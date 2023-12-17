Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Трое военнослужащих ВСУ погибли в ДТП во Львовской области
Zaxid: Два офицера и солдат ВСУ погибли в ДТП во Львовской области Украины
Полковник, подполковник и солдат Государственной специальной службы транспорта минобороны Украины, а также женщина погибли в дорожно-транспортном происшествии во Львовской области при совершении обгона, сообщили местные СМИ.
Как сообщает местное издание Zaxid со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, в субботу на трассе Киев – Чоп в селе Сможе Львовской области военные на на легковом автомобиле во время обгона лоб в лоб столкнулись с грузовиком Volvo, погиб замглавы администрации Госспецтрансслужбы полковник Виктор Жигунов, подполковник Василий Кравец, солдат Дмитрий Сологуб и гражданка Наталья Дубровская Ивановна, передает РИА «Новости».
На месте аварии работают правоохранительные органы.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что небоевые потери ВСУ за время конфликта в Донбассе составили 2 тыс. 700 человек.