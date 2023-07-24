Путин подчеркнул способность России заместить украинское зерно Путин предсказал более справедливый и демократичный миропорядок Путин выразил уверенность в создании более справедливого многополярного миропорядка 24 июля 2023, 00:57 Текст: Антон Антонов

Новый многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В статье, опубликованной на сайте Кремля, Путин указал, что на международных площадках СССР, а затем Россия последовательно защищали интересы стран Африки. Путин отметил, что Москва не пытается «навязывать партнерам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления». Путин выразил уверенность, что «новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным». По его словам, Африка, Азия, Ближний Восток и Латинская Америка будут играть в нем достойные роли. Он уверен, что эти регионы смогут «окончательно освободится от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма». Россия видит, что мир далек от стабильности, причем Африка остро «чувствует бремя глобальных проблем». Путин надеется, что Россия и страны Африки смогут «формировать недискриминационную повестку дня сотрудничества». Напомним, в конце июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит Россия – Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. В преддверии этих мероприятий Путин решил «поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений». По итогам предстоящего саммита стороны намерены принять комплексную декларацию и ряд совместных заявлений, сообщил президент. Лукашенко: «Вагнеровцы» хотят идти на Варшаву Лукашенко заявил, что его начал «напрягать» ЧВК «Вагнер»

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Минск «начали напрягать вагнеровцы», поскольку они хотят идти на Варшаву, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Лукашенко рассказал, что его стали «напрягать вагнеровцы», потому что они попросили разрешения «сходить на Запад», «на экскурсию в Варшаву, в Жешув», передает ТАСС. Он заверил, что ЧВК продолжает находиться на территории Белоруссии, а Минск не одобряет перемещение их на Запад, поскольку «настроения у них плохие», и помимо этого, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Кроме того, Путин выразил желание обсудить с президентом Белоруссии вопросы безопасности в регионе, и отметил хорошее состояние экономики и России, и Белоруссии. По его словам, все планы двух стран реализуются, причем лучшими темпами, чем ожидалось, рост экономики Белоруссии по прогнозам составит 3,75%. «У нас чуть понижено, могу сказать, но для нас это тоже хороший показатель. Мы рассчитываем на более чем 2% роста», – уточнил российский лидер. Путин также подчеркнул, что все основные показатели дают основание полагать, что «этот год, во всяком случае, Россия и Белоруссия пройдут спокойно и уверенно», а также продемонстрируют хорошие показатели роста. В воскресенье в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Петербургом, начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что военнослужащие сил спецопераций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, расположенном около белорусско-польской границы. Лукашенко привез Путину карту переброски польских войск к Союзному государству

Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства. Как указал Лукашенко, наемников уже подключено достаточное количество, в том числе основные стратегические резервы, а это значит, что эта «бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет». Белорусский лидер заявил, что они активно подключают наемников, добавив, что специально для этого привез Путину карту по переброске ВС Польши к границам Союзного государства, передает ТАСС. Как пишет БелТА, Лукашенко отметил, что одна из бригад Польши теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая –примерно в 100 километрах от Гродно. Кроме того, Лукашенко назвал неприемлемыми планы по расчленению Украины и отрыву от нее западной части, которые вынашиваются в том числе в Варшаве, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

Он также заявил, что за разговорами о вступлении Украины в НАТО «по частям» стоят планы отрыва ее западных территорий. По его словам, это плата за активное участие поляков в конфликте Украины. Он уточнил, что «американцами это поддерживается». Белорусский лидер предложил Путину обсудить вопрос возможного оказания поддержки населению Западной Украины. Как указал Лукашенко, если будет необходимо, Белоруссия будет оказывать поддержку и помощь западному населению Украины. «Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос», – сказал он. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Польша рассчитывает под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.

Новости СМИ2 Путин: В Киеве готовы пойти на все ради спасения своей продажной шкуры

Фото: kremlin.ru

Текст: Ольга Никитина

Украинским властям безразлична судьба собственного народа и интересы своей страны, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности. «Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить существование. Им плевать на народ Украины, на суверенитет и национальные интересы», – приводит его слова ТАСС. Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим. Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Текст: Ольга Никитина

Результатов украинского контрнаступления нет, заявил президент Владимир Путин, отметив, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим. «Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», – приводит его слова РИА «Новости». ВСУ, по словам российского лидера, в ходе попыток контрнаступления потеряли десятки тысяч человек, передает ТАСС. Глава государства констатировал, что весь мир наблюдает, как горит «хваленая западная, якобы неуязвимая техника», но главное, что «в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери». Это десятки тысяч человек, подчеркнул Путин. «У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – продолжил глава государства. Новости СМИ2 Лукашенко прилетел в Россию 22 июля 2023, 20:11 Текст: Алексей Дегтярев

Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого». В Telegram-канале опубликована фотография Лукашенко рядом с самолетом. Отмечается, что это кадры визита президента Белоруссии. Белорусского лидера встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе главы региона, передает ТАСС. Напомним, Лукашенко в субботу отправился с рабочим визитом в Россию. В воскресенье у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Эксперт: Развитие Арктики важно в условиях гибридной войны Запада против России Политолог Линдигрин назвала главные задачи по развитию арктической зоны России

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

В нынешней ситуации России необходим самый строгий контроль над всеми оборонительными рубежами страны. И важно, чтобы защитники Родины в Арктической зоне России имели комфортные условия для жизни, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин провел совещание по развитию арктических городов и предприятий. «Президент стремится полностью раскрыть потенциал всех территорий России – это совершенно логично и необходимо, поэтому арктическая зона – это тоже конкурентное преимущество страны», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем» «Благодаря выбранной политике, грузопоток по Севморпути в пять раз превысил показатели советского времени. Также открыты возможности для разработки северных месторождений ресурсов. Развитие отечественных технологий сделало возможным разработку даже в арктической зоне. А дополнительные налоговые поступления от крупных добывающих предприятий предоставили северным регионам больше возможностей для социальных и инфраструктурных проектов», – отметила она. «Также по поручению Путина в городах и закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) русской Арктики проводится комплексная социальная программа: строятся образовательные учреждения, спортивные и медицинские объекты. Вместе с местными властями президент продвигает новые форматы поддержки людей, к ним относится и программа льготной ипотеки для молодых семей. И жителям такой суровой климатической зоны это, безусловно, очень важно и значимо», – указала она. «Ну и конечно, в условиях сегодняшней гибридной войны нам просто необходим самый строгий контроль над всеми оборонительными рубежами страны. И важно, чтобы защитники Родины имели комфортные условия для жизни. По поручению Путина проводится улучшение социальной инфраструктуры в военных поселениях, строится новое жилье взамен разрушающегося», – сказала аналитик. «Президент поручил решить вопрос и с трудоустройством членов семей военнослужащих. Все это без преувеличения важные слагаемые укрепления российской оборонительной структуры», – резюмировала собеседница. Ранее президент Владимир Путин на совещании по развитию ЗАТО и арктических городов поручил в следующем году утвердить комплексные долгосрочные планы развития местных населенных пунктов, а реализацию их начать уже с 2025 года. Он добавил, что дальневосточная льготная ипотека под 2% будет распространена на молодые семьи, которые живут в Арктической зоне России, она будет действовать до 2030 года. Задача развития арктических населенных пунктов имеет важное военное значение, здесь много интересов с точки зрения обороны и безопасности, люди должны жить в человеческих условиях, указал президент. Также Путин поручил до 1 сентября завершить согласование плана мероприятий по развитию инфраструктуры в арктической зоне, где находятся воинские формирования. План включает развитие жилищной, энергетической, социальной инфраструктуры. Финансирование мероприятий этого плана должно осуществляться из разных источников. При этом глава государства отметил что темпы работы в части социального развития «явно недостаточны», она должна быть более масштабной и системной. «Проблемы, которые требуют решения, накопились в арктической зоне, например, изношенность коммунальной инфраструктуры, которая в крупных городах достигает 70%, а в небольших удаленных поселках и ЗАТО эта проблема еще острее», – напомнил он. Кроме того, на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк – Мурманск» Путин отметил, что проекты по производству сжиженного природного газа дают комплексный эффект для всей экономики России. По его словам, это позволяет стране отвоевывать нужную долю на мировом рынке и развивать смежные отрасли. Президент выразил уверенность, что проект «Арктик СПГ 2» реализуют в срок и с нужным качеством. Также Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ 2», передает РИА «Новости». Новости СМИ2 Речь Путина стала самым большим его выступлением на оперативных Совбезах с первых дней СВО 21 июля 2023, 15:07 Текст: Ольга Никитина

Речь президента Владимира Путина по теме Украины, Польши и Запада стала самым продолжительным его выступлением в открытой части регулярных совещаний с постоянными членами Совбеза России за последние почти полтора года. Выступление главы государства заняло чуть больше десяти минут, а вместе с речью директора СВР Сергея Нарышкина открытая часть Совбеза России в пятницу заняла около 13 минут, передает ТАСС. С аналогичной по продолжительности речью на оперативных совещаниях Совбеза РФ президент в последний раз выступал еще в первые дни специальной военной операции – 3 марта 2022 года, когда его выступление заняло десять с половиной минут. На совещании в пятницу российский лидер коснулся вопросов неудачного характера попыток украинского контрнаступления и поставок оружия Запада на Украину. При этом Верховный главнокомандующий дал высокую оценку российским военным. «Командование специальной военной операции действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически», – сказал Путин. Глава государства также прокомментировал планы создания литовско-польско-украинской военной бригады. Их он связал с намерением Польши оккупировать Западную Украину. По словам Путина, Западу стало мало украинского «пушечного мяса» и они хотят пустить в расход также поляков, литовцев и «всех, кого не жалко». Президент России назвал это «очень опасной игрой» и предупредил о последствиях, а также заверил, что попытки агрессии против еще одной страны – Белоруссии – будут рассматриваться Москвой как агрессия против России. Кроме того, президент обратил внимание на изменения в общественном мнении как на Украине, так и в Европе. «У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – считает Путин. Он подчеркнул, что США «выгодно и бесконечное затягивание украинского конфликта». «Судя по тому, что происходит в реальной жизни, сегодняшние правящие элиты США именно так и делают. Во всяком случае, в этой логике они действуют», – объяснил Путин. Путин регулярно – как правило, по пятницам – проводит оперативные совещания с Совбезом России. С начала 2022 года состоялось два десятка таких встреч. Чаще всего они проходят практически полностью в закрытом режиме, кроме нескольких вступительных слов президента с обозначением повестки встречи. Расширенная открытая часть в этом году была еще на двух совещаниях Путина с постоянными членами Совбеза России: 22 июня, когда глава Минобороны России Сергей Шойгу и секретарь СБ России Николай Патрушев доложили о ситуации в зоне СВО, и 31 марта, когда глава МИД России Сергей Лавров доложил о новой Концепции внешней политики России. Помимо формата встреч в «узком составе», Путин периодически проводит и заседания так называемого большого Совбеза России. Последнее состоялось в апреле и было посвящено теме правопорядка и общественной безопасности в новых регионах России. Постоянными членами Совета безопасности России являются премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления Путин: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек 23 июля 2023, 13:09 Текст: Валентина Григоренко

Безвозвратные потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лукашенко заявил, что с начала контрнаступления вооруженные силы Украины потеряли 26 тыс. человек. «Больше, уже больше», – констатировал Путин, передает ТАСС.

Кроме того, как указал российский лидер, РФ будет доводить до сведения общественности западных стран информацию о количестве потерь среди наемников из этих стран на стороне Украины. «Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери», – сказал он. Лукашенко уточнил, что большие потери из-за своей тактики. «Да, – согласился Путин, – из-за своей глупости».

Лукашенко также уточнил, что ранее за один бой поражены более 15 танков Leopard и около 20 бронемашин Bradley, что стало рекордным показателем. «Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», – согласился Путин. Он добавил, что «с той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой». Белорусский лидер также выразил благодарность своему российскому коллеге за слова о том, что если будет совершена агрессия в отношении Белоруссии, то РФ за нее вступится. «Вы первый человек в России, который открыто, четко и понятно об этом сказал», – отметил Лукашенко. По его словам, Белоруссия это учитывает при строительстве своих ВС. Лукашенко обратился к Путину с предложением, чтобы правительства двух стран разработали совместный экономический план развития, в котором суть будет заключаться в «опоре на собственные силы». «Не будем ни под кого прогибаться, мозгов хватает, а ресурсов больше, чем достаточно», – сказал он. Он указал, что Россия и Белоруссия уже начали работать в этом направлении. Президент Белоруссии напомнил в этой связи о программах сотрудничества в области микроэлектроники, космоса, сельского хозяйства. Лукашенко также заявил, что в текущей встрече нет ничего чрезвычайного, она давно запланирована. По его словам, при необходимости главы государств готовы встречаться в любое время для обсуждения стратегических и тактических вопросов взаимодействия. В воскресенье в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Петербургом, начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе переговоров российский лидер указал на провал контрнаступления Киева.

Ранее в Белом доме заявили, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли. Новости СМИ2 В Петербурге родился полный тезка Путина 21 июля 2023, 17:35 Текст: Алексей Дегтярев

В Петербурге на свет появился мальчик с именем, фамилией и отчеством полностью совпадающими с президентом России, сообщил комитет по здравоохранению города. Ребенок родился 10 июля 2023 года в роддоме №10, его зовут Владимир Путин, сообщил комитет, передает РИА «Новости». Его мать Виктория пояснила, что так зовут и деда мальчика, он тоже Владимир и также носит фамилию Путин. Отмечается, что родителям мальчика нравится «энергетика этого имени». Мама мальчика уверена, что ее сын «принес с собой в мир мудрость, тепло и любовь». Она пожелала ему расти лидером и «победителем по жизни». Путин и Лукашенко пообщались с людьми у собора в Кронштадте

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с людьми на площади около храма в Кронштадте. Как сообщает РИА «Новости», люди окружили Путина и стали просить сделать фотографии, желать здоровья и благополучия. «Дай бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим», – говорили собравшиеся на площади люди. «Это взаимно», – ответил им Путин. Среди желающих сделать фотографию была невеста. Она рассказала, что в Кронштадте у них венчание. «Я вместо жениха?» – пошутил Лукашенко. Журналисты поинтересовались у Путина, как же карантин. «Люди важнее, чем карантин», – ответил российский президент. Напомним, Путин проводит встречу с Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом. В конце июня Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям. Новости СМИ2 Путин заявил о желании Польши «оторвать кусок пожирнее» на Украине Путин: Лидеры Польши «под натовским зонтиком» хотят вернуть себе якобы исторические территории 21 июля 2023, 14:02 Текст: Вера Басилая

Власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом. «Что касается польских лидеров, вероятно, они рассчитывают под «натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем «оторвать» себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину», – цитирует ТАСС Путина. Президент предупредил о последствиях «очень опасной игры» Запада, который пытается втянуть новые страны в конфликт на Украине, комментируя информацию о планах создания литовско-польско-украинской войсковой бригады. Путин поручил главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину внимательно следить за развитием событий. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, однако Варшава, кажется, подзабывала об этом. Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за планируемых там учений с участием ЧВК «Вагнер». До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши и враждебное отношение к России и Белоруссии являются поводом для повышенного внимания к обеспечению безопасности Союзного государства. В Кремле рассказали об отношении Путина к песням Шамана Песков: Путин по-доброму относится к творчеству о СВО, в том числе к песням Шамана 21 июля 2023, 14:04 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин хорошо воспринимает творчество, посвященное российской спецоперации, в том числе творчество певца Шамана (Shaman, настоящее имя – Ярослав Дронов), сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, наблюдать за тем, что многие посвящают спецоперации стихи и песни, отрадно, это важно для поднятия патриотического духа. Так в России было всегда, и важно, что это есть и сегодня, передает ТАСС слова Пескова, который назвал эти тенденции очень позитивными. Напомним, клип на песню «Мой бой» Шамана меньше, чем за сутки, набрал 1 млн просмотров на видеохостинге YouTube. Новости СМИ2 Названа дата встречи Путина и Лукашенко Анонсирована встреча Путина и Лукашенко 21 июля 2023, 15:21 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко в воскресенье, сообщили в пресс-службе Кремля. Лукашенко посетит Россию 23 июля, запланировано обсуждение актуальных вопросов развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Также политики обсудят интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства. В конце июня Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с Россией о региональной группировке войск. Лукашенко вылетел в Россию 22 июля 2023, 19:01 Текст: Алексей Дегтярев

Белорусский президент Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, он проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого». Отмечается, что встреча политиков пройдет в воскресенье, 23 июля. Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал ранее, что встреча президентов двух стран пройдет 23 июля. Новости СМИ2 Путин назвал конкурс «Большая перемена» одним из самых значимых проектов «Движения первых» 21 июля 2023, 20:46 Текст: Валентина Григоренко

Всероссийский конкурс «Большая перемена» является одним из наиболее значимых проектов Российского движения детей и молодежи «Движение первых», финал которого объединил школьников со всей России, в том числе и из новых регионов, заявил российский лидер Владимир Путин. Глава государства в своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, приветствовал финалистов конкурса «Большая перемена» для учеников 5–7-х классов и участников международного трека. «Финал объединил в Международном детском центре «Артек» школьников из разных регионов страны, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также ваших сверстников из многих зарубежных государств», – отметил Путин. Он добавил, что финалисты «хорошо потрудились, выдержали серьезную конкуренцию в отборочных турах и достойно выступили в финальных испытаниях». «Уверен, вы надолго запомните дни, проведенные в Крыму, на побережье Черного моря, ведь Всероссийский конкурс «Большая перемена» дарит участникам прекрасную возможность продемонстрировать свои знания, навыки, творческий потенциал, научиться работать в команде, обрести друзей и единомышленников, обсудить с ними важные, волнующие молодежь темы», – подчеркнул он. Путин также выразил благодарность родителям и педагогам конкурсантов, поскольку они также разделяют интересы детей и искренне верят в них. В заключении российский лидер пожелал участникам «удачи и воплощения в жизнь намеченных планов».