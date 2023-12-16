Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Военкомат Львова начал «мягкую мобилизацию»
Львовский военкомат начал проведение так называемой «мягкой мобилизации», сообщают украинские СМИ.
Сообщается, что в рамках «мягкой мобилизации» сотрудники центров комплектования на улицах уговаривают прохожих записываться на службу по контракту, рассказывая о ее преимуществах, передает РИА «Новости».
В пресс-службе Львовского территориального центра комплектования сообщили, что сотрудниками военкомата и представителями десантно-штурмовых войск проводится «ряд агитационных мероприятий по информированию граждан о возможности прохождения военной службы по контракту и её преимуществам».
Ранее военкоматы и СБУ устроили рейды в крупных ресторанах Киева.