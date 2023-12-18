Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

Путин: Дети и из богатых семей должны добиваться всего сами

Tекст: Ольга Иванова

«Это всегда непросто – подрабатывать и учиться, делать эти шаги в профессии. Но это всегда создает серьезные конкурентные преимущества в будущем для человека – когда он: а) борется за свое будущее, б) может его оценить и, как производное, дорожит этим», – похвалил Путин одного из участников, учившегося и одновременно подрабатывавшего курьером, передает ТАСС.

По словам президента, «подавляющее большинство граждан [России] живут все-таки от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых – очень много».

«Они сейчас чем занимаются? Они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, вот как называется. Создают им искусственные сложности. Это умные люди, конечно, делают. Почему? Потому что нужно, чтобы человек хоть сам карабкался куда-то. Если ему все с неба сыпется, как манна небесная, он ничем не дорожит. Вот в чем беда», – пояснил Путин.

Ранее Путин заявил, что происходящая в мире технологическая революция требует совершенно новых квалифицированных кадров.

Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.