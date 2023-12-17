Кузнецова рассказала о промежуточном докладе о преступлениях Киева против детей

Tекст: Ольга Иванова

Она рассказала РИА «Новости», что в понедельник будет утвержден план промежуточного отчета, а в феврале будет готово содержание.

Ранее Кузнецова заявила, что преступные действия в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима продолжаются.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса.