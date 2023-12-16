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    Россия заставляет Украину менять военную стратегию
    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен
    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе
    Пушков сказал, чем Шольцу надо заняться перед Новым годом
    Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра
    В Германии спрогнозировали украинское наступление на Херсон в 2024 году
    Россия в 2022 году нарастила внешний долг лишь перед одной страной
    Bild: Киев поменял военную стратегию
    На иностранца завели дело за избиение полицейского на рынке «Садовод» в Москве
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    21 комментарий
    16 декабря 2023, 17:48

    Запущенный с Байконура спутник «Арктика-М» выведен на орбиту

    Tекст: Кристина Цыцура

    Второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М», запущенный с космодрома «Байконур» с помощью ракеты «Союз-2.1б», выведен на орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат».

    «Вторая «Арктика-М» на орбите!», – сообщили в Роскосмосе.

    Ранее ракета «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» №2 стартовала с космодрома Байконур. Спутник будет обеспечивать круглосуточно всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.

    15 декабря 2023, 18:18
    В Словакии предрекли переименование аэропорта в Париже после слов Путина о де Голле

    Вице-спикер парламента Словакии Блаха: После слов Путина Де Голля запретят в Европе

    В Словакии предрекли переименование аэропорта в Париже после слов Путина о де Голле
    @ k09/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    В Европе могут произойти перемены после слов президента России Владимира Путина о генерале и экс-президенте Франции Шарле де Голле, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха.

    Как указал Блаха, после похвалы генерала Путиным европейские либералы захотят запустить петицию о переименовании аэропорта имени де Голля в Париже, потому что в Европе любят запрещать все, что нравится российскому лидеру, передает Газета.Ru.

    Парламентарий отметил, что поддерживает мнение Путина о том, что только главы Венгрии и Словакии действуют в национальных интересах, а все остальные страны ЕС принимают решения себе во вред, потому что зависят от Соединенных Штатов.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские политики стараются выглядеть как генерал Шарль де Голль, боровшийся за интересы Франции, но ведут себя как коллаборационист маршал Филипп Петен.

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    15 декабря 2023, 20:00
    Политолог объяснил отказ Польши от обвинений России в крушении Ту-154 под Смоленском

    Политолог Носович: 80% поляков считают глупостью версию о причастности России к крушению Ту-154

    Политолог объяснил отказ Польши от обвинений России в крушении Ту-154 под Смоленском
    @ Максим Шеметов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пришедшая к власти в Польше «Гражданская платформа» решила отказаться от обвинений России в причастности к гибели бывшего польского президента Леха Качиньского, поскольку подавляющее большинство поляков считает эту версию недоказанной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее Варшава решила отказаться от версий о вине России в катастрофе Ту-154 под Смоленском.

    «На днях Дональда Туска привели к присяге в качестве премьера Польши. Пришла к власти оппозиционная «Гражданская платформа». И тут важно напомнить, что бывшая правящая партия «Право и справедливость» (PiS) обвиняла Туска в якобы сговоре с Россией в контексте крушения Ту-154. На фоне этого отказ от обвинений является закономерным», – сказал политолог Александр Носович.

    «Но есть еще один важный момент – 80% поляков, согласно опросам, считают версию PiS о крушении Ту-154 под Смоленском полной глупостью и ничем не доказанной конспирологией. При этом президент Анджей Дуда предпочитал эту теорию не поддерживать, но и не опровергать. В итоге для расследования создавались всякие комиссии, они показывали свои доклады, потом другие комиссии признавали эти результаты ангажированным и так по кругу», – указал он.

    «Вместе с тем я бы не стал надеяться на то, что тема закрыта. Дело в том, что в Польше, по сути, стартовала предвыборная президентская кампания. И нет практически никаких сомнений в том, что среди прочего кандидаты будут спекулировать и на «причастности» Москвы к трагедии с самолетом Качиньского», – резюмировал аналитик.

    Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе самолета Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, приводит РИА «Новости» слова министра внутренних дел и администрации Марчина Кервиньского.

    «Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы – честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича», – указал он.

    Напомним, в апреле польская комиссия (ее возглавляет бывший глава Минобороны страны Антони Мачеревич), повторно расследующая обстоятельства смоленской авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру о подозрении совершения покушения на жизнь Качиньского и других пассажиров. По словам самого Мачеревича, главные доказательства этой теории – наличие взрывчатых веществ на обломках самолета и реконструкция разрушения лайнера. В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждал, что подписал решение об упразднении вышеназванной комиссии.

    Польский лайнер Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский вместе с женой, известные политики и военные деятели.

    Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами – недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.

    Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу.

    В прошлом году Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия якобы «несет прямую ответственность» за катастрофу самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154, обвиняя в этом Россию.

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    15 декабря 2023, 18:41
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений».

    «Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», – приводит слова Макрона ТАСС после саммита ЕС.

    Президент Франции также заявил, что его «телефонный номер не изменился».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что за прошедшие полгода Москва трижды получала непубличные сигналы, в том числе от одного из западных лидеров, о необходимости провести встречу по Украине и обсудить вопросы европейской безопасности.

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    16 декабря 2023, 03:58
    Мэттью Перри утонул в джакузи из-за кетамина

    Мэттью Перри утонул в джакузи в результате сильного воздействия кетамина

    Мэттью Перри утонул в джакузи из-за кетамина
    @ Katie Godowski/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сильное воздействие кетамина привело к тому, что известный по сериалу «Друзья» актер Мэттью Перри утонул в джакузи, говорится в отчете о вскрытии, сделанном управлением судебно-медицинской комиссии Лос-Анджелеса.

    Перри проходил терапию от депрессии и тревоги. В рамках терапии кетамин вводился в кровоток. В отчете сказано, что в крови обнаружен «высокий уровень кетамина». Сообщается о «чрезмерном перевозбуждении сердечно-сосудистой системы» и «угнетении дыхания», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    «Причиной смерти 54-летнего актера Мэттью Лэнгфорда Перри стало сильное воздействие кетамина», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Также указывается на «ишемическую болезнь сердца и воздействие бупренорфина». Указано, что Перри умер в результате несчастного случая.

    Напомним, Мэттью Перри умер в октябре в американском штате Калифорния. Сообщалось, что на месте смерти актера не были обнаружены наркотики (Перри страдал от наркотической зависимости, когда снимался в «Друзьях»).

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    15 декабря 2023, 20:55
    Монсона лишили гражданства США

    Боец ММА Монсон лишился гражданства США

    Монсона лишили гражданства США
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское гражданство бойца Джеффа Монсона, получившего российское гражданство в 2018 году, прекращено, сообщил сам спортсмен в пятницу.

    Монсон в мае посетил американское посольство в Стамбуле, он заполнил там документы на отказ от гражданства, заплатил сборы, но процедура затянулась, рассказал собеседник ТАСС.

    Обычно отказ от гражданства занимает около двух месяцев, но в этот раз получилось больше. 15 декабря Монсон узнал, что больше не является гражданином США.

    В сентябре Монсон избрался в парламент (Курултай) Башкирии.

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    16 декабря 2023, 09:55
    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе

    Financial Times сообщило о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе в вопросе оказания помощи Киеву

    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе
    @ Alexander Limbach/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители стран-участниц Евросоюза допустили «промах», когда так и не нашли способ согласовать выделение финансовой помощи Киеву во время саммита в Брюсселе, сообщает британское издание Financial Times.

    В материале указано, что президент Украины Владимир Зеленский не терял надежды, что два крупнейших его союзника одобрят выделение пакетов финансовой помощи Киеву, однако в ходе саммита предметом дискуссии стало членство Украины в ЕС, передает RT.

    По данным издания, тот факт, что саммит в Брюсселе прошел без обсуждения соглашения о финансировании Киева в течение четырех лет, но с переговорами о вступлении Украины в объединение.

    Financial Times отмечает, что таким образом лидеры стран-участниц ЕС «вышли на сцену» для какого-либо громкого заявления, но промахнулись.

    напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    15 декабря 2023, 18:50
    CNN: В США потеряли папку с разведданными по России с высшим допуском секретности
    CNN: В США потеряли папку с разведданными по России с высшим допуском секретности
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецслужбы США в течение двух лет не могут отыскать папку, содержащую разведывательные данные по России, сообщил американский телеканал CNN.

    По данным CNN, папка с информацией о «российских агентах» и «вмешательстве» России в выборы США пропала из Белого дома еще во времена президентства Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что ценность пропавшей папки настолько велика, что доступ к ней можно было получить лишь с высшим допуском секретности.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал компиляцией сплетен и русофобских выпадов заявление о вмешательстве России в выборы в США.

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    16 декабря 2023, 10:49
    Слепаков за новогоднее выступление решил просить 50 тыс. евро с русского зрителя

    RT: Слепаков за новогоднее выступление просит 50 тыс. евро с русского зрителя

    Слепаков за новогоднее выступление решил просить 50 тыс. евро с русского зрителя
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Переехавший в Израиль комик и музыкант Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) просит за 40-минутный новогодний концерт 50 тыс. евро с русского зрителя.

    Живущий в Тель-Авиве комик запланировал на март концерты в США и Канаде, он планиурет выступать в местных клубах, цены на билеты – от 74 евро до 189 евро, а в данный момент комик собирается заработать на новогодних праздниках, передает RT.

    Так, согласно райдеру артиста, заказчику нужно оплатить перелет трех человек: Семена – бизнес-классом и двоих человек из его команды, которые согласны добираться экономом.

    Далее артиста необходимо встретить и перевозить на удлиненных версиях авто Mercedes, Audi или BMW, причем водитель комика обязан все время молчать. Более того, а пределами СНГ предпочтительно чтобы он был не русскоговорящим.

    В райдере указано, что гонорар артист его представители принимают на валютный и на российский счета.

    Ранее популярный комик продал недвижимость в России.

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    16 декабря 2023, 10:46
    Россия в 2022 году нарастила внешний долг лишь перед одной страной
    Россия в 2022 году нарастила внешний долг лишь перед одной страной
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    По итогам 2022 года у России вырос долг только перед Индией, заявил Всемирный банк.

    За год долг перед этой страной вырос до 777 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Перед другими странами долг продолжил сокращаться. В списке значатся Южная Корея, перед которой долг сократился до 209,8 млн долларов, а также Франция, перед ней долг уменьшился до 177,8 млн долларов.

    Отмечается, что около 21% российского внешнего долга принадлежит держателям облигаций. Общий внешний долг России в 2022 году составил 376,1 млрд долларов, уменьшившись на 20%.

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    15 декабря 2023, 22:05
    Диетолог назвала подходящий под оливье и селедку под шубой алкоголь

    Диетолог Соломатина рассказала, какие напитки лучше закусывать оливье и селедкой под шубой

    Диетолог назвала подходящий под оливье и селедку под шубой алкоголь
    @ Наталья Селиверстов/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Крепкие напитки лучше закусывать картофельными салатами вроде оливье, а селедку под шубой лучше сочетать с чем-то некрепким, сказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

    «Новый год – праздник, на котором практически всегда присутствует алкоголь. Его, естественно, нужно пить правильно, чтобы нанести минимальный вред здоровью. Ни в коем случае нельзя пить на голодный желудок. И вообще, если человек собирается пить крепкий алкоголь, то желательно за два часа до застолья принять немного, граммов 50. Это необходимо для того, чтобы выработался фермент алкогольдегидрогеназа, он синтезируется в организме для переработки алкоголя, и в результате не произошло быстрого отравления организма», – говорит Соломатина. 

    Пить следует с перерывами, и для каждого человека он может быть разным, все зависит от индивидуальной восприимчивости, продолжает врач. У кого-то фермент для расщепления алкоголя вырабатывается лучше, у кого-то хуже. В среднем стоит выпивать не чаще, чем каждый час–полтора. Минимальный промежуток, который в этом случае допустим, – 45 минут. При этом пить лучше какой-то один высокоградусный напиток, не смешивая с другими. А если человек пьет коктейли, то лучше стараться «не понижать градус», держать его на одном уровне.

    Также необходимо пить много жидкости, отмечает собеседница. Это может быть домашний ягодный или фруктовый компот, морс или даже простая питьевая вода. Газация напитка, а также его высокая сладость на организме скажется плохо, к тому же эти факторы заставляют алкоголь всасываться быстрее.

    «Нужно не только правильно пить, но и правильно закусывать. Крепкие напитки, например, водку, стоит закусывать чем-то плотным. Перед застольем лучше съесть картофельное пюре, потому что оно хорошо связывает алкоголь, в связи с чем он не так быстро всасывается в кровь, все происходит постепенно. Тогда не будет такой большой нагрузки на внутренние органы, а центральная нервная система, головной мозг будут страдать значительно меньше. В качестве альтернативы, хоть и чуть менее эффективной, хорошо подойдут картофельные салаты, тот же оливье, заливные студни, говяжий язык или горячее с курицей», – рассказывает специалист.

    При этом она объясняет, что если горячее блюдо содержит в себе что-то жареное, тяжелое, например, это говядина, баранина или свинина, приготовленная по-французски, то это «тяжело» для поджелудочной железы. Особенно если в качестве закуски идут маринованные овощи, в составе которых есть уксус. Также плохо закусывать алкоголь блюдами с большим добавлением специй, поскольку они раздражают желудок, и соли, которая задерживает воду в организме.

    «Лучше в качестве закуски под алкоголь есть рыбу, нейтральный сыр, различные рулетики, ветчину – все это относительно хорошо усваивается и быстро переваривается. К практически всем винам всегда хорошо подходит рыба, нежирная телятина, любые морепродукты. Кролика, грудку индейки, курицу вообще практически любыми напитками запивать можно», – рассуждает Соломатина.

    На ваш взгляд
    Какой салат на новогоднем столе вы больше предпочитаете?



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    Шампанское в Новый год врач пить не рекомендует, поскольку у этого напитка очень сильная газация, которую сложно «приглушить». Поэтому бокал игристого следует пригубить, а затем перейти на белое сухое вино, именно оно максимально совместимо. Закусывать оба этих алкогольных напитка стоит различными сырами и морепродуктами, например, креветками. Также хорошо подойдут студни заливные, но при этом необходимо помнить, что холодные блюда усваиваются хуже, поэтому «налегать» на них не рекомендуется. Отмечается, что ферменты алкогольдегидрогеназа вырабатываются в теплой среде, поэтому при употреблении любого алкоголя необходимо есть что-то горячее.

    «Селедка под шубой – салат достаточно жирный, поэтому его все-таки не стоит есть с чем-то крепким. А еще лучше, если заменить в нем майонез на нежирную сметану или йогурт, чтобы на желудочно-кишечный тракт не оказывалось такого раздражающего действия. А оливье стоит готовить с курицей или нежирной телятиной, а не с колбасой, потому что усилитель вкуса, который в ней содержится, негативно воздействует на поджелудочную железу и печень. А еще для закусок к алкоголю хорошо подходят соленья, особенно если они домашние и с низким содержанием соли. Хороши и продукты ферментации, например, квашеная капуста или кимчи. Это улучшит переваривание», – делится эксперт.

    Ликеры и наливки лучше всего закусывать печеными яблоками, свежими фруктами, но не слишком сладкими, горьким шоколадом, советует диетолог. Сладости, предупреждает она, усиливают всасывание алкоголя, поэтому от них вовсе стоит отказаться.

    Ранее на большой пресс-конференции президента Владимира Путина спросили, какой из традиционных русских новогодних салатов – оливье или селедку под шубой – он предпочитает. Российский лидер шутливо ответил, что все зависит от того, что ими предполагается закусывать, передает ТАСС.

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    16 декабря 2023, 12:56
    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен

    Глава Курской области заявил о сдаче в плен шесте украинских пограничников

    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Шестеро украинских пограничников сдались в плен на границе Курского региона, сообщил глава области Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что шесть человек сдались в плен.

    Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных.

    Как до этого сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

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    16 декабря 2023, 07:28
    В небо на учениях впервые поднялись семь «Русланов»

    В ходе учений в небо впервые подняли семь самолетов Ан-124-100 «Руслан»

    В небо на учениях впервые поднялись семь «Русланов»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Прошли летно-тактические учения с экипажами воздушных судов Ан-124-100, в ходе которых впервые одновременно в воздух поднялись семь «Русланов», сообщило Минобороны России.

    Учения проводились для проверки подготовки молодых экипажей в одновременной переброске личного состава со штатным вооружением и военной техникой, сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте».

    Экипажи осуществили взлет, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях и посадку на сокращенных временных интервалах. Самолеты летели на высоте более 4 тыс. м, преодолев расстояние более чем в 1 тыс. км при средней скорости 500 км/ч.

    Руководили процессом командующий Военно-транспортной авиацией ВКС генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов и командование ВТА.

    На опубликованных Минобороны кадрах видно, что в воздух одновременно поднялись семь воздушных судов. В Минобороны отметили, что такое количество Ан-124-100 одновременно в воздухе было впервые, передает РИА «Новости».

    В октябре сообщалось, что на перспективные модели тяжелых транспортных самолетов и модернизированные Ан-124-100 могут установить российский двигатель большой тяги ПД-35. В 2020 году министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что модернизация и ремонт тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 приобретает особую важность.

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    16 декабря 2023, 01:53
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве и Киевской области

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, в столице Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Мэр города Виталий Кличко сообщил, что «взрывы слышны в Подольском районе», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «рои дронов атакуют столицу Украины», над городом «проносятся» «Герани».

    СМИ сообщали о взрывах в Киевской области.

    Воздушная тревога также была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, в контролируемых украинскими силами районах Херсонской области, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на пятницу взрывы произошли в Хмельницкой области Украины и в Харькове.

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    16 декабря 2023, 05:54
    Бойцы ЦАХАЛ убили израильских заложников в секторе Газа

    Военные ЦАХАЛ приняли за боевиков и застрелили израильских заложников в секторе Газа

    Бойцы ЦАХАЛ убили израильских заложников в секторе Газа
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В секторе Газа трое израильских заложников погибли, так как бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняли их за противников, сообщили военные.

    ЦАХАЛ пояснил, что произошел «бой в районе Шеджайя». Израильские военные «ошибочно приняли трех израильских заложников за угрозу». Бойцы ЦАХАЛ открыли огонь по заложникам, передает РИА «Новости».

    Тела погибших доставили в Израиль. Экспертиза подтвердила, что это были похищенные палестинскими боевиками заложники. ЦАХАЛ сообщил, что полностью принимает ответственность за трагедию.

    Напомним, израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных тоннелей в секторе Газа. Белый дом допустил присутствие заложников в затапливаемых Израилем тоннелях.

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    15 декабря 2023, 19:54
    Макрон: Решение о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС не имеет юридической силы
    Макрон: Решение о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС не имеет юридической силы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз пока очень далек от реального расширения, включающего Украину, решение о начале переговоров с Киевом не имеет юридической силы.

    В ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе Макрон подчеркнул, что расширение Евросоюза требует серьезных реформ. По словам французского лидера, оно будет возможным лишь либо при увеличении финансирования, либо при замене действующих механизмов и правил, передает РИА «Новости».

    Макрон заявил, что решение о начале переговоров о включении Украины в ЕС – политическое, «у которого нет юридической значимости». Юридическим решением является открытие межправительственной конференции, пояснил он.

    Президент Франции также отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС представляется возможным только при выполнении Киевом необходимых условий.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

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