Иран не является непосредственным участником конфликта России и стран Запада, но выступает на стороне Москвы. Искренность иранского отношения к России имеет под собой серьезные национальные интересы.
Подробности...
Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 1990-е и нулевые годы XX века и большую часть десятых годов XXI века. Самые демократичные, как считается, страны далеко не так демократичны, как многие привыкли думать.
Подробности...
На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
ВС Белоруссии начали самостоятельную эксплуатацию комплекса «Искандер»
Минобороны: ВС Белоруссии начали самостоятельную эксплуатацию комплекса «Искандер»
1 февраля 2023, 14:05
Текст: Дмитрий Зубарев
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии приступили к самостоятельной эксплуатации полученного из России ракетного комплекса «Искандер», сообщила пресс-служба Минобороны республики.
По сообщению ведомства, белорусские военнослужащие прошли обучение и приступили к полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», передает ТАСС.
В белорусском оборонном ведомстве отметили, что расчеты комплекса «укомплектованы исключительно офицерами, прапорщиками и военнослужащими, проходящими службу по контракту».
Как заявил начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба полковник Руслан Чехов, в Белоруссии сейчас находится достаточный запас ракет к комплексу, который позволит выполнить любую задачу.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия поставила на боевое дежурство полученные от России ракетные комплексы С-400 и «Искандер».
Ходаковский рассказал о необычных показаниях пленных украинцев
31 января 2023, 20:41
Фото: кадр из видео
Командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что в понедельник на подступах к Угледару российские военные взяли украинских пленных из числа мобилизованных. На допросах они рассказали о своем командовании.
«Вчера на подступах к Угледару взяли пленных из числа мобилизованных. Их показания оказались довольно интересными: плотность обороняющихся высокая, с их слов – рота, в которой они числились, насчитывает более полутора сотен человек, а контролируют их не свои начальники, а неизвестные им военные, которые следят за тем, чтобы мобилизованные не смогли убежать и избежать своей участи», – написал он в своем Telegram-канале.
«Что же, война имеет все шансы стать, действительно, войной до последнего украинца», – отметил Ходаковский.
Ранее Ходаковский заявил, что у дачного поселка, стоящего на пути к Угледару, сейчас «разыгрывается основная драма», у этого населенного пункта ведется бой с участием артиллерии и танков с обеих сторон.
Коментарии (45) ▼
США через Египет передали послание России
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
31 января 2023, 16:23
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Текст: Дмитрий Зубарев
Послание госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, переданное главой МИД Египта Самехом Шукри, содержит только призывы к России «уйти и прекратить», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой.
«Господин министр, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю», – передает ТАСС слова Лаврова.
По его словам, Россия готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте, но в очередной раз Блинкен заявил о том, что «Россия должна прекратить, Россия должна уйти, тогда все будет хорошо».
При этом Лавров отметил, что «кое-что Блинкен не передал, имея в виду высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что Россия должна проиграть, должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтоб проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад, проиграет весь мир». Столтенберг, как указал министр, «взял на себя смелость говорить не только от имени членов Североатлантического альянса, но и от имени всех остальных стран мира».
«Здесь достаточно все понятно, речь идет совсем не об Украине. Киевский режим, который не имеет никакой самостоятельности, выполняет волю суверена – США и всего остального Запада, который подмял под себя Вашингтон <...> – не допустить на международной арене никаких событий, которые хоть как-то будут ставить под вопрос претензии США на гегемонию в современном мире», – сказал Лавров.
Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым. Он не увидел возможности улучшения отношений России и НАТО после окончания украинского конфликта.
В администрации Запорожского региона заявили о появлении противовеса системе HIMARS РСЗО «Торнадо-С»
31 января 2023, 15:22
Текст: Александра Юдина
Российская система «Торнадо-С» станет противовесом американской системе HIMARS в Запорожском регионе, заявил член главного совета администрации области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, появление российской РСЗО с управляемыми снарядами даст возможность точного попадания по позициям противника. Рогов также напомнил, что «Торнадо-С» имеют метровую точность, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе СВО на Украине. «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников украинских войск, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу.
Коментарии (50) ▼
Блогеры возмутились пародии Смольянинова на приезд Лаврова в Африку
31 января 2023, 15:53
Фото: кадр из видео
Текст: Вера Басилая
Блогеры назвали уехавшего из России актера Артура Смольянинова (признан иноагентом) не очень умным за пародию на визит главы МИД России Сергея Лаврова в Африку.
«Иноагент Смольянинов «высмеял» приезд Лаврова в Африку. Вообще это представление больше похоже на сбежавшего из дурки, но, по всей видимости, Артур считает, что это очень умное видео с глубочайшим философским смыслом», – пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
«Мозги иноагента Смольянинова окончательно разжижило в эмиграции. Делает нелепые агитки в «Гражданине поэте» с другим иноагентом – Быковым. Вместо Ефремова, который сидит за пьяное ДТП со смертельным исходом», – считают авторы Telegram-канала «Вариант».
Блогер Полина Усенко раскритиковала Смольянинова за его попытку спародировать Лаврова. «Смольянинов высмеял визит Лаврова в Африку. Ну как высмеял... по крайней мере, ему кажется, что это смешно», – написала Усенко в Telegram-канале.
Напомним, Смольянинов в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Он пригрозил убить другого актера Сослана Фидарова, участвующего в СВО.
В октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.
С декабря 2022 года Смольянинов работает с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».
Гагин: Силы России ударили по колоннам украинских войск на трассе Артемовск – Часов Яр
1 февраля 2023, 12:13
Текст: Дмитрий Зубарев
Российские Вооруженные силы нанесли удары по колоннам украинских войск, передвигавшимся по единственной трассе, ведущей в Артемовск из города Часова Яра, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин рассказал, что ВС России нанесли удар по колоннам ВСУ, которые везли снабжение по трассе Часов Яр – Артемовск, которая является единственной дорогой, по которой снабжаются украинские силы, передает РИА «Новости».
По его словам, Артемовск сейчас находится в оперативном окружении, ВС России смыкают кольцо за городом, ведутся бои за контроль трассы Часов Яр – Артемовск.
Ранее Гагин заявил, что российские военные один за другим освобождают населенные пункты у Артемовска.
Коментарии (22) ▼
США обвинили Россию в нарушении ДСНВ
США назвали нарушением ДСНВ «блокирование» Россией американских инспекций
Госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «блокирование» Россией американских инспекций, сообщило издание Wall Street Journal.
«Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Определение о «несоблюдении», по мнению США, единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда соглашение вступило в силу.
Ранее в Белом доме заявили, что США очень ждали начала консультаций в рамках двусторонней комиссии по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), выясняют причину решения России перенести их.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Пушилин: ВСУ перебрасывают новые подкрепления к Угледару
Пушилин заявил о переброске подкреплений ВСУ к Угледару
31 января 2023, 20:05
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Текст: Алексей Дегтярев
Украинская сторона все еще перебрасывает в Угледар новые подкрепления, бойцы ВСУ не получают приказов об отступлении, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Артемовск открывает дорогу на Краматорск и Славянск, но не менее ощутимой потерей для украинских сил станет и Угледар, потому они и перекидывают туда новые резервы и морпехов, сказал Пушилин в эфире радио «Комсомольская правда».
Украинские военные не получают приказа на отступление или сохранение жизни бойцов, подчеркнул он.
После освобождения Угледара ВС России смогут оперативно переместиться к Курахово, Марьинке и Красноармейску, добавил Пушилин.
В понедельник Пушилин заявлял, что ВСУ продолжают переброску подкреплений на артемовское, угледарское и марьинское направления.
Коментарии (27) ▼
Названы основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS
Военный эксперт Козюлин: Дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS у ВСУ повышают риски для Крыма
1 февраля 2023, 11:24
Фото: EyePress News/Reuters
Текст: Дарья Волкова
Если американцы передадут Украине бомбы GLSDB, это повысит градус эскалации конфликта. Тогда России придется скорректировать действия с учетом нового фактора. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США передать Киеву дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS.
«Мы видим, что Штаты постепенно повышают градус напряженности. С каждым разом в списках военной помощи Украине можно найти все более совершенные образцы вооружений. В настоящее время речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Нам придется столкнуться с ракетой, полученной в результате переделки из корректируемой авиабомбы. Бороться с подобным наши войска умеют: в ход пойдут системы противовоздушной обороны. Эти снаряды достаточно крупного размера, то есть они представляет собой заметную цель», – подчеркивает собеседник.
«Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – акцентирует эксперт.
«Придется учитывать данный фактор – рассредоточивать склады, маскировать штабы, прикрывать их средствами ПВО. В принципе, GLSDB полагается на спутниковую навигацию GPS. Так что здесь применимы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они способны заглушить навигационные настройки, сбив тем самым снаряд с курса», – резюмирует Козюлин.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
«Транснефть»: Польша продолжает получать нефть из России в полном объеме
В «Транснефти» заявили о прокачке российской нефти Польшей в полном объеме
31 января 2023, 17:46
Текст: Алексей Дегтярев
Польская сторона продолжила покупать российскую нефть в январе через трубопровод «Дружба», сообщил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.
Тогда как Германия в январе же отказалась принимать нефть из России, заявил Демин ТАСС.
Он уточнил, что в первой половине дня 31 января исполнен график на прокачку в Польшу 500 тыс. тонн нефти.
Ранее в Польше заявили, что Orlen не будет продлевать контракт на поставку нефти с «Роснефтью» и прекратит поставки от «Татнефти», если будут введены санкции Евросоюза.
Коментарии (45) ▼
В США возмутились лжи администрации Байдена о диверсии против «Северных потоков»
Ведущий Fox News: Нуланд выдала причастность Белого дома к взрывам на «Северных потоках»
1 февраля 2023, 10:42
Фото: Danish Defense Ministry/ Global Look Press
Текст: Вера Басилая
Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации Байдена к диверсии, заявил ведущий канала Fox News Такер Карлсон.
Ведущий возмутился нескрываемой радости Нуланд из-за взрывов на «Северных потоках», по его словам, американцы были расстроены, потому что не знали, кто это сделал, передает РИА «Новости».
Карлсон напомнил, что Нуланд в январе прошлого года грозилась уничтожить трубопроводы, что Россия не отправляла газ в Европу, и отметил, что произошедшее стало «крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека».
В свою очередь экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард добавила, что заявление Виктории Нуланд показало, что США имеют отношение к диверсии, хотя администрация Байдена всячески уверяла, что «не имеет к этому никакого отношения».
«Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике», – приводит «Прайм» слова Габбард.
Напомним, замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, что «администрация очень довольна, зная, что газопровод «Северный поток – 2» не будет работать, представляет собой груду металла на дне моря».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал забавным признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая обрадовалась из-за разрушения «Северных потоков».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова Нуланд лишь подтверждают одобрение Вашингтона теракта на объекте гражданской инфраструктуры.
Политологи: Возвращение к однополярной картине мира 90-х годов невозможно
31 января 2023, 21:33
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Текст: Евгений Поздняков, Олеся Отрокова
В США все чаще намекают на то, что для них биполярный мир предпочтительнее многополярного. Но Вашингтон и Пекин не обладают той мощью, которая позволила бы им сплотить вокруг себя других акторов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Андрей Кортунов. Ранее The Washington Post породила дискуссию, заявив о нежелании Китая поддерживать Россию в том же объеме, в котором Запад поддерживает Украину.
«Мы приблизились к историческому моменту, когда одна мировая система должна смениться другой. В настоящее время идет борьба взглядов на будущее нашей планеты, и точно определить, какие воззрения возобладают – достаточно трудно», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«В принципе, имеется достаточно ощутимый тренд на многополярность. Это очень модное слово используется даже в США. Тем не менее, реальные амбиции Вашингтона связаны с надеждами на сохранение и реставрацию гегемонистской модели мира. Происходит попытка повторного объединения Запада для возвращения к ситуации 90-х годов», – отмечает эксперт.
«Однако полномасштабная реализация однополярного мироустройства невозможна. Многие страны успели стать более самостоятельными. Появился запрос на удовлетворение собственных амбиций. Они не могут плясать под дудку США, но и не в полной мере готовы стать самостоятельными региональными игроками», – подчеркивает собеседник.
По его словам, Китай хоть и претендует на звание «второй державы», однако на роль Советского Союза не тянет. Зато в действиях Индии, которая «плотно поддерживает отношения с Западом», «четко прослеживается евразийская линия и линия на сотрудничество с Россией». «Есть два крупных игрока, но ни одному из них не хватает мощи для полной консолидации иных акторов вокруг себя. Кроме того, Россия тоже считает себя самостоятельным центром силы», – отмечает собеседник.
Кортунов убежден, что Китай уверен в предстоящем столкновении с Вашингтоном, «но действующий миропорядок дал КНР колоссальные выгоды, от которых непросто отказаться». «Мы пребываем в ассиметричном мире, где региональные державы всячески пытаются реализовать себя, но пока не готовы к радикальным преобразованиям», – резюмирует Кортунов.
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков назвал комичными утверждения на Западе о якобы шаткой позиции Пекина в отношениях с Москвой. При этом отношения между США и Украиной не могут идти ни в какое сравнение с отношениями России и Китая, ввиду совершенно разного статуса этих стран, поскольку Украина давно потеряла субъектность и не является самостоятельным игроком.
«Отношение Китая к проводимой Россией спецоперации можно назвать осторожным. При этом торгово-экономические отношения между государствами не просто развиваются, они крепнут. Реализуются и готовятся совместные проекты сотрудничества, растет товарооборот. Имеются все перспективы того, что в дальнейшем мы увидим только усиление сотрудничества Москвы и Пекина», – пояснил эксперт.
Уже сейчас формируются зачатки многополярного мира, в котором никто не вмешивается во внутренние дела других стран, уверен Леонков. «В контексте такого порядка возникают новые центры силы. Таковыми становятся Россия, Китай, Индия, Иран и многие другие страны. В руках этих стран, на территории которых проживет две трети населения планеты, сосредоточено больше половины всей мировой экономики. При этом в сравнении с англосакским миром, в новых центрах силы нет такой жесткой конкуренции, которая создается неестественными условиями санкций и ограничений. В странах нового миропорядка все равнозначно», – резюмировал собеседник.
Ранее издание The Washington Post предположило, что Пекин мог бы сыграть для России ту же роль, что США играют для Украины. Отмечается, что в случае готовности Пекина поставлять Москве вооружения и технологии, шансы на победу России «выросли бы в геометрической прогрессии».
В статье указывается, что Китай готов заменить Европу в качестве основного рынка сбыта энергоресурсов для России. Москва вышла на второе место по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвертое – по объему ввозимого сжиженного природного газа (СПГ). По восточному маршруту к 1 декабря направлено 13,8 млрд кубических метров, причем в декабре превышение суточных контрактных обязательств достигало 18%.
Тем не менее Пекин, считает газета, якобы не уверен в том, что конфликт на Украине закончится победой России. Также подчеркивается, что КНР – ведущая торговая держава, для которой не представляется возможным отказаться от торговых связей с развитыми странами западного мира. Этим объясняется шаткая позиция Китая по вопросу поддержки Москвы.
Ранее в издании Foreign Policy указывали на то, что администрация Джо Байдена должна воспользоваться двойственным отношением Си Цзиньпина к СВО. Для сохранения действующего миропорядка Китай обязан отвернуться от России, но для этого США должны предложить Поднебесной нечто существенное.
С этим соглашается обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман, который критикует правительство США за то, что его действия направлены не на исключительно военное сдерживание КНР, но на подавление его экономического роста. По его мнению, это вбивает клин в диалог Вашингтона и Пекина, создавая угрозу для Китая.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о перспективах российско-китайских отношений в 2023 году.
В Минобороны обвинили Запад в попытке провести против России блицкриг
Советник министра обороны Ильницкий: США и их союзники в 2022 году попытались провести против России блицкриг
1 февраля 2023, 03:57
Фото: Ohde/face to face/Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Соединенные Штаты и их союзники пытались в 2022 году провести в России блицкриг, устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но потерпели неудачу, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий.
Как отметил Ильницкий в своей статье в журнале «Арсенал Отечества», в феврале-марте 2022 года США и их союзники попытались устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но допустили ошибку. Как поясняет автор, если для вооруженного блицкрига необходимо от 40 до 100 дней, то для блицкрига ментальной войны понадобится минимум один-два года, чтобы добиться предательства элит, и до 15 лет, чтобы сформировать у населения новую идентичность, передает РИА «Новости».
Советник министра обороны констатировал, что первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для так называемой пятой колонны. В то же время, по его словам, о полной неудаче Запада можно будет судить лишь к середине 2024 года, когда к элитам и населению России окончательно придет понимание невозможности договориться с Западом и вернуть все на исходные позиции.
Ильницкий уточнил, что блицкриг ментальной войны заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и СМИ с целью затем их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры. Кроме того, автор выразил уверенность, что Запад ошибся, обнажив истинные цели своего ментального блицкрига, не провел достаточной предварительной подготовки, не создав красивой, но лживой альтернативы и, тем самым, нарушил правила и логику действий.
В сентябре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что тактика блицкрига Запада против России не сработала. В июле 2022 года российский лидер отметил, что действия российского ЦБ и правительства предотвратили экономический блицкриг Запада.
The Sun: На британской ядерной подлодке обнаружены установленные с помощью приклеенных болтов агрегаты
31 января 2023, 18:46
Фото: Tam McDonald/ROYAL NAVY
Текст: Кристина Цыцура
Проверка британской ядерной подлодки HMS Vanguard, которая имеет ракеты системы Trident, обнаружила отремонтированные с помощью суперклея жизненно важные системы охлаждения, пишет газета The Sun.
Срочный ремонт потребовался после того, как один болт, закрепленный суперклеем, отвалился во время проверки. Командование ВМС Британии приказало начать проверку инцидента. Министр обороны Бен Уоллес потребовал провести совещание по этой теме и «гарантий относительно будущей работы», передает ТАСС со ссылкой на газету.
Отмечается, что всего на подлодке было приклеено не менее семи болтов, которые удерживали изоляцию на трубах охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить катастрофу, сравнимую с чернобыльской.
Это бы произошло, если бы инженеры запустили реакторы на полную мощность.
Коментарии (32) ▼
Заслуженный пилот назвал последствия воровства спасательных жилетов из самолета
31 января 2023, 18:22
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Текст: Татьяна Косолапова
На российских авиалиниях, как и на европейских, пассажиры чаще всего воруют спасательные жилеты, однако это наказуемо, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик СССР, президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов.
Бортпроводница крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе рассказала, что многие пассажиры в качестве сувенира уносят с собой из воздушного судна спасательные жилеты, передает «Express.co.uk». Также сотрудники лайнеров рассказали, что люди нередко «прихватывают с собой» из самолета кофейные кружки, подушки, одеяла и железные столовые приборы из бизнес-класса.
«Спасательный жилет настолько совершенен и мал, что притягивает к себе интересы охотников, рыбаков, путешественников, любителей отдыхать на природе, потому что является реальным средством не только для спасения на воде, но и для развлечения. Этот предмет пользуется популярностью и у пассажиров наших авиалиний», – говорит Смирнов.
Однако пилот крайне не рекомендует забирать данное средство для спасения из самолета. Взять жилет без последствий не получится, так как в каждом полетном документе указаны персональные данные всех пассажиров, которые были на том или ином рейсе. Соответственно, если под каким-либо сиденьем в самолете не будет хватать спасательного жилета, авиакомпания может обратиться в полицию, предоставив полное ФИО человека, сидевшего на том месте. «Да и потом, это средство спасения, а воровать их – то же самое, что чью-то жизнь. Это крайне непорядочно», – считает пилот.
Кроме того, спасательный жилет – достаточно дорогая вещь. «Он стоит недешево, потому что это производится при помощи современных технологий на специальных предприятиях из очень качественной резины. Но мне понятно, чем вызван интерес к этому предмету: его в магазине просто так не купишь. А даже если бы их начали продавать, то спрос вряд ли был бы хорошим, ведь цена на них была бы высока», – рассуждает специалист.
Также, говорит пилот, люди «прихватывают из самолета» пледы и наушники, но чаще всего это происходит случайно. «Такие вещи легко купить почти в каждом магазине, их нет смысла специально красть. Часто бывает такое, что человек просто забывает снять наушники, а бортпроводница не увидела их на нем, когда он выходил из салона. Это мелочи, которые не расцениваются как воровство. Но если человек специально что-то забирает, то это, конечно, должно наказываться», – уверен Смирнов.
В конце октября прошлого года в Ассоциации Туроператоров России (АТОР) на своем официальном сайте написали, что чаще всего в качестве сувениров пассажиры забирают чашки, столовые приборы, гигиенические пакеты, одеяла и подушки, а также спасательные жилеты.
На Красной площади задержали выгуливавшую теленка американку
В Москве на Красной площади задержали выгуливавшую теленка американку
1 февраля 2023, 12:26
Фото: Алиса Дэй/vk.com
Текст: Алексей Дегтярев
На Красной площади в Москве гражданка Соединенных Штатов выгуливала теленка, ее задержали стражи порядка, сообщил источник в правоохранительных органах.
Женщину задержали 31 января, она выгуливала теленка по Красной площади. Задержанной оказалась 34-летняя гражданка США, сказал собеседник ТАСС.
Задержанная пояснила, что купила животное в интернете и захотела его выгулять. На нее составили протокол по статье КоАП «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Теперь ей грозит административный арест или обязательные работы.
Между тем в Тверском суде Москвы сообщили РИА «Новости», что получили протоколы в отношении американки Алисии Дей, один из них – о сопротивлении полиции.
Ее обвинили в несанкционированной акции, помешавшей пешеходам (до 15 суток), и сопротивлении полиции (также до 15 суток).