Зампредседателя Госдумы Кузнецова: Преступления киевского режима против детей продолжаются

Она сообщила, что члены Парламентской комиссии обратились к коллегам в ООН с просьбой принять участие в ее заседании, но получили отказ, говорится в сообщении на сайте Госдумы. «От руководителя профильной структуры ООН Виржинии Гамбы поступил ответ, что она не сможет принять участие, так как поедет в Руанду», – рассказала заместитель председателя ГД. Этим самым, по ее словам, подтверждается отношение ООН к теме, связанной с Украиной. «Она не является приоритетом для ООН», – отметила Кузнецова.

Кроме того, по словам депутата, действия киевского режима способствуют возникновению инфекций, устойчивых к лекарственным препаратам. «Это угроза не только для России, но и для Европы», – пояснила она.

Власти Украины, как заявила Кузнецова, закрывают больницы, педиатрические отделения. «Мы видим, что сегодня сокращается в целом социальная поддержка, потому что дотаций все меньше. Под нож попали прежде всего социальные и медицинские учреждения и все социальные льготы, выплаты и пособия и соцподдержка тех, кто более всего в этом нуждается, – детей, пожилых и инвалидов», – сказала парламентарий.

Даже в крупных городах Украины, подчеркнула депутат, практически невозможно получить медпомощь, детские больницы переполнены, фиксируется отсутствие необходимых лекарств. «Киевский режим совершает гуманитарные диверсии против своих же граждан на прифронтовых территориях, отключая периодически воду и электричество», – сообщила Кузнецова.

Кроме того, она подчеркнула, что покрывается похищение детей. Под предлогом обучения за границей дети вывозятся в Европу и перенаправляются в другие части света: 56 детей-сирот вывезли в Великобританию, 85 воспитанников Артемовского дома-интерната также оказались в Европе. Кузнецова рассказала, что в некоторых клубах Киева дети сдавались в аренду для педофилов. Для этих же целей дети продаются за границу, добавила парламентарий.

В ходе заседания комиссии председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев представил два законопроекта. «Первый предусматривает обязательное проведение молекулярно-генетической экспертизы при восстановлении родительских прав иностранных граждан в отношении их детей, которые находятся без попечения родителей на территории ДНР, ЛНР, Херсонской области. С учетом того, что Украина сегодня занимает лидирующее положение в мире по торговле детьми, экспертиза поможет нам не допустить, чтобы дети попадали в руки преступников, а все же вернулись к своим настоящим родителям», – отметил он.