ спецслужбам еврейского государства отдал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Лидеров ХАМАС планируется разыскать в Ливане, Турции и Катаре, в столице которого уже десять лет базируется политический офис организации, передает ТАСС.

    По словам источников WSJ, вопроса о том, стоит ли пытаться ликвидировать лидеров ХАМАС в других странах мира, перед Израилем не стоит. Речь идет лишь о том, где и когда это можно сделать, добавляет издание.

    Между тем Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (7)
    1 декабря 2023, 06:22
    Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия еще на день

    WSJ: Израиль и ХАМАС договорились о продлении гуманитарной паузы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС продлевают гуманитарное перемирие на восьмой день, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица Египта.

    Ожидается, что в рамках перемирия будут освобождены еще 10 заложников, которые удерживаются в секторе Газа ХАМАС. В основном это будут дети и женщины, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Израиль освободил 30 палестинских заключенных.

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    1 декабря 2023, 16:12
    В Израиле заявили, что еще не начинали боевые действия в Газе

    Армия Израиля заявила, что готовится к новой фазе операции на юге сектора Газа

    Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

    «Мы пока не начали масштабные наземные маневры, но что касается ракет, запущенных в сторону Израиля, наши ВВС наносят ответные удары», – сказал Конрикус изданию Washington Post, передает РИА Новости.

    Агентство напоминает, что в пятницу в 8:00 мск истекло перемирие между Израилем и ХАМАС. При этом в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС нарушило оперативную паузу и открыло огонь в сторону израильской территории, в ответ на что ВВС Израиля начали наносить удары по объектам в Палестине.

    ХАМАС, в свою очередь, возложило ответственность за возобновление боевых действий на Израиль. Общее число заложников, освобожденных ХАМАС за семь дней прекращения огня, достигло 110 человек.

    Ранее на возобновление боевых действий в Газе отреагировали в Кремле.

    Коментарии (0)
    1 декабря 2023, 12:45
    В Кремле отреагировали на возобновление боевых действий в Газе

    Tекст: Ольга Никитина

    В Кремле предпочли бы видеть новости о новом продлении гуманитарной паузы в секторе Газа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля назвал это более целесообразным с учетом гуманитарной катастрофы, которая сложилась в Газе, передает ТАСС.

    Работа по эвакуации граждан России из сектора Газа будет продолжена, несмотря на возобновление боевых действий, добавил Песков.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    2 декабря 2023, 01:59
    Израиль атаковал окрестности Дамаска

    SANA: Израиль атаковал окрестности Дамаска

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские ВВС наносят удары по позициям сирийских войск в окрестностях Дамаска, сообщило агентство SANA.

    Военный источник сообщил, что сирийские ПВО отражают ракетную атаку над Дамаском, передает ТАСС.

    Последний раз израильские ВВС атаковали окрестности столицы Сирии 26 ноября. Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска.

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    1 декабря 2023, 13:57
    Израиль решил вести переговоры с ХАМАС «под огнем»

    Kan: Бои в Газе продлятся несколько дней, переговоры с ХАМАС будут вестись «под огнем»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые действия в секторе Газа продлятся несколько дней, пока сторонники палестинского радикального движения ХАМАС не объявят о своей готовности освободить удерживаемых ими заложников, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на неназванного чиновника в политическом истеблишменте еврейского государства.

    По его словам, «переговоры с ХАМАС будут вестись под огнем», пока боевики не заявят израильской стороне, что готовы к освобождению израильских заложников, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    1 декабря 2023, 22:40
    WSJ: США поставили Израилю противобункерные бомбы и снаряды

    Tекст: Вера Басилая

    США после нападения ХАМАС поставили Израилю противобункерные бомбы, десятки тысяч разных видов вооружений и артиллерийских снарядов, сообщила американская газета Wall Street Journal.

    Чиновники сообщили изданию, что США поставили вооружения Израилю, включая примерно 15 тыс. бомб и 57 тыс. артиллерийских снарядов, а также 100 противобункерных бомб BLU-109 вскоре после 7 октября, передает РИА «Новости».

    Источники отмечают, что снаряды и оружие были поставлены для того, чтобы помочь вытеснить ХАМАС из Газы.

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон допускает ограничения на поставки оружия Израилю.

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    1 декабря 2023, 22:12
    Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы в Газе

    Кирби: Перемирие в секторе Газа сорвалось из-за действий ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    США работают с властями Израиля, Египта и Катара над возобновлением гуманитарной паузы в секторе Газа и обвинили движение ХАМАС в срыве перемирия, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что пауза закончилась из-за ХАМАС, которое не предоставило список заложников для продления перемирия, передает ТАСС.

    Он также отметил, что необходимо восстановить объем гуманитарной помощи до того уровня, каким он был до перемирия, когда прибывало по несколько сотен грузовиков с помощью в день.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Позже представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.

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    2 декабря 2023, 01:43
    Кирби: США не поддерживают атаки ВСУ по территории России

    Tекст: Вера Басилая

    США не одобряют и не поощряют атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби отметил, что США четко дали понять, что не поддерживают атаки ВСУ на территории России. Так он ответил на вопрос о причастности Киева к возгоранию цистерны в тоннеле в Бурятии, передает ТАСС.

    В конце ноября Северомуйский тоннель БАМ в Бурятии закрыли из-за возгорания грузового поезда. Никто не пострадал. По данным CNN, подрыв устроила украинская служба безопасности (СБУ).

    Было возбуждено уголовное дело о терроризме.

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