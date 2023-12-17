Семья Депардье назвала обвинения его в домогательствах «беспрецедентным заговором»

Tекст: Ольга Иванова

Родственники подчеркнули, что их часто шокируют комментарии Депардье, но эти обвинения стали «беспрецедентным заговором», передает РИА «Новости».

Комментируя ситуацию, родственники пишут, что наедине со своими детьми Депардье чрезвычайно «скромный и деликатный человек, даже ханжа», и они могут за это поручиться.

Напомним, тринадцать женщин заявили, что сталкивались с различными действиями сексуального характера со стороны актера Жерара Депардье с 2004 года по 2022 год, адвокаты актера все обвинения отрицают.

В 2018 году молодая актриса заявила, что Депардье домогался ее, когда она приходила к нему домой для «неформальной репетиции пьесы». Следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений. Парижская прокуратура закрыла дело в отношении актера. Однако актриса подала новую жалобу в виде гражданского иска, что подразумевало практически автоматическое начало расследования.