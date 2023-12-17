Два рейса были задержаны в аэропорту Волгограда после атаки беспилотников

Аэропорт: Аэронавигация ограничена в Волгограде после атаки БПЛА, задержаны 2 рейса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, из-за ограничений по аэронавигации были задержаны два рейса из Москвы в Волгоград, передает РИА «Новости».

По данным онлайн-табло, задерживаются три рейса из Москвы в Волгоград и два рейса из Волгограда в столицу. Также с задержкой более двух часов началась регистрация на рейс в Стамбул.

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что жертв и разрушений после попытки атаки беспилотников в Волгоградской области нет.

Напомним, ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ПВО отразила атаку 33 беспилотников над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.