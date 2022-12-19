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Комплексы С-400 и «Искандер» встали на боевое дежурство в Белоруссии
Лукашенко сообщил о вставших на боевое дежурство в Белоруссии комплексах С-400 и «Искандер»
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Белоруссия поставила на боевое дежурство полученные от России ракетные комплексы С-400 и «Искандер», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.
По итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным Лукашенко сообщил, что Россия выполнила обещание передать Белоруссии соответствующие вооружения, передает ТАСС.
Напомним, в Минске прошли белорусско-российские переговоры в расширенном составе. В частности, стороны договорились продолжать проводить совместные военные учения. Кроме того, Москва дала согласие на продолжение подготовки экипажей самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью.
Лукашенко объяснил цель переговоров с Путиным
Лукашенко заявил, что встреча с Путиным обусловлена невозможностью решить вопросы без президентов
Проходящая в Минске встреча с президентом России Владимиром Путиным обусловлена невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия глав государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в расширенном составе.
По его словам, есть чувствительные темы, по которым исчерпаны переговорные возможности.
«Правительства считают, что без нас с вами, Владимир Владимирович, достичь согласия по отдельным вопросам невозможно», – цитирует ТАСС Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе.
Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Путин прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко
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Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл с однодневным рабочим визитом в Минск, где проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин приехал в Минск впервые с июня 2019 года, тогда он посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках II Европейских игр, передает ТАСС.
Участие в переговорах в Минске примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции.
Далее главы государств продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как предполагается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
Согласно сообщениям белорусской стороны, во встрече лидеров в узком составе будут принимать участие министры обороны.
Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Шойгу прибыл в Минск
Глава Минобороны России прибыл в Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Белоруссию, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.
Шойгу и глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин примут участие в запланированных на понедельник переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Путин высоко оценил переговоры в Минске
Белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными, поделился их итогами российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции.
«Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», – цитирует его РИА «Новости».
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы на переговорах с Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения.
«Все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», – приводит его слова ТАСС.
Лукашенко также рассказал, что в ходе встречи был подведен итог совместной работы стран в этом году.
Ранее Лукашенко заявил, что укрепление отношений между Россией и Белоруссией является естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире.
Путин сообщил о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска
Путин рассказал о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска
Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии, сообщил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин.
«Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики. Я думаю, что сейчас, когда мы с Александром Григорьевичем вдвоем, с глазу на глаз, беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ.
В Кремле отвергли слухи о принуждении Минска к участию в СВО
Публикации о том, что российский президент Владимир Путин якобы едет в Минск принуждать Белоруссию к участию в спецоперации на Украине, глупые и безосновательные, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Путин не был в Минске несколько лет, но это не привело к паузе в отношениях, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля рассказал, что сегодня на переговорах Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будет возможность обсудить военные вопросы. Кроме того, лидеры затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики белорусского президента. Песков подчеркнул, что по газу контакты продолжаются, уже сейчас у Белоруссии абсолютно льготные условия.
Ранее Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Ту-160М поднялся в воздух после модернизации
ОАК: Еще один модернизированный «стратег» Ту-160М поднялся в воздух
Еще один стратегический ракетоносец Ту-160 поднялся в воздух после модернизации, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация.
По сообщению ОАК, в декабре совершил первый полет очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО «Туполев». Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования, передает РИА «Новости».
Самолеты Ту-160М выпускаются Казанским авиационным заводом (филиал ПАО «Туполев»).
Напомним, в марте вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») сообщил, что один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 будут выпущены в 2022 году.
«Калашников» освоил серийное производство автоматов под патрон НАТО
«Калашников»: В России освоено серийное производство автоматов под патрон НАТО
Концерн «Калашников» освоил серийное производство автоматов АК-19 под патрон НАТО, сообщили в пресс-службе группы компаний.
«Калашников» закончил осваивать серийное производства автоматов АК-19 и АК-15 под патроны 5,56 х 45,7 и 62 х 39 соответственно, на базе 5,45-мм автомата АК-12. «Работы ведутся в интересах различных заказчиков», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
АК-19 является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова.
Напомним, в декабре 2021 года пресс-секретарь ФСВТС России Валерия Решетникова сообщила, что Россия заключила первые экспортные контракты на АК-19.
Россия будет готовить белорусские экипажи для применения ядерного оружия
Путин сообщил о решении России продолжить подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии с ядерными боеприпасами
Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью, сообщил глава российского государства Владимир Путин.
Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом заявил о продолжении реализации предложения Александра Лукашенко о подготовке экипажей самолетов, которые «переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью».
Российский лидер указал, что подобная форма взаимодействия уже используется другими странами, к примеру, США и их союзниками по НАТО. Путин полагает, что такие действия очень важны «в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства», передает ТАСС.
Лукашенко подтвердил, что самолеты в Белоруссии подготовлены: «Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть, мы тестировали их в Российской Федерации». Сейчас «готовят экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы».
Лукашенко призвал не считать это «угрозой кому-то». Он указал на «опасения» Белоруссии относительно ситуации по периметру Союзного государства, прежде всего на западе. Как заявил Лукашенко, необходимо гарантировать безопасность Белоруссии. «Вы сделали очень решительный и важный шаг в поддержке Беларуси», – сказал он Путину.
Напомним, Путин заявил, что переговоры с Белоруссией были результативными. В частности, Москва и Минск договорились продолжать практику совместных военных учений.
Путин опроверг планы «поглощения» Россией Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии.
«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», – заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными.
Ростех заявил о превосходстве России над Украиной по разведывательным дронам
Ростех: Россия превзошла Украину на фронте по тактическим разведывательным дронам
Россия нарастила производство беспилотников тактической разведки, в этом аспекте она уже превзошла вооруженные силы Украины, сообщил первый замглавы Ростеха Владимир Артяков.
Артяков рассказал в интервью каналу «Россия 24», что недавно посетил парк «Патриот», где были продемонстрированы российские беспилотные летательные аппараты, в первую очередь разведаппараты для тактической разведки, а также аппараты, несущие малую нагрузку, но с поражающим элементом для решения локальных задач.
Замглавы Ростеха отметил, что прежде у России не было такого количества БПЛА, им не придавалось особого значения, однако после начала специальной военной операции потребность в них выросла значительным образом. Одним из лидеров, который выпускает линейку этих аппаратов, является концерн «Калашников», сообщил Артяков.
По его словам, сегодня можно смело сказать, что на линии соприкосновения Россия превзошла противника с точки зрения применения таких беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.
Артяков также сообщил, что Ростех в разы нарастил производство пусковых установок и боеприпасов к оперативно-тактическому ракетному комплексу «Искандер», который достаточно эффективен и работает очень слаженно, надежно и точно.
Также, по его словам, Ростех в разы увеличил выпуск бронетехники и средств поражения. Спросом пользуется вся линейка танковой техники, в том числе Т-90 и Т-80, БМП-3. «Артиллерия – это основной элемент взаимодействия министерства обороны с Ростехом», – сказал первый замгендиректора, добавив, что в связи со спецоперацией растет потребление боеприпасов, реактивных систем залпового огня.
Ранее сообщалось, что перечень российских коммерческих и государственных разработчиков беспилотных воздушных судов (БВС) к концу 2022 года расширился до порядка 100 различных устройств.
Путин рассказал, что смотрел финал ЧМ по футболу
Президент России Владимир Путин рассказал, что смотрел финальную игру чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции со счета 2:2.
«Что касается футбольного матча, я смотрел вторую половину с того момента, когда счет уже был 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту [Аргентины], поздравить его», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинских футболистов на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Путин заявил о готовности России развивать с Белоруссией сотрудничество в атомной сфере
Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ, заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Мы активно работаем практически по всем направлениям. В сфере энергетики – как мы отмечали с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем [Лукашенко], Россия в ущерб себе, тем не менее, продолжает атомный проект – атомную электростанцию строим. Первый блок работает», – цитирует Путина ТАСС.
Путин пояснил, что Россия могла бы поставлять в республику дополнительный газ, но вместо этого работает АЭС, и объем вырабатываемой на ней энергии соответствует примерно 4,5 млрд кубометров газа.
Ранее Лукашенко заявил, что сроки формирования объединенного рынка газа в рамках Союзного государства России и Белоруссии сорваны.
Лавров впервые встретился с новым главой МИД Белоруссии
В Минске началась первая встреча Сергея Алейника, назначенного министром иностранных дел Белоруссии, с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Об этом МИД Белоруссии сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе назначил Алейника главой МИД Белоруссии вместо скоропостижно скончавшегося на 65-м году жизни Владимира Макея.
Лавров поздравил Алейника с назначением на эту должность.
Завершилась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии
Минобороны: Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии завершилась
Мероприятия по внезапной проверке боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии завершились, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
По сообщению пресс-службы, в вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством Главнокомандующего вооруженными силами Александра Лукашенко, передает ТАСС.
Напомним, 13 декабря в Белоруссии стартовала внезапная проверка боевой готовности.