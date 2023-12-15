Пекин поблагодарил Путина за оценку российско-китайских отношений

Спикер МИД Китая: Пекин признателен Путину за высокую оценку российско-китайских отношений

Tекст: Александра Юдина

По словам представителя МИД КНР, в Пекине обратили внимание на положительную оценку президентом России двусторонних отношений, власти Китая придают этому большое значение, передает ТАСС.

Также Мао Нин отметила, что расширение деятельности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе оспаривает позицию альянса как якобы оборонительную военную организацию, это принесет в регион нестабильность.

«Отношения между Россией и Китаем выходят за рамки модели военно-политического альянса периода холодной войны. В этом заключается существенное отличие от НАТО, который сколачивает маленькие группы и занимается блоковой конфронтацией», – подчеркнула дипломат.

Кроме того, представитель МИД заметила, что взаимовыгодное сотрудничество России и Китая принесло ощутимую пользу гражданам обеих стран.

«Наши страны всегда придерживались принципов неприсоединения, отказа от конфронтации и ненаправленности против других стран… это сыграло положительную роль в содействии общему развитию и прогрессу во всем мире», – заключила Мао Нин.

Напомним, в ходе прямой линии Путин заявил, что Россия думает над дальнейшим расширением поставок энергоносителей, в том числе в Китай.