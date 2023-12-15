Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».0 комментариев
Пекин поблагодарил Путина за оценку российско-китайских отношений
Спикер МИД Китая: Пекин признателен Путину за высокую оценку российско-китайских отношений
Пекин признателен российскому лидеру Владимиру Путину за положительную оценку китайско-российских отношений, заявила спикер китайского МИД Мао Нин.
По словам представителя МИД КНР, в Пекине обратили внимание на положительную оценку президентом России двусторонних отношений, власти Китая придают этому большое значение, передает ТАСС.
Также Мао Нин отметила, что расширение деятельности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе оспаривает позицию альянса как якобы оборонительную военную организацию, это принесет в регион нестабильность.
«Отношения между Россией и Китаем выходят за рамки модели военно-политического альянса периода холодной войны. В этом заключается существенное отличие от НАТО, который сколачивает маленькие группы и занимается блоковой конфронтацией», – подчеркнула дипломат.
Кроме того, представитель МИД заметила, что взаимовыгодное сотрудничество России и Китая принесло ощутимую пользу гражданам обеих стран.
«Наши страны всегда придерживались принципов неприсоединения, отказа от конфронтации и ненаправленности против других стран… это сыграло положительную роль в содействии общему развитию и прогрессу во всем мире», – заключила Мао Нин.
Напомним, в ходе прямой линии Путин заявил, что Россия думает над дальнейшим расширением поставок энергоносителей, в том числе в Китай.