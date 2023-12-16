Военкомат Львова начал «мягкую мобилизацию»

Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе

Financial Times сообщило о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе в вопросе оказания помощи Киеву

Tекст: Александра Юдина

В материале указано, что президент Украины Владимир Зеленский не терял надежды, что два крупнейших его союзника одобрят выделение пакетов финансовой помощи Киеву, однако в ходе саммита предметом дискуссии стало членство Украины в ЕС, передает RT.

По данным издания, тот факт, что саммит в Брюсселе прошел без обсуждения соглашения о финансировании Киева в течение четырех лет, но с переговорами о вступлении Украины в объединение.

Financial Times отмечает, что таким образом лидеры стран-участниц ЕС «вышли на сцену» для какого-либо громкого заявления, но промахнулись.

напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

