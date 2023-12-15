Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».3 комментария
Внезапная проверка ПВО с использованием комплексов С-400 началась в Белоруссии
МО: Внезапная проверка ПВО с задействованием комплексов С-400 началась в Белорусси
Внезапная проверка сил противовоздушной обороны, в ходе которой в том числе будут задействованы зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, началась в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Согласно сообщению пресс-службы, в частях ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне, задействованы маловысотные радиолокационные комплексы «Роса-РБ», а также, зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, передает ТАСС.
Напомним, в феврале ВС Белоруссии начали самостоятельную эксплуатацию комплекса «Искандер».