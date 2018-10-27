На Украине озвучили количество небоевых потерь ВСУ в Донбассе

Небоевые потери украинских силовиков за время конфликта в Донбассе составили 2 тыс. 700 человек, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Матиос сообщил, что «за четыре года из 2 тыс. 700 небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай – болезни, 318 – ДТП, 177 – несчастные случаи, 175 – отравление (алкоголем, наркотиками), 172 – неосторожное обращение с оружием, 101 – нарушение мер безопасности, 228 – убийства, 615 – самоубийства», передает РИА «Новости» со ссылкой на еженедельник «Зеркало недели».

По его словам, только треть самоубийств совершены в зоне военной операции во время несения службы, остальные – после отхода силовиков в пункты постоянной дислокации на восстановление.

«Самоубийства – страшная проблема и большая трагедия», – добавил прокурор.

Напомним, в феврале сообщалось, что количество самоубийств в вооруженных силах Украины резко возросло. Так, в зоне боевых действий в Донбассе еженедельно совершали самоубийства от двух до трех украинских военнослужащих. Матиос сообщал, что большинство самоубийц родились в 1995-1998 годах.

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