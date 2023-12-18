Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.11 комментариев
Мишустин заявил о планах посетить Китай в декабре
Премьер-министр Михаил Мишустин 19 и 20 декабря посетит Китай, где проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном, сообщили в кабмине.
В столице Китая запланировано проведение 28-й регулярной встречи глав правительств двух стран, передает ТАСС.
В ходе встречи планируется обсудить развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Акцент будет сделан на кооперацию, гуманитарные и межрегиональные обмены.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайская сторона надеется на углубление сотрудничества между КНР и РФ благодаря визиту Михаила Мишустина.
Дипломат отметил, что в ходе предстоящей встречи стороны проведут углубленный обмен мнениями по деловому сотрудничеству, двусторонним отношениям и другим вопросам.
Ранее Пекин поблагодарил Владимира Путина за высокую оценку российско-китайских отношений.