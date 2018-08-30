Французская актриса обвинила Депардье в домогательствах

Парижская прокуратура начала предварительное расследование после жалобы на сексуальные домогательства со стороны известного актера Жерара Депардье, сообщил телеканал BFM.

Жалобу подала 22-летняя французская актриса, 27 августа она была зарегистрирована. Актриса утверждает, что основанием для жалобы стали события 6 и 13 августа, которые произошли в парижской квартире Депардье, передает ТАСС.

Адвокат Эрве Темин заявил, что Депардье не признает вменяемых ему преступлений, передает РИА «Новости».

«Жерар Депардье потрясен. Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает», – сказал адвокат.

Он отметил, что Депардье действительно знаком с девушкой, но «опровергает любую агрессию, любое насилие и любое правонарушение».

В 2013 году Депардье получил российское гражданство. За год до этого он уехал из Франции в Бельгию после того, как его обвинили в неуплате налогов.