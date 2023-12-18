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    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    18 декабря 2023, 20:03

    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    «Дееспособные и достигшие 18-летнего возраста» граждане Белоруссии смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    При этом для граждан Молдавии и Казахстана требование о знании русского языка по-прежнему сохраняется.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

    18 декабря 2023, 15:29
    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ

    Молдавии готовит денонсацию соглашений о борьбе с терроризмом и поддержанию мира в СНГ

    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Молдавии готовится к денонсации двух соглашений, подписанных страной в рамках СНГ – о борьбе с терроризмом и о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ.

    «Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции приняли положительное заключение по проектам решений о денонсации еще двух соглашений, заключенных на платформе СНГ», – приводит ТАСС заявление молдавского парламента.

    Отмечается, что речь идет о договоре о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, а также о соглашении о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

    Агентство напоминает, что в правительстве Молдавии заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества, из которых уже расторгнуты свыше 40 соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в Евросоюз, поэтому решение Брюсселя начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС – политизированное, а сам процесс может занять десятилетия.

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    18 декабря 2023, 17:59
    Путин: Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года
    Путин: Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    В России демографическая ситуация начнет улучшаться примерно через три года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    Российский лидер отметил, что уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным – то поднимался вверх, то опускался. По его словам, примерно через «тройку лет» в России волна рождаемости опять пойдет вверх, а это значит, что и молодых специалистов станет на 2 млн больше – почти 10 миллионов, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин подписал указ «О проведении в России Года семьи». В качестве целей обозначена популяризация госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

    Ранее Путин поддержал предложение «продлить статус молодого ученого, молодого кандидата наук и молодого доктора наук на время пребывания молодого ученого в декрете или в отпуске по уходу за ребенком». Также он сообщил, что стипендии аспирантам за приоритетные исследования будут повышены. Кроме того, Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий.

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    18 декабря 2023, 19:40
    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала

    Путин: Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал

    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала
    @ Матыцин В./Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Северный морской путь становится все более эффективным для перевозки грузов, чем Суэцкий канал, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал. Там в разы экономика перемещения грузов увеличивается», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что крупнейший атомный ледокол «Лидер», создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота, которая поможет расширить возможности Северного морского пути.

    В рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября 2023 года состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям. Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

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    18 декабря 2023, 12:39
    Власти Крыма национализировали имущество 77 «подрывников»

    Владимир Константинов: Власти Крыма национализировали имущество 77 физических и юридических лиц

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Госсовета Крыма приняли решение национализировать имущество 77 юридических и физических лиц, «осуществляющих подрывную деятельность в отношении России», заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

    «Мы национализировали имущество курортных комплексов, включая известные гостиницу «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «МАРАТ» в поселке Гаспра и другие», – написал Константинов в своем Telegram-канале.

    По его словам, в перечень также включено имущество различных аграрных предприятий, банков, в том числе – государственного «ощадного банка Украины», спортивных и реабилитационных центров, «теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического Комбината им. Ильича и так далее».

    Глава крымского парламента подчеркнул, что по вопросу национализации этих объектов «выступали наши общественники», «крымчане обращались ко мне через соцсети».

    Всего в списке на национализацию «около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества», отметил Константинов. Он пообещал, что список будет уточняться и дополняться новыми объектами.

    «Процесс национализации имущества украинских олигархов, наших врагов, спонсирующих убийства русских людей, продолжается. Мы не оставим им ни малейшего шанса зарабатывать деньги на наших людях», – написал Константинов.

    Ранее в Крыму объявили аукцион на недвижимость украинского бизнесмена Игоря Коломойского в поселке Партенит в Алуште, ее начальная цена – свыше 446 млн рублей.

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    18 декабря 2023, 16:48
    Путин подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
    Путин подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в следующем году.

    Путин прибыл в ЦИК, где уже подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны. Видео с ним опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Политик идет на выборы самовыдвиженцем, по закону, для этого ему нужно было создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, передает ТАСС.

    Собрание группы прошло 16 декабря, ее участники поддержали кандидатуру Путина единогласно. Также кандидатуру поддержал съезд «Единой России», уточняет РИА «Новости».

    В комплекте документов, который подается в ЦИК, входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и несколько других бумаг.

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    18 декабря 2023, 17:11
    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии у России территориальных споров с другими странами

    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия закрыла все территориальные споры, в том числе с Японией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «У нас в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией, все территориальные споры закрыты», – приводит ТАСС слова Лаврова в программе «Большая игра» на Первом канале.

    По его словам, США и президент Джо Байден «это прекрасно понимают», и им «хорошо известно», что у России «нет никаких территориальных споров со странами НАТО».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

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    18 декабря 2023, 15:59
    В Волгограде отменили новогодний фейерверк и праздничные гуляния

    Власти Волгограда отменили праздничный фейерверк в новогоднюю ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Волгограда приняли решение не устраивать массовые гуляния и праздничный фейерверк в новогоднюю ночь.

    «Масштабных общегородских гуляний в новогодние выходные и праздничные дни в Волгограде не запланировано. Также администрация города приняла решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь», – приводит ТАСС сообщение администрации Волгограда. 

    При этом утренники, костюмированные представления и другие праздничные мероприятия в детских садах, домах культуры и учреждениях культуры пройдут по расписанию.

    ТАСС напоминает, что 17 декабря над Волгоградской областью системы российской ПВО уничтожили и перехватили украинские беспилотные летательные аппараты. Ранее беспилотники пытались атаковать Волгоградскую область в конце ноября и начале сентября 2023 года.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда после атаки беспилотников были задержаны два рейса.

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    18 декабря 2023, 17:03
    ЦИК принял документы у Путина для выдвижения кандидатом в президенты
    ЦИК принял документы у Путина для выдвижения кандидатом в президенты
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Центральная избирательная комиссия приняла у действующего президента России Владимира Путина документы, которые необходимы для выдвижения на выборы главы государства в 2024 году.

    Документы приняли член ЦИК России Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова, передает ТАСС.

    После принятия документов стороны подписали протокол об их приеме. Путин выдвигается на выборы как самовыдвиженец.

    Напомним, политик в понедельник, 18 декабря, прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в 2024 году.

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    18 декабря 2023, 19:11
    Путин рассказал о возможностях нового российского ледокола

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российский атомный ледокольный флот является уникальным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    Российский лидер отметил, что «ни у кого в мире нет таких судов». По его словам, Россия единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот, передает ТАСС. Глава государства добавил, что у России большие планы по развитию атомного ледокольного флота.

    Путин указал, что крупнейший атомный ледокол «Лидер», создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота, которая поможет расширить возможности Северного морского пути. «Он вообще будет колоть лед, который трудно себе представить, без ограничений, 6-7 метров в высоту», – уточнил он.

    В рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября 2023 года состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям. Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

    Ранее Росатом отправил первый реактор для атомного ледокола «Чукотка», который строится в Санкт-Петербурге.

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    18 декабря 2023, 18:07
    Путин: В течение трех лет в России подготовят 1 млн высококлассных специалистов
    Путин: В течение трех лет в России подготовят 1 млн высококлассных специалистов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Минимум 1 млн высококлассных специалистов будут подготовлены в России в течение ближайших трех лет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «По программам, которые государство для себя верстает, где-то в течение ближайших трех лет мы должны подготовить минимум миллион таких (высококлассных) специалистов», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что происходящая в мире технологическая революция требует совершенно новых квалифицированных кадров.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

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    18 декабря 2023, 19:48
    Путин: Россия обсуждала локализацию высокотехнологичного производства с Западом

    Москва проводила переговоры с партнерами на Западе о локализации производства автомашин на российской территории, речь шла о переносе высокотехнологичных производственных процессов, заявил президент Владимир Путин на встрече с финалистами и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «Когда мы вели дискуссии с нашими так называемыми партнерами еще из европейских стран и говорили о повышении уровня локализации, [обсуждали, что] покраска – это сложный процесс и относится к высокотехнологичной сфере», – цитирует президента ТАСС.

    Среди таких же сложных процессов Путин перечислил установку двигателя, трансмиссии, рулевой колонки.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

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    18 декабря 2023, 16:23
    Последняя группа россиян из сектора Газа вылетела в Москву

    Последняя группа россиян с 45 детьми из сектора Газа вылетела на Ил-76 МЧС в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Каира в Москву с последней группой россиян из сектора Газа, сообщили в ведомстве.

    «Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет перевезет сегодня еще 73 человека, в том числе 45 детей», – приводит РИА Новости слова представителя МЧС.

    Всего с начала миссии по эвакуации россиян из зоны конфликта Палестины Израиля на территорию России доставлен 1051 человек, в том числе 473 ребенка.

    Ранее сообщалось, что более 100 человек погибли при обстрелах лагеря беженцев Джабалия на севере анклава.

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    18 декабря 2023, 17:54
    Путин: Технологическая революция требует новых квалифицированных кадров
    Путин: Технологическая революция требует новых квалифицированных кадров
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Происходящая в мире технологическая революция требует совершенно новых квалифицированных кадров, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «Во всем мире происходит технологическая революция, она требует совершенно новых квалифицированных кадров», – приводит его слова ТАСС.

    Путин подчеркнул, что можно называть их как угодно, например, рабочими специальностями, но важно то, что это «совсем другая генерация», для нее другие требования, и должна появиться совсем другая генерация специалистов.

    Также Путин считает, что подготовка высококлассных кадров в России должна вестись с работодателями. «Для нас в высшей степени важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями, с теми, кто ждет специалистов высокого класса на своих предприятиях», – сказал он.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков, по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиям-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российской промышленник» и включал 35 компетенции для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

    Ранее Путин поддержал предложение «продлить статус молодого ученого, молодого кандидата наук и молодого доктора наук на время пребывания молодого ученого в декрете или в отпуске по уходу за ребенком». Также он сообщил, что стипендии аспирантам за приоритетные исследования будут повышены. Кроме того, Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий.

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    18 декабря 2023, 12:26
    Путин пообещал бороться с фальсификацией истории и героизацией нацизма

    Путин: Россия будет вести борьбу с фальсификацией истории и героизацией нацизма

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны СНГ будут бороться с героизацией нацизма и попытками переписать историю, заявил российский президент Владимир Путин в видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств СНГ.

    «Нацелены на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», – сказал глава государства в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что в этой работе важную роль играет движение поисковиков, а также такие знаковые акции в память павших в годы Великой Отечественной войны, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд Памяти».

    Кроме того, Путин призвал сохранить «цивилизационный сплав» в СНГ, обогатить многонациональное достояние.

    «Нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества. И наша задача – максимально сохранить это общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием», – указал российский лидер.

    Также он отметил, что главы правительств стран СНГ успели посетить международную выставку-форум «Россия».

    «Эта выставка вызывает огромный интерес, ее уже осмотрело несколько миллионов человек – москвичей и многочисленных гостей столицы, которые, к слову, с удовольствием посещают и расположенные на ВДНХ обновленные национальные павильоны государств Содружества», – подчеркнул Путин.

    Посетители выставки получают возможность узнать и о традициях, культуре, современной жизни народов стран СНГ. «Это помогает лучше понимать друг друга, на деле способствуя дальнейшему упрочению уз дружбы, связывающих между собой всех участников СНГ», – указал президент России.

    Также Путин напомнил, что в феврале в Казани пройдут Игры будущего, сочетающие классический и киберспорт. В июне состоятся Игры БРИКС.

    «Ждем, что спортсмены из государств Содружества примут в них самое активное участие», – сказал глава государства.

    По словам Путина, понятие гуманитарного сотрудничества включает в себя в качестве неотъемлемой составляющей физическую культуру и спорт. «И на этом направлении по линии Содружества также многое делается: на регулярной основе организуются Игры СНГ, другие спортивные соревнования», – заключил Путин.

    Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил проходящую на ВДНХ выставку «Россия».

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    18 декабря 2023, 19:25
    Путин: Дети и из богатых семей должны добиваться всего сами
    Путин: Дети и из богатых семей должны добиваться всего сами
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Люди вне зависимости от своего происхождения и благополучия семьи должны добиваться всего самостоятельно, считает президент России Владимир Путин, об этом он рассказал на встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональным компетенциям.

    «Это всегда непросто – подрабатывать и учиться, делать эти шаги в профессии. Но это всегда создает серьезные конкурентные преимущества в будущем для человека – когда он: а) борется за свое будущее, б) может его оценить и, как производное, дорожит этим», – похвалил Путин одного из участников, учившегося и одновременно подрабатывавшего курьером, передает ТАСС.

    По словам президента, «подавляющее большинство граждан [России] живут все-таки от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых – очень много».

    «Они сейчас чем занимаются? Они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, вот как называется. Создают им искусственные сложности. Это умные люди, конечно, делают. Почему? Потому что нужно, чтобы человек хоть сам карабкался куда-то. Если ему все с неба сыпется, как манна небесная, он ничем не дорожит. Вот в чем беда», – пояснил Путин.

    Ранее Путин заявил, что происходящая в мире технологическая революция требует совершенно новых квалифицированных кадров.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

    Коментарии (0)
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    Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны? Подробности

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    Когда США научатся уважать Россию

    На большой пресс-конференции Владимир Путин затронул один из ключевых вопросов внешней политики – взаимоотношения России с Соединенными Штатами. А точнее, их будущее. При каких условиях они могли бы восстановиться и когда США научатся уважать своих международных партнеров? Подробности

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    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

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    Румыния заставила Украину сдаться

    Румыния одержала крупную победу в споре с Украиной, который длился целых двадцать лет. Фактически Бухарест принудил Киев к капитуляции в крайне важном вопросе, касающемся свободного доступа Украины к Черному морю. О чем идет речь, какой ширмой Румыния прикрывала свои финансовые интересы и при чем тут приманка в виде начала переговоров о принятии Украины в ЕС? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    • Президенту США закрыли выход из НАТО

      Вместе с оборонным бюджетом США Конгресс утвердил запрет для президента выходить из НАТО или приостанавливать членство в нем (если, конечно, сам Конгресс не разрешит). Так Вашингтон готовится к возвращению Дональда Трампа, которого очень боится. Что это меняет?

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