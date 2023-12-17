Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
Кузнецова рассказала о промежуточном докладе о преступлениях Киева против детей
Промежуточный доклад комиссии по расследованию преступлений Киева против детей будет готов к февралю, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Она рассказала РИА «Новости», что в понедельник будет утвержден план промежуточного отчета, а в феврале будет готово содержание.
Ранее Кузнецова заявила, что преступные действия в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима продолжаются.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса.