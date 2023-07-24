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Путин подчеркнул способность России заместить украинское зерно
Путин указал на рекордный урожай в России и ее способность заместить украинское зерно
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Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, сообщил глава российского государства Владимир Путин, обращаясь к народам Африки.
В опубликованной на сайте Кремля статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» Путин напомнил, что в конце июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит Россия – Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. В преддверии этих мероприятий Путин решил «поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений».
Он отметил «прочные, глубокие корни» партнерства между Россией и Африкой, народы которой российская сторона «поддерживала в их борьбе за освобождение от колониального гнета». Кроме того, Путин указал на строительство крупных инфраструктурных и промышленных объектов в Африке при участии российских специалистов.
Президент указал на рост товарооборота России со странами Африки почти до 18 млрд долларов в 2022 году, отметив, что «потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше».
Он подчеркнул, что Москва осознает, насколько важна для Африки тема снабжения продовольствием. Россия всегда уделяла этому вопросу большое внимание «как на договорной основе, так и безвозмездно». В 2022 году Россия поставила Африке 11,5 млн тонн зерновых, а за первые шесть месяцев 2023 года – почти 10 млн тонн, причем поставки пришлось осуществлять в условиях санкций.
Путин пояснил, что Россия изначально поддержала «зерновую сделку», так как та должна была помочь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки, но в итоге сделку использовали только для обогащения бизнеса Европы и США по перепродаже зерна с Украины. Путин сообщил, что почти за год с Украины в рамках «сделки» вывезли 32,8 млн тонн грузов, но 70% из них получили ЕС и страны с уровнем доходов как минимум выше среднего, а Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан – менее 3% от общего объема.
Были нарушены условия «сделки» по выводу из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений, помехи создаются даже для их безвозмездной передачи беднейшим странам. В Европе заблокировано 262 тыс. тонн продукции, вывезти удалось только 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. в Кению, заявил Путин.
В результате Россия отказалась от продления «сделки», но страна «в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», сообщил президент. Он обещал, что «Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений и не только». Также Россия собирается «оказывать помощь в подготовке национальных кадров для африканских государств».
Напомним, Россия выдвинула условия возвращения в «зерновую сделку». Тем временем Украина пытается убедить другие страны, что обеспечение «зерновой сделки» якобы возможно и без участия Москвы. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.
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Раскрыто тайное послание Зеленскому от западных лидеров
FT: Зеленскому тайно сообщили на форуме по безопасности, что Запад не верит в победу Киева
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Лидеры западных государств, вопреки публичным заявлениям, в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо, США) многие признавались, что не верят в победу вооруженных сил Украины на поле боя, пишут британские СМИ.
Как пишет Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на мероприятии не физически, а общался с лидерами союзных стран по видеосвязи и заверял партнеров, что украинское контрнаступление «вот-вот наберет обороты», передает РИА «Новости».
При этом американский экс-дипломат Филипп Зеликов заявил, что зимой Киев ждут «плохие новости», поскольку в лагере западных государств начнутся серьезные разногласия по вопросу помощи Украине. Он указал на экономические последствия конфликта и на то, что США несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.
Ранее бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон заявил, что американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок».
Лукашенко: «Вагнеровцы» хотят идти на Варшаву
Лукашенко заявил, что его начал «напрягать» ЧВК «Вагнер»
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Минск «начали напрягать вагнеровцы», поскольку они хотят идти на Варшаву, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко рассказал, что его стали «напрягать вагнеровцы», потому что они попросили разрешения «сходить на Запад», «на экскурсию в Варшаву, в Жешув», передает ТАСС.
Он заверил, что ЧВК продолжает находиться на территории Белоруссии, а Минск не одобряет перемещение их на Запад, поскольку «настроения у них плохие», и помимо этого, они знают, что происходит вокруг Союзного государства.
Кроме того, Путин выразил желание обсудить с президентом Белоруссии вопросы безопасности в регионе, и отметил хорошее состояние экономики и России, и Белоруссии. По его словам, все планы двух стран реализуются, причем лучшими темпами, чем ожидалось, рост экономики Белоруссии по прогнозам составит 3,75%. «У нас чуть понижено, могу сказать, но для нас это тоже хороший показатель. Мы рассчитываем на более чем 2% роста», – уточнил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что все основные показатели дают основание полагать, что «этот год, во всяком случае, Россия и Белоруссия пройдут спокойно и уверенно», а также продемонстрируют хорошие показатели роста.
В воскресенье в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Петербургом, начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что военнослужащие сил спецопераций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, расположенном около белорусско-польской границы.
Захарова жестко ответила Киеву на заявления про атаки на объекты ЮНЕСКО
Киев не имеет права апеллировать к законности после того, что он сделал с православными церквями на Украине и Киево-Печерской лаврой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова отметила, что повреждения Спасо-Преображенского собора находятся на совести Киева и «безграмотных» операторов ПВО.
Также она подчеркнула, что секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Представители бюрократии этой организации отказываются замечать происходящее много лет на Украине беззаконие.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россияне в ночь на воскресенье атаковали объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.
В Минобороны России заявили, что распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одессе не соответствует действительности.
ВС России уничтожили базы морских дронов ВСУ в Одессе
МО: ВС России уничтожили базы морских дронов ВСУ в Одессе
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ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.
В Минобороны сообщили, что ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам, где готовились теракты против с применением безэкипажных катеров России, а также по местам их изготовления под Одессой, на пораженных объектах находились иностранные наемники.
Все намеченные цели были уничтожены.
Согласно сообщению Минобороны, истребительной авиацией ВКС России около Веролюбовки ДНР сбит Су-25 ВСУ, средства ПВО также перехватили снаряд РСЗО HIMARS и крылатую ракету Storm Shadow, передает РИА «Новости».
Кроме того, были уничтожены 28 беспилотников в разных районах Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.
В ведомстве добавили, что общие потери противника за сутки на Запорожском и Южно-Донецком направлениях составили свыше 160 военнослужащих, семь танков Leopard, 15 брониемашин, из которых десять боевых машин пехоты Bradley, артсистема М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
В военном ведомстве рассказали также, что на Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака противника рядом с Новомихайловкой, также поражена живая сила и техника ВСУ недалеко от Старомайорского Донецкой народной республики и Приютного Запорожской области. Под Малой Токмачкой Запорожской области уничтожен склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ.
В МО отметили, что также поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Малой Токмачки, Нововодяного (ЛНР) и Серебрянки (ДНР).
Кроме того, группировка ВС РФ «Центр» за сутки отразила шесть атак ВСУ недалеко от Нововодяного и Кармазиновки на Краснолиманском направлении, уничтожила более 130 военных и 18 единиц техники.
Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ возле Ямполовки в ДНР, Площанки, Червоной Дибровы и Невского в ЛНР. Также в районе Невского пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а в районе Серебрянки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Потери противника на этом направлении составили более 130 военнослужащих, десять бронемашин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.
Американский адмирал призвал открывать огонь по кораблям ВМФ России
Отставной адмирал Ставридис: НАТО должно открыть огонь при атаке России на грузы с зерном
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Соединенные Штаты и НАТО могли бы сопровождать в Черном море корабли, которые вывозят украинское зерно, и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России, считает бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
Ставридис, слова которого приводит журнал Foreign Policy, отметил, что США и НАТО обладают достаточными возможностями, чтобы сделать это, объединившись с тремя крупными странами НАТО в Черном море – Болгарией, Румынией и Турцией, передает РИА «Новости».
Адмирал предложил повторить в Черном море операцию «Твердые намерения» по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, в которой он принимал участие.
Ставридис призвал НАТО выступить с «предупреждением» в адрес Черноморского флота России, а в случае атаки на корабли с зерном «открывать ответный огонь».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу с предложением незамедлительно созвать Совет Украина – НАТО по вопросу прекращения действия зерновой сделки.
Напомним, Минобороны России на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов. Россия намерена досматривать суда в Черном море.
Лукашенко привез Путину карту переброски польских войск к Союзному государству
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства.
Как указал Лукашенко, наемников уже подключено достаточное количество, в том числе основные стратегические резервы, а это значит, что эта «бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет». Белорусский лидер заявил, что они активно подключают наемников, добавив, что специально для этого привез Путину карту по переброске ВС Польши к границам Союзного государства, передает ТАСС.
Как пишет БелТА, Лукашенко отметил, что одна из бригад Польши теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая –примерно в 100 километрах от Гродно.
Кроме того, Лукашенко назвал неприемлемыми планы по расчленению Украины и отрыву от нее западной части, которые вынашиваются в том числе в Варшаве, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».
Он также заявил, что за разговорами о вступлении Украины в НАТО «по частям» стоят планы отрыва ее западных территорий. По его словам, это плата за активное участие поляков в конфликте Украины. Он уточнил, что «американцами это поддерживается».
Белорусский лидер предложил Путину обсудить вопрос возможного оказания поддержки населению Западной Украины. Как указал Лукашенко, если будет необходимо, Белоруссия будет оказывать поддержку и помощь западному населению Украины. «Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос», – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Польша рассчитывает под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.
NYT: ВСУ дорого обходится занятие небольших территорий
NYT: Переданные Западом старые снаряды повреждают технику ВСУ и ранят бойцов
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Старые снаряды и ракеты, поставляемые Украине Западом, могут повреждать военную технику Киева, а также ранить бойцов ВСУ, сообщила газета New York Times.
Один из украинских командиров, чей взвод с начала СВО понес 200% потерь, рассказал New York Times, что у России больше людей и техники. Издание пишет, что Киеву слишком дорого обходятся те небольшие территории, которые он пытается вернуть обратно.
Кроме того, отмечается, что ВСУ столкнулись с целым рядом новых и постоянных проблем, которые способствовали их медленному прогрессу в «контрнаступлении». Понеся десятки тысяч потерь с начала конфликта, ряды военнослужащих часто пополняются менее обученными и старыми солдатами, утверждает издание.
По данным издания, отправляемые из союзных Украине стран боеприпасы находятся в дефиците, они поставляют разные снаряды, точность стрельбы которых может значительно отличаться. Это приводит к тому, что украинская артиллерия вынуждена использовать еще больше боеприпасов для поражения целей. Кроме того, некоторые старые снаряды и ракеты, присланные из-за рубежа, повреждают технику и ранят солдат.
Вместо поставок новых вооружений западные страны планируют переориентироваться на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. При этом на Украине не первый месяц наблюдается проблема с транспортировкой подбитых военных машин в страны Восточной Европы для будущей починки. Газета ВЗГЛЯД писала, как в США и странах НАТО планируют выходить из логистического тупика и какое значение этот вопрос имеет для России.
ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра Алешек Херсонской области
В Херсонсокй области по дому мэра города Алешки украинской стороной был нанесен удар из РСЗО HIMARS, сообщил пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.
Он рассказал РИА «Новости», что мэр Георгий Журавко не пострадал. Также Василенко отметил, что глава города продолжает свою работу.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров.
Российский сапер рассказал о новых минах ВСУ
Российский сапер: ВСУ применяют новые термобарические мины, устанавливая их с дронов
Украинские националисты применяют новые мины на основе термобарического боеприпаса, они устанавливаются с помощью беспилотников и реагируют на движения, рассказал сапер с позывным «Рахматулла» из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.
Рахматулла рассказал РИА «Новости», что украинские боевики дорабатывают штатные боеприпасы. Так, на тыльной части боеприпаса устанавливают чувствительное к движению – человека или техники – оборудование.
Для изготовления устройства ВСУ, по его словам, используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Российские саперы с ним уже знакомы и научились работать, сказал боец.
Ранее начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Кирпич» рассказал, что украинские мобилизованные иногда не до конца активируют мины и оставляют дружественные послания.
Эксперт назвал признаки попадания ракеты ЗРК ВСУ по собору в Одессе
Эксперт Кнутов: По характеру повреждения собора в Одессе можно сделать вывод о прилете ракеты ЗРК ВСУ
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Судя по опубликованным кадрам, можно сделать вывод, что удар по одесскому храму был нанесен не высокоточными российскими ракетами, а ракетами ЗРК или чем-то примерно равным им по силе удара. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что в результате некорректной работы украинской ПВО повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор.
«Украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), расположенные внутри городской застройки, стали серьезной проблемой для жителей Украины. Зачастую ракеты ЗРК попадают по гражданским объектам. Это может быть вызвано рядом факторов, в частности возрастом комплексов – и имевшиеся у Украины, и поставляемые Западом достаточно стары, их техническое состояние не всегда отвечает нормативному», – сказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Вместе с тем украинские власти пытаются выдать разрушение Спасо-Преображенского кафедрального собора как последствие прилета наших ракет. Но если бы на храм действительно упали наши высокоточные крылатые ракеты, например, «Калибры», то от него максимум, что осталось бы – это несущие стены», – отметил он.
«Судя же по кадрам с места, последствия совсем не такие, значит, был прилет из ЗРК, составляющих украинскую ПВО, либо другого оружия, соразмерного по силе удара. В целом это не удивительно, система противовоздушной обороны у Украины крайне слабая, к тому же плохо обучены боевые расчеты», – добавил эксперт.
«Я допускаю, что произошедшее могло быть и намеренной провокацией украинской власти. В Одессе многие люди остаются верными православию. Поэтому для руководства страны выгодно уничтожить храм, чтобы потом обвинить в этом Россию. Вполне возможно, что ВСУ могли запустить и беспилотник для нанесения такого удара», – рассуждает собеседник.
Ранее стало известно, что в Одессе после обстрелов поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Об этом сообщили очевидцы с места событий. Украинские Telegram-каналы публикуют фотографии, на которых видна и крыша собора, через которую зашла ракета, и разлет поражающих элементов зенитной ракеты внутри.
Министерство обороны России официально опровергло спекуляции киевского режима о том, что храм был поражен российским ракетным ударом. Как сообщили в Минобороны России, все уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились теракты против России, располагались на безопасной дистанции от храма. Наиболее вероятной причиной разрушения собора, заявляют в Минобороны РФ, стало падение украинской зенитной управляемой ракеты.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что украинским властям выгодно, чтобы в результате попыток отразить российские обстрелы их ЗРК разрушали объекты культурного наследия, так или иначе связанные с русской историей.
В ночь на воскресенье стало известно о серии взрывов в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское издание «Думская». По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.
Это далеко не первый случай, когда украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные в жилых кварталах, поражают здания по соседству. В частности, до этого сообщалось, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек. В центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. В результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО.
Напомним, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что ВСУ не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому для прикрытия важных объектов не распределяют их в позиционных районах, а концентрируют в городах.
Беженка с Украины потребовала убрать надписи на русском в Праге
Lidovky: Беженку с Украины возмутила надпись на русском языке в пражском метро
Русскоязычные надписи и советская символика на одной из самых загруженных в Праге станций метро «Андел» возмутила украинскую беженку, которая потребовала от местных властей избавиться от них, пишут чешские СМИ.
Станцию украшают серп и молот, флаг Советского Союза, а также надписи на русском о советско-чехословацкой дружбе, пишет газета Lidovky.
Издание приводит высказывания 35-летней украинки Ольги, прибывшей в Чехию из Одессы вместе с дочерью. Она призналась, что надписи и символика вызвали у нее «шок» и «непонимание». «Ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», – сказала она, задавшись вопросом, почему власти не уберут символику на станции «подальше от глаз детей», передает РИА «Новости».
В Пражском транспортном предприятии назвали надписи неотъемлемой частью интерьера станции, которая отражает часть истории не только пражского метро, но всего города и республики. Как пояснила пресс-секретарь предприятия Анета Ржегкова, пражцы не являются сторонниками культуры остракизма.
Аналогичным образом отреагировали и в пражской мэрии. При этом ряд бывших и действующих чешских политиков поддержали требования украинки.
Ранее СМИ писали, как украинские беженцы из европейских стран возвращаются на родину «в отпуск» и как это шокировало европейцев.
В США назвали Зеленского «избалованным капризным ребенком»
Экс-сотрудник Пентагона Маккиннон: США все меньше хотят помогать Киеву из-за неблагодарности Зеленского
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Американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью украинского президента Владимира Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок», заявил бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон.
Маккиннон в статье для газеты The Hill напомнил, как в июне 2022 года американский президент Джо Байден вышел из себя, когда сообщил Зеленскому по телефону о выделении Киеву пакета военной помощи на 1 млрд долларов, а украинский коллега тут же представил новый список дополнительных нужд Украины. Год спустя, в июне 2023 года, продолжает бывший сотрудник Пентагона, администрация Байдена вновь столкнулась с неблагодарностью Зеленского, который пожаловался на отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, передает ТАСС.
Пока в Вильнюсе проходил саммит НАТО, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан «выступил с колким замечанием явно в адрес» Зеленского, отмечает автор статьи, добавляя, что имя украинского президента при этом не произносилось. Маккиннон напомнил слова Салливана о том, что США «заслуживают некоторой степени благодарности» за миллиарды долларов, которые были потрачены на украинскую оборону.
Сам Маккиннон считает, что речь должна идти о гораздо большей благодарности. По его словам, американская помощь Украине «равна или даже превосходит всю поддержку Европы, вместе взятую».
«Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что захочет, но ему все равно недостаточно», – сказал Маккиннону другой бывший чиновник Пентагона высокого ранга. По его словам, «уставать» от поведения президента Украины начинают и в правительстве США, и многие рядовые американцы. «Я могу заверить вас, что и в Европе он также сжигает мосты», – заключает автор.
Как писали ранее американские СМИ, саммит лидеров стран Североатлантического альянса, который прошел в Вильнюсе, выявил «определенные трещины» в отношениях президентов США и Украины.
Также сообщалось, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.
Украинские солдаты рассказали о больших потерях при контрнаступлении
Украинские военные рассказали изданию Kyiv Post о потерях при контрнаступлении и низком моральном духе из-за них.
Один из военных медиков рассказал, что ВСУ продвигаются на дюймы, но это не стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые были потрачены, передает РИА «Новости».
Другой солдат заявил, что его подразделение захватило и потеряло ряд российских позиций, поскольку военных обучали захватывать укрепления, но не удерживать. Также он отметил, что каждые сто метров обходятся ВСУ по меньшей мере в четыре-пять пехотинцев.
Еще один военнослужащий рассказал, что среди украинских военных 30% погибают и 40% получают ранения.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля.
В воскресенье президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Киева. Он заявил, что потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
Взрывы прогремели в Одессе
«Думская»: В Одессе прозвучали взрывы
Серия взрывов в ночь на воскресенье, 23 июля, прозвучала в Одессе, пишут украинские СМИ.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское издание «Думская».
По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.
Воздушная тревога ранее объявлялась в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в районах Херсонской области, которые находятся под контролем киевского режима. К 1.36 мск воздушную тревогу отменили, свидетельствуют данные на официальном украинском сайте для оповещения населения.
Прошлой ночью взрывы звучали в городе Кропивницком (ранее – Кировоград), Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
Блинкен: США рассчитывают, что контрнаступление ВСУ продлится несколько месяцев
США считают, что контрнаступление Украины продлится «несколько месяцев», заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
Он подчеркнул, что США полагают, что это не закончится в течение следующей недели или двух. Блинкен отметил, что контрнаступление ВСУ все еще находится «на сравнительно ранней стадии», передает РИА «Новости».
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля.
В воскресенье президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Киева. Он заявил, что потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.