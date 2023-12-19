Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст

Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины

Американист Дудаков: Заявляя о последнем пакете помощи для Украины, Белый дом оказывает давление на республиканцев

Tекст: Илья Абрамов

«Кирби лукавит, и это, скорее всего, не последний пакет помощи Украине. Про предыдущий транш говорили то же самое. На самом деле, у Пентагона еще осталось в запасе около 500–700 млн долларов. Этой суммы хватит, чтобы провести еще несколько выплат», – заметил американист Малек Дудаков.

«Такая риторика – безусловно, элемент давления на республиканцев, чтобы они согласились выделить новые средства для Украины. Однако компромисса найти пока не удается. Оппоненты продолжают шантажировать Белый дом неразрешенным миграционным кризисом на южных границах США», – отмечает собеседник.

«Обсуждение новой помощи Украине переносится на январь, так как нижняя палата Конгресса США уже на рождественских каникулах, а верхняя уйдет на отдых через пару дней. Законодатели вернутся к работе не ранее 3 января, а затем у них будет две недели на согласование бюджета. Вероятно, за это время они и договорятся о каком-то компромиссе», – подчеркивает он.

«Вместе с тем республиканцы всерьез настроены на сокращение траншей для Украины. Особенно финансовой помощи для ее бюджета, которую планируется резать, что называется, «по живому». Скорее всего, будет выделено 15–20 млрд для ВСУ, но этих средств не хватит ни для наступления, ни даже для полноценной обороны», – акцентирует эксперт.

«Не исключаю, что в скором времени финансовую ответственность за будущее Украины Вашингтон переложит на Европу. Однако полностью заместить Штаты там попросту не смогут. Так или иначе, сокращение выделяемых Соединенными Штатами средств – это плохие новости для офиса Зеленского», – резюмировал Дудаков.

Напомним, Соединенные Штаты в конце декабря объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на ее поддержку, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он также добавил, что без решения Конгресса США о выделении новых средств у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов для помощи офису Зеленского.

Между тем Сенат США, который пока также не может одобрить выплаты Украине, решил из-за этого вопроса не уходить на новогодние каникулы и продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями. Об этом сообщал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Однако Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и планирует продолжить работу только в январе.

Джон Кирби осудил решение конгрессменов-республиканцев прервать работу на рождественские каникулы. Он посетовал, что «украинцы вновь возвращаются на поле боя», а законодатели тем временем «отправляются домой на праздники».

Напомним, американский президент Джо Байден еще в октябре запросил у Конгресса выделить чуть более 100 млрд долларов на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Из них 60 млрд долларов предлагается отправить Украине. Этих денег должно хватить на весь 2024 год. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ждет Украину без американских денег.