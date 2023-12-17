Трое военнослужащих ВСУ погибли в ДТП во Львовской области

Zaxid: Два офицера и солдат ВСУ погибли в ДТП во Львовской области Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает местное издание Zaxid со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, в субботу на трассе Киев – Чоп в селе Сможе Львовской области военные на на легковом автомобиле во время обгона лоб в лоб столкнулись с грузовиком Volvo, погиб замглавы администрации Госспецтрансслужбы полковник Виктор Жигунов, подполковник Василий Кравец, солдат Дмитрий Сологуб и гражданка Наталья Дубровская Ивановна, передает РИА «Новости».

На месте аварии работают правоохранительные органы.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что небоевые потери ВСУ за время конфликта в Донбассе составили 2 тыс. 700 человек.