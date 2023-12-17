Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
На Украине решили создать блок-посты для вручения повесток
Власти и военкомат Обуховского района Киевской области вместе оборудуют специальные блок-посты, на которых будут проверять документы и вручать повестки, сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.
По его словам, вскоре такая система будет по всей стране. Мосийчук также опубликовал фото соответствующего документа, в котором одной из задач значится «создать мобильные блокпосты с целью оповещения населения о необходимости уточнения данных военнообязанных и выявлении нарушений правил постановки на воинский учет», передает РИА «Новости».
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