На Украине решили создать блок-посты для вручения повесток

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, вскоре такая система будет по всей стране. Мосийчук также опубликовал фото соответствующего документа, в котором одной из задач значится «создать мобильные блокпосты с целью оповещения населения о необходимости уточнения данных военнообязанных и выявлении нарушений правил постановки на воинский учет», передает РИА «Новости».

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет.