Прокуратура поставила точку в деле Депардье об изнасиловании

Парижская прокуратура закрыла дело в отношении актера Жерара Депардье о сексуальных домогательствах и изнасиловании актрисы.

«Многочисленные процедуры, проведенные в рамках следствия, не позволяют рассматривать заявленные нарушения в качестве признаков состава преступления», – передает РИА «Новости» заявление прокуратуры Парижа.

В августе 2018 года Депардье стал фигурантом дела о домогательствах. Жалобу на него подала 22-летняя французская актриса, которая утверждала, что основанием для жалобы стали события 6 и 13 августа в квартире актера.

Депардье не признал вины, в ноябре он дал показания полиции.