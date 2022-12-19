Путин высоко оценил переговоры в Минске

Белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными, поделился их итогами российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции.

«Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», – цитирует его РИА «Новости».

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы на переговорах с Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения.

«Все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», – приводит его слова ТАСС.

Лукашенко также рассказал, что в ходе встречи был подведен итог совместной работы стран в этом году.

Ранее Лукашенко заявил, что укрепление отношений между Россией и Белоруссией является естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире.