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    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    17 декабря 2023, 22:04

    ПВО предотвратила атаку дронов ВСУ на стратегические объекты ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Массовую атаку украинских дронов по стратегически важным объектам предотвратили системы ПВО в Луганской народной республике, сообщили в военной комендатуре республики.

    Сообщается, что ВСУ пытались перегрузить российские РЭБ при помощи комбинированного удара беспилотниками самолетного типа, передает РИА «Новости».

    В военной прокуратуре рассказали, что в результате работы РЭБ и ПВО ни один объект инфраструктуры не поврежден, пострадавших нет.

    Ранее при обстреле ВСУ белгородского села Теребрено было повреждено три жилых дома.

    17 декабря 2023, 00:18
    В Марьинке найдено посмертное послание погибшего российского солдата

    При зачистке Марьинки обнаружено посмертное послание погибшего российского солдата

    Tекст: Вера Басилая

    Российскими военными в городе Марьинка в ДНР найдено послание российского солдата, погибшего при штурме населенного пункта, оно было оставлено на кирпиче в разрушенном доме.

    Сообщение на стене  в Марьинке было написано Романом Рудаковым из Батайска. «Кто меня найдет, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате», – цитирует послание бойца RT.

    Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду, и оборонялись до последнего патрона.

    Отмечается, что кирпич с посланием был вынут из стены. Командир полка приказал изготовить памятный знак, который будет хранится в штабе рядом со знаменем части.

    Ранее 1 декабря военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой.

    Коментарии (44)
    17 декабря 2023, 06:00
    Первый ночной FPV-дрон «Гастелло» применили в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Первую ночную версию российского ударного FPV-дрона «Гастелло» успешно протестировали в зоне спецоперации, сообщил представитель разработчика.

    Ночной дрон «Гастелло» создан исходя из пожеланий, высказанных российскими операторами FPV-дронов, он оборудован высокочувствительной ночной камерой, способен летать на расстояние до 7 км без ретранслятора и нести боевую нагрузку массой до 3 кг, передает РИА «Новости».

    По словам представителя разработчика, новая разработка позволит бойцам эффективно работать по целям в темное время суток, когда не получается применить обычные дроны.

    FPV-дрон «Гастелло» начали производить в России в августе 2023 года. Коптер назван в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло.

    Коментарии (13)
    17 декабря 2023, 19:20
    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область

    Военный эксперт Леонков: Повторяя одни и те же атаки, ВСУ пытаются усыпить бдительность российской армии

    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если посмотреть на действия противника, станет понятно, что он из раза в раз повторяет одни и те же действия – налеты БПЛА или вылазки ДРГ. Они призваны усыпить бдительность российских военных. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что село Теребрено Белгородской области находится под обстрелом со стороны ВСУ.

    «У офиса Зеленского сейчас нет ничего, что можно было бы представить мировой общественности в качестве «перемоги». Именно поэтому ВСУ из раза в раз пытаются запускать десятки беспилотников по нашим территориям, отправляют ДРГ», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «И если первые вылазки и налеты приносили противнику некие успехи, то сейчас российское военное руководство сделало все выводы и укрепило оборону страны. Поэтому каждое такое нападение заведомо является провальным», – добавляет собеседник.

    По словам аналитика, ВСУ в некотором роде пытаются действовать в расчете на удачу. Если атака пройдет успешно, ее можно будет презентовать Западу, считает эксперт.

    «Также я допускаю, что противник из раза в раз повторяет одни и те же налеты в надежде на то, что они смогут усыпить нашу бдительность. Так, первые полеты БПЛА пугали россиян, сейчас же все относятся к ним относительно спокойно. Аналогично и с диверсантами», – рассуждает спикер.

    «Но как только мы потеряем бдительность, ВСУ могут придумать что-то новое – то, что еще не использовали. И на фоне этого нам просто нельзя расслабляться. Необходимо пристально следить за действиями противника и прикладывать все необходимые усилия для защиты страны», – заключил Леонков.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом украинских военных.

    В своем Telegram-канале он написал, что на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле/

    Позднее Гладков написал, что по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. «Есть разрушения: поврежден один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовой обход будет продолжен. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий», – указал он.

    Напомним, неделей ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.

    Коментарии (6)
    17 декабря 2023, 04:46
    Российские десантники захватили сеть украинских опорных пунктов под Артемовском

    Минобороны: Российские десантники захватили девять опорных пунктов ВСУ под Артемовском

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Тульского гвардейского соединения ВДВ России за неделю овладели разветвленной сетью окопов и траншей украинских военных с девятью опорными пунктами под Артемовсклм, сообщили в Министерстве обороны России.

    Уточняется, что для того, чтобы подавить сопротивление киевских боевиков, у российских десантников уходило от 40 минут до двух суток, позиции ВСУ были хорошо укреплены, передает РИА «Новости».

    Командир расчета противотанкового ракетного комплекса с позывным «Шанс» отметил, что потери среди российских военнослужащих оказались минимальны. За работу в ходе штурма позиций  он был награжден уже вторым орденом Мужества, а весь личный состав тульских десантников, выполнявший поставленную задачу, был представлен к государственным наградам.

    «Шанс» заявил, что у ВСУ было численное превосходство , но десантникам удалось уничтожить даже прибывшие к ВСУ резервы, при этом  большинство солдат противника бежало.

    Ранее Минобороны показало уничтожение позиции ВСУ в районе Спорного.

    Коментарии (3)
    17 декабря 2023, 02:16
    Депутат Рады раскрыла подробности нового закона о мобилизации на Украине

    Депутат Рады Безуглая: Женщины на Украине встанут на воинский учет наравне с мужчинами

    Tекст: Вера Басилая

    В новом законопроекте о мобилизации на Украине отсрочки лишатся сотрудники полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы, женщины встанут на воинский учет наравне с мужчинами, заявила замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат Марьяна Безуглая.

    Безуглая заявила, что призывной возраст снизят до 25 лет, женщины встанут на учет вместе с мужчинами. Также, по ее словам, к мобилизации и выдаче повесток привлекут нацполицию, местным органам власти расширят полномочия по вылавливанию уклонистов, а уволиться можно будет после 36 месяцев службы во время военного положения, передает RT.

    Ранее Львовский военкомат начал проведение так называемой «мягкой мобилизации», прохожих на улице уговаривают записываться на службу по контракту.

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет.

    Коментарии (9)
    17 декабря 2023, 14:06
    Белгородский губернатор сообщил о стрелковом бое на границе села Теребрено
    Белгородский губернатор сообщил о стрелковом бое на границе села Теребрено
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Белгородское село Теребрено находится под обстрелом украинских военных, по предварительной информации, идет стрелковый бой с противником, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как указал Гладков в своем Telegram-канале, под обстрелом со стороны Украины находится село Теребрено Краснояружского района. По его словам, по предварительным данным, на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле, передает РИА «Новости».

    Губернатор уточнил, что есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны России.

    Ранее в прошлое воскресенье Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.

    Коментарии (19)
    17 декабря 2023, 06:40
    Sky News: Прямая линия Путина отразила успех российской армии в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление президента России Владимира Путина на прямой линии отражает успех российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и растущую уверенность Москвы в победе, заявил военный обозреватель британского телеканала Sky News.Шон Белл.

    Белл отметил, что, несмотря на огромную военную и финансовую поддержку Запада, контрнаступление Украины не принесло успеха. Западные лидеры, пишет обозреватель, задаются вопросом, может ли Украина одержать победу в этом конфликте, или же понесет еще больше потерь, передает ТАСС.

    Журналист подчеркнул, что неудивительно, почему Путин воодушевлен, хотя конфликт еще далек от завершения.

    Ранее Bloomberg сообщило, что во время прямой линии Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

    Коментарии (2)
    17 декабря 2023, 07:12
    ПВО сбила 33 дрона ВСУ над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

    ПВО сбила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

    Tекст: Вера Басилая

    Системами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, сообщили в Министерстве обороны России.

    Киевский режим пытался совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

    Ранее российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму.

    Коментарии (8)
    17 декабря 2023, 15:03
    Средства ПВО сбили за сутки два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшие сутки два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины в Донецкой народной республике и Николаевской области, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами ПВО в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах Елизаветовки Николаевской области, Дружковки и Доброполья ДНР.

    По данным Минобороны, ВС России перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США, а также ликвидировали 91 украинский беспилотник, в том числе в районах Старомихайловки, Берестового, Белогоровки, Спорного ДНР, Змиевки, Кривошеевки, Новодружеска и Золоторевки ЛНР, Першотравневого Харьковской области, Раденска, Чаплынки Херсонской области, Нового и Мирного Запорожской области.

    В пресс-службе добавили, что на Запорожском направлении российские военные ликвидировали до 50 военнослужащих, танк и три автомобиля, а также поразили самоходную артиллерийскую установку Caezar производства Франции, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20.

    В сообщении говорится, что на Херсонском направлении Украина потеряла до 95 военных, танк и 12 автомобилей, также ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    В Минобороны подчеркнули, что российская армия поразила командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ, а также ликвидировала в районе Константиновки ДНР пусковую установку системы залпового огня HIMARS и на аэродромах Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области склады топлива для авиатехники ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за минувшие сутки отразили на Донецком направлении четыре атаки со стороны ВСУ, а также поразили до 250 украинских военных, танк и три броневика.

    Коментарии (23)
    17 декабря 2023, 03:00
    Морпехи ВСУ назвали самоубийством попытку закрепиться на левом берегу Днепра

    NYT: Морпехи ВСУ считают наступление на левом берегу Днепра жестоким и бесполезным

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские морпехи считают попытки закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области самоубийством и расточительством, пишет газета The New York Times (NYT).

    По словам одного из бойцов ВСУ по имени Алексей, на левом берегу Днепра украинским военным невозможно закрепиться, нельзя переместить оборудование.

    Боец назвал миссию по высадке самоубийством. Кроме того, морпехи ВСУ назвали плохую подготовку и обеспечение причинами многочисленных потерь в районе села Крынки, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Украинские военные также назвали преувеличенными заявления украинских чиновников о том, что ВСУ удалось закрепиться на левом берегу Днепра.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (6)
    17 декабря 2023, 14:48
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных, танк и три броневика
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных, танк и три броневика
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные за минувшие сутки отразили на Донецком направлении четыре атаки со стороны ВСУ, а также поразили до 250 украинских военных, танк и три броневика, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Красного, Кирово и Марьинки ДНР.

    В Минобороны добавили, что на данном направлении Украина потеряла убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей, также российские войска поразили артиллерийскую систему М777 и орудие М119 производства США и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В пресс-службе заявили, что на Купянском направлении российские военные отразили девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки и Терны Харьковской области. По данным ведомства, ВСУ потеряли на данном направлении более 50 военнослужащих, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины, также Россия ликвидировала две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    В сообщении говорится, что на Краснолиманском направлении российская армия отразила атаку 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины юго-восточнее Кузьмино ЛНР, а потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

    В Минобороны отметили, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Украина потеряла на данном направлении до 100 военных, танк и три пикапа, также Россия поразила артиллерийскую систему М777 производства США, орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники захватили сеть украинских опорных пунктов под Артемовском.

    Коментарии (4)
    17 декабря 2023, 05:06
    ВС России нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов»

    Группировка ВС России «Центр» нанесла поражение штурмовой группе бригады «Азов»

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Центр» в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов» (запрещена в России), сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    Савчук уточнил, что артиллерийскими расчетами группировки «Центр» нанесены удары по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы и техники украинских боевиков, ВСУ потеряли на этом направлении до 100 военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники захватили сеть украинских опорных пунктов под Артемовском.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2023, 03:30
    Полковник СБУ признался в бессилии ВСУ перед российскими бомбами

    Полковник СБУ Костенко: Украина не справляется с управляемыми бомбами России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не знает, как бороться с российскими планирующими бомбами, таких средств у ВСУ нет, заявил полковник СБУ Роман Костенко.

    Полковник заявил, что ВСУ не в силах помешать России использовать бомбы от пятисот килограмм до трех тонн, которые могут планировать. По его словам, Россия может изготавливать их в огромных количествах из-за больших запасов советских авиабомб КАБ, на основе которых и создаются такие боеприпасы, передает Ura.ru.

    Ранее Newsweek сообщила, что новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 создадут угрозу украинским системам противовоздушной обороны.

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    17 декабря 2023, 07:00
    Экс-премьер исключил вступление Украины в ЕС с Зеленским

    Экс-премьер Азаров: Украина при Зеленском не сможет стать членом ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина под контролем президента Владимира Зеленского не присоединится к Евросоюзу, киевский режим себя сильно скомпрометировал, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в интервью каналу «Соловьев LIVE».

    Азаров заявил, что смешное решение о начале переговоров по вступлению в ЕС продиктовано лишь тем, чтобы как-то поддержать Зеленского, передает РИА «Новости».

    Политик считает, что сегодняшняя территория, которая находится под контролем киевского режима, не является и не может являться членом Евросоюза, украинцев просто пытаются воодушевить «карта» вступления в ЕС.

    Бывший премьер Украины уверен, что вопрос о вступлении ЕС ближайшие десять лет будет тянуться на стадии каких-то переговоров. По его словам, Турция и балканские страны ждут присоединения к Евросоюзу уже больше десятка лет.

    Ранее саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Как заявил европейский источник, дата начала переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз пока точно не определена, но это может произойти в марте 2024 года, если будет утвержден мандат ЕК на ведение этих переговоров.

    Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС,

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    17 декабря 2023, 13:55
    Участников акции в поддержку ВСУ не пустили в укрытие в украинском Николаеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники горсовета Николаева при объявлении воздушной тревоги не пустили в укрытие участников прошедшей в городе акции в поддержку ВСУ, сообщает издание «Новости N».

    По сообщению издания, 30 человек вышли на акцию «Деньги на ВСУ» возле здания Николаевского горсовета, по ходу мероприятия была объявлена воздушная тревога, но участники пикета не смогли попасть в укрытие в здании городского совета, так как оно было закрыто, передает ТАСС. При этом достучаться до охранников не получилось, а, когда они все-таки открыли дверь, то не пустили никого внутрь, сказав, что тревогу уже отменили.

    По данному факту заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

    Ранее украинский министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что проверка бомбоубежищ показала, что каждое четвертое укрытие на Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию.

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