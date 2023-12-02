NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США

Tекст: Вера Басилая

Эксперт считает, что проблемы внешней политики США усугубились после украинского кризиса 2014 года. Вашингтон, по мнению Федяшина, теряет статус гегемона и совершает ошибки, пытаясь справиться с упадком, передает РИА «Новости».

Профессор заявил, что причиной заката американской гегемонии стала «интоксикация элит» морализаторством, деление мира на «плохие и хорошие страны» и посоветовал политикам обратиться к наследию Генри Киссинджера.

Федяшин обратил внимание на «тектонический сдвиг» в геополитике, в рамках которого Америку отстраняют от участия в вопросах безопасности на евразийском континенте. Так, он указал на активное участие Китая в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Кроме того, отметил, что расширение экономического сообщества БРИКС стало «предвестником» многополярного мира. Аналитик не исключил, что в такой ситуации Израиль может обратить свое внимание на Китай, и планировать свою политику.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works заявил, что старый мировой порядок разрушен в результате конфликтов на Украине и в Израиле, все больше стран открыто игнорируют Соединенные Штаты, американская гегемония устранена.

Президент России Владимир Путин написал статью под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой указал, что новый многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным.