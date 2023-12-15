  • Новость часаПекин поблагодарил Путина за оценку российско-китайских отношений
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные СМИ: Время на стороне Путина
    Шольц отправил Орбана за кофе перед голосованием по Украине
    На памятнике Советской армии в Софии «обезглавили» все фигуры
    Белый дом отказался считать конфликт на Украине «зарубежной войной»
    ВСУ уничтожили склад стройматериалов и котельную в Мариуполе
    Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино
    Саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро
    Росатом опроверг информацию о прекращении поставок урана в США
    В России впервые лишили гражданства за уклонение от воинского учета
    Мнения
    Александр Чаусов Александр Чаусов Как запретить сатанизм

    Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    8 комментариев
    15 декабря 2023, 12:02

    Политолог: Путин развеял мифы о «мобиках»

    Член ОП Максим Григорьев: Путин развеял мифы о «мобиках»

    Политолог: Путин развеял мифы о «мобиках»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобилизованные и добровольцы стали полноценной частью российской армии. Они наравне с контрактниками защищают нашу страну от нависшей угрозы, а где-то справляются даже лучше, чем кадровые военные. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Максим Григорьев. Ранее Владимир Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО должны быть поставлены в одинаковые условия.

    «Среди мобилизованных и добровольцев встречаются разные люди с совершенно непохожим прошлым. Процесс привыкания к армейской жизни у каждого происходит по-разному: кому-то проще, кому-то сложнее. Однако со вчерашними гражданскими всегда находятся опытные командиры, готовые передать новоприбывшим все свои знания», – сказал Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

    «Мне приходилось взаимодействовать со многими подразделениями. Могу сказать, что мобилизованные достаточно хорошо адаптируются к военным условиям. Они не чувствуют себя одинокими. Ощущают поддержку от старших товарищей, от родных, от регионального руководства. Поэтому в настоящий момент недавние новички уже успели стать закаленными профессионалами», – отмечает он.

    «К ним привыкают и на фронте. Их способности и умения ценят ничуть не меньше, чем навыки кадровых военных. По началу, действительно, в армейских разговорах можно было услышать сокращение «мобики». Использовали его контрактники, которые сохраняли скептицизм по поводу боевых возможностей новых коллег», – подчеркивает собеседник.

    «Однако это убеждение совершенно не соответствует реальности. Командный состав откровенно признается – там, где контрактник начинает рассуждать в духе: «без танковой поддержки не пойдем», мобилизованный или доброволец инициативно берет и выполняет поставленную задачу. На удивление, здесь собрались люди с высочайшими личностными качествами. И президент развеял мифы о них», – акцентирует эксперт.

    «Не скрою, мне, как человеку, который сам находится в зоне СВО в качестве добровольца, особенно приятно осознавать хорошее отношение президента к таким людям. Они являются наиболее мотивированными солдатами. В их головах имеется четкое представление о том, против кого и для чего мы воюем. Поэтому недооценивать вклад этой категории граждан в общую победу невозможно», – считает он.

    «Тем не менее, как правильно заметил Владимир Путин, в статусе добровольцев и мобилизованных до сих пор сохраняются проблемы. К сожалению, равенства выплат между этими группами и контрактниками во многих регионах до сих пор не установлено. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы изменить это», – резюмирует Григорьев.

    Ранее Владимир Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО должны быть поставлены в одинаковые условия. Президент затронул данный вопрос в рамках подведения «Итогов года» – конференции, которая длилась более четырех часов. По его словам, граждане данной категории будут уравнены в своих правах с остальными военнослужащими.

    Он также допустил, что ради этого будут внесены поправки в законодательство. «Уверен, депутаты Госдумы сто процентов поддержат. Нужно только правильно это все сформулировать», – заметил президент. Кроме того, Владимир Путин затронул вопрос необходимости проведения второй волны мобилизации.

    «Я понимаю, что это чувствительный вопрос. Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет, прилепили название такое к этим людям – «мобики». Я прекрасно все это помню», – цитирует президента официальный сайт Кремля.

    «Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства. Сейчас, по-моему, 244 тыс. находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов оказалось, и люди очень востребованы», – отмечает он.

    «После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с Вооруженными силами. И планировали к концу году набрать, по-моему, 400 с небольшим тысяч. На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране», – подчеркивает Путин. Он также заверил, что «на сегодняшний день никакой необходимости» в мобилизации нет.

    14 декабря 2023, 19:17
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина

    Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму после прямой линии Путина

    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    По факту обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, Следственный комитет (СК) России начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму.

    В частности, поводом для проверок стали жалобы на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском Волгоградской области и отсутствие ремонта в спортзале поселка Солнечная Долина в Судаке, в Крыму. По данным РБК, проверки проходят на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

    Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы, которая сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции, однако не может применить полученные ею льготы к близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.

    Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.


    Коментарии (53)
    14 декабря 2023, 20:06
    Назван размер помощи Украине в бюджете Пентагона на 2024 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом 883,7 млрд долларов. В нем предусмотрены средства и на оказание военной помощи Украине.

    За принятие бюджета высказались 310 законодателей, против – 118, передает РИА Новости со ссылкой на сенатский комитет по оборонным делам.

    При этом в ходе обсуждения и голосования сумма ассигнований на оборону сократилась с 886 миллиардов, которые одобрил Сенат, до 883,7 млрд долларов. Отмечается, что из этой суммы на помощь Украине приходится 800 млн долларов. Для вступления в силу бюджет должен быть подписан президентом США Джо Байденом.

    Ранее сообщалось, что лидер республиканцев в Сенате исключил утверждение помощи Киеву до Рождества даже при достижении соглашения между республиканцами и демократами.

    Коментарии (10)
    14 декабря 2023, 15:28
    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Reuters: Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов, сообщает Reuters.

    «Самолеты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлетно-посадочных полосах Украины», – приводит РИА Новости выдержку из публикации агентства.

    Отмечается, что F-16 не имеют защиты воздухозаборников от засасывания в двигатели мусора, тогда как советские истребители, такие как МиГ-29, обладают для этого специальными опускающимися жалюзи.

    «Этому самолету нужна длинная взлетно-посадочная полоса и очень гладкая. Но они будут находиться в среде, где будут выполнять операции в суровых условиях. Это не тот самолет, который может это сделать», – говорит в публикации эксперт Келли Грико.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, Россия будет считать это участием этих стран в конфликте.

    Коментарии (17)
    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


    Коментарии (9)
    15 декабря 2023, 08:26
    ВСУ уничтожили склад стройматериалов и котельную в Мариуполе

    В Мариуполе уничтожены склад стройматериалов и котельная из-за ракетного удара ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Склад стройматериалов и передвижная котельная были уничтожены из-за ракетного удара ВСУ по Мариуполю в ночь на пятницу, сообщили в оперативных службах ДНР.

    Отмечается, что вследствие ракетного удара уничтожены склад стройматериалов и передвижная котельная, обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

    В ночь на пятницу украинские военные выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты. В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае.

    До этого металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, где в ходе боев долгое время укрывались ВСУ, после полного разминирования запустил сразу три цеха.

    Коментарии (8)
    15 декабря 2023, 02:30
    ВСУ обстреляли ракетами Мариуполь

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ракетном обстреле Мариуполя со стороны ВСУ

    ВСУ обстреляли ракетами Мариуполь
    @ Мариуполь 24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Обстрел произошел после полуночи, сообщило в Telegram представительство ДНР.

    Тип ракет, места прилета и последствия не уточняются, передает ТАСС.

    В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае, передает РИА «Новости».

    Напомним, на днях сообщалось, что металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, где в ходе боев долгое время укрывались ВСУ, после полного разминирования запустил сразу три цеха.

    Коментарии (0)
    15 декабря 2023, 08:18
    Российские войска отразили пять штурмов ВСУ у Синьковки

    МО: Группировка войск «Запад» отразила пять атак ВСУ у Синьковки на Купянском направлении

    Российские войска отразили пять штурмов ВСУ у Синьковки
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мотострелки 6-й общевойсковой армии ВС России на Купянском направлении отразили пять атак штурмовых групп ВСУ около Синьковки, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    По его словам, мотострелки 6-й общевойсковой армии при поддержке артиллерии отразили пять атак штурмовиков 115-й и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад в районе Синьковки, передает ТАСС.

    Зыбинский добавил, что были уничтожены три минометных расчета, танк Т-64, две бронемашины и до 40 военнослужащих.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование использует тактику «мясных штурмов», что приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при маневренной обороне в районе Синьковки.

    Коментарии (5)
    14 декабря 2023, 21:23
    Вучич спрогнозировал продолжительность конфликта на Украине

    Вучич: Конфликт на Украине будет долгим

    Вучич спрогнозировал продолжительность конфликта на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Конфликт на Украине станет долгосрочным, так как никто в мире пока не нашел мирного решения, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич считает, что если взглянуть на ситуацию, то становится очевидным, Россию нельзя победить в конфликте, что «понятно уже всем». При этом он уверен, что никто не знает, как найти решение, передает РИА «Новости».

    По словам Вучича, сейчас стороны конфликта ищут решение, как его остановить. Но пока, отметил он, «это невозможно, потому что страсти подняты до того уровня, что мельчайшая уступка будет выглядеть как предательство и сдача национальных интересов, идет речь об украинцах или русских».

    Напомним, Вашингтон считает высоким риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте, если США не окажут ей дополнительной помощи.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2023, 13:07
    Путин: Новые регионы России получат на развитие 1 трлн рублей ежегодно
    Путин: Новые регионы России получат на развитие 1 трлн рублей ежегодно
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На развитие новых регионов России, вошедших в состав страны после начала специальной военной операции, будет выделяться ежегодно 1 трлн рублей, заявил в ходе прямой линии президент Владимир Путин.

    «Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1 трлн рублей на развитие этих регионов и постепенное их вхождение в экономическую, в социальную жизнь России», – сказал Путин.

    Помимо этого, другие регионы страны уже направили на помощь присоединенным территориям 150 млрд рублей, еще 100 млрд рублей планируется вложить.

    По его словам, сейчас ситуация в других регионах России «капитально лучше», поскольку «киевские бывшие власти» не уделяли развитию этих регионов должного внимания.

    Несмотря на это, в 2023 году новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей налогов, отметил президент.

    «Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние», – подчеркнул Путин. 

    «Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это», – пообещал президент.

    Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года.

    По данным на начало декабря за 2023 год в новых регионах восстановлено 5594 объекта, введено 123 объекта нового строительства, задействовано свыше 27 тыс. человек и более 2,7 тыс. единиц техники.

    Ранее сообщались, что потенциал Херсонской и Запорожской областей высок, в регионах уже восстанавливаются туристическая отрасль, промышленность, сфера образования, а также ведутся крупные инфраструктурные проекты.

    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 16:16
    Обратившийся к Путину экс-участник ЧВК рассказал об ожиданиях

    Обратившийся к Путину экс-участник ЧВК заявил, что верит в изменение ситуации

    Tекст: Александра Юдина

    Заключивший контракт с ЧВК и не получивший статус ветерана военных действий участник спецоперации из Новосибирской области Сергей Соболев, обратившийся во время прямой линии к президенту Владимиру Путину, заверил, что в скором времени верит в изменение ситуации.

    По словам Соболева, не удалось получить статус ветерана ни в одной инстанции, однако после диалога с российским лидером ситуация может сдвинуться с мертвой точки, передает «Газета.Ru».

    «Владимир Владимирович в прямом эфире дал развернутый ответ на мой вопрос. Очень надеюсь в скором времени держать в руках заслуженное удостоверение ветерана боевых действий», – отметил участник спецоперации.

    Правительство Новосибирской области уже заявило, что поможет в подготовке документов для получения удостоверения ветерана боевых действий бойцу.

    Коментарии (0)
    15 декабря 2023, 03:28
    Россия в ОБСЕ заявила об отсутствии планов уничтожить Украину

    Заместитель постпреда при ОБСЕ Волгарев указал на отсутствие у России планов завоевать или уничтожить Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не планировала и не планирует завоевать или уничтожить Украину, российская сторона занимается обеспечением своей долгосрочной безопасности, заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев.

    На заседании Постоянного совета ОБСЕ Волгарев также указал, что Россия освобождает «свои территории», которые «временно удерживаются марионеточными оккупационными формированиями с задействованием натовского оружия», передает РИА «Новости».

    Волгарев подчеркнул, что на Западе не осудили ни одно убийство по политическим мотивам, совершенное «людьми Владимира Зеленского», «позорно молчат и западные дипломаты в ОБСЕ». Таким отношением спонсоры Киева «поощряют террористические атаки». «Не стану повторять, что в России это знают – и не простят», – сказал Волгарев.

    Как отметил Волгарев, Мальта, председательствующая в 2024 году в ОБСЕ, должна понимать, что данная организация – это «не задний двор» Запада, «не филиал ЕС или НАТО». Волгарев заявил, что «украинизация» деятельности ОБСЕ «разрушительно сказывается на судьбе всей организации».

    Напомним, Путин, говоря о том, каких рубежей России нужно достичь в ходе СВО, заявлял, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2023, 13:34
    Сальдо сообщил о сохранении напряженности в районе села Крынки

    Сальдо: Напряженность в районе села Крынки на левом берегу Днепра сохраняется

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Напряженность в районе села Крынки на левом берегу Днепра сохраняется, однако противник в этом районе блокирован, его успешно уничтожают российские военные, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, напряженность в районе села Крынки сохраняется, но противник там блокирован и успешно уничтожается ВС России, передает РИА «Новости».

    Сальдо добавил, что возможностей выбраться из мешка у ВСУ нет, они выдыхаются, и это начинает доходить даже до украинских бесчеловечных командиров.

    Он подчеркнул, что интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры на левом берегу последнее время не ослабевает, при этом Киев применяет минометы, РСЗО, артиллерию, беспилотники, продолжается намеренный террор мирного населения.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в Крынках ВСУ попали в огневой мешок. Там находилось около 80 украинских военных, сейчас меньше.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2023, 14:43
    Путин: Российско-китайские отношения – гарант стабильности в мире

    Путин: Российско-китайские отношения являются существенным гарантом стабильности в мире

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взаимодействие России и Китая находится на беспрецедентно высоком уровне, рост товарооборота между странами в этом году составит 30%, заявил глава Российского государства Владимир Путин.

    В этом году товарооборот России и Китая превысил 200 млрд долларов, в следующем году он может достичь 230 млрд долларов, заявил Путин на прямой линии и пресс-конференции.

    «Мы развиваем наши экономические связи, причем в самых разных областях. Что меня радует – это диверсификация наших отношений. Мы развиваем отношения и в сфере инфраструктуры: и мосты строим, и дороги, работаем в высокотехнологичных областях вместе, и будем дальше это делать», – отметил Путин.

    Толчок развитию российско-китайских отношений дал визит в марте председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, подчеркнул глава государства. «Мы договорились о том, что мы будем развивать отношения по восьми магистральным направлениям», – рассказал Путин.

    «Работа идет интенсивно, стабильно, надежно», – резюмировал он.

    Говоря о роли России и Китая в БРИКС, Путин заявил, что российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Российский лидер подчеркнул, что дружба России и Китая не направлена против третьих стран, в отличие от западных стран, которые «стараются дружить против кого-то».

    «Мы внимательно за этим наблюдаем и будем совместно, вовремя и эффективно реагировать. Сомнений в этом не должно быть ни у кого», – заключил Путин.

    Отметим, что Путин захотел ответить китайскому «Синьхуа» перед американским The New York Times. «Я видел The New York Times в зале...» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Давайте сперва Синьхуа, а потом уже The New York Times», – сказал Путин.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2023, 14:47
    Новосибирские власти пообещали помочь с документами обратившемуся к Путину бойцу ЧВК

    Власти Новосибирской области пообещали помочь с документами обратившемуся к Путину бойцу ЧВК

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Новосибирской области поможет в подготовке документов для получения удостоверения ветерана боевых действий бойцу частной военной компании (ЧВК) Сергею Соболеву из Искитима Новосибирской области, который обратился к президенту на прямой линии и пресс-конференции.

    Как рассказал ТАСС руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов, правительство области поможет Соболеву в подготовке необходимых документов.

    Он также подчеркнул, что в Новосибирской области пакет льгот одинаков для всех ветеранов боевых действий.

    В ходе прямой линии Соболев рассказал, что в ноябре 2022 года заключил контракт с ЧВК сроком на полгода, а когда вернулся домой, обратился в военный комиссариат Искитима. Он получил отказ и в военкомате, а впоследствии в фонде «Защитники Отечества» и в центре социальной поддержки населения Искитима.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2023, 14:12
    Мосгорсуд отменил приговор бывшему члену правления «Мемориала»

    Мосгорсуд отменил приговор бывшему члену правления ликвидированного «Международного «Мемориала» Олегу Орлову

    Мосгорсуд в четверг отменил приговор правозащитнику, бывшему члену правления признанного в России иноагентом и ликвидированного общества «Международный «Мемориал» Олегу Орлову, который был осужден за повторную дискредитацию Вооруженных сил России.

    «Апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила приговор Головинского районного суда и вернула прокуратуре для устранения препятствий уголовное дело в отношении Олега Орлова», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу Мосгорсуда.

    При этом мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Орлову оставили без изменений.

    Ранее Головинский суд Москвы назначил правозащитнику штраф в 150 тыс. рублей.

    Орлов был дважды привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России в течение одного года за посты в соцсетях, после чего на него завели уголовное дело. по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ.

    Сам Орлов вину не признает.

    Ранее сообщалось, что против сотрудников центра «Мемориал» возбудили дело о реабилитации нацизма.

    Коментарии (0)
    Главное
    Политолог: Путин развеял мифы о «мобиках»
    Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина
    Охранницу гимназии в Брянске отправили под домашний арест
    Суд заочно приговорил режиссера Вырыпаева за фейки об армии
    Приостановлены продажи книг Акунина и Быкова
    Создатели «Слово пацана. Кровь на асфальте» пересняли финал

    Яичный ажиотаж в России скоро сойдет на нет

    Власти на полгода обнулили пошлины на импорт яиц, чтобы сбить цены на этот продукт. Новости о подорожании куриных яиц, судя по всему, привели к искусственному ажиотажному спросу в ряде регионов, где даже пришлось ограничивать продажу яиц в одни руки. Однако турецкие и азербайджанские яйца должны помочь вернуть стабильность. Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюз подавил антиукраинский бунт и Виктора Орбана

    На саммите ЕС сенсация: его лидеры постановили начать с Украиной переговоры о вступлении в Евросоюз, хотя Австрия, Венгрия и Словакия собирались их блокировать. Премьер Венгрии Виктор Орбан продолжает махать кулаками после драки, но шанс сказать Киеву «нет» им упущен. Как Урсуле фон дер Ляйен удалось сломить сопротивление в самый последний момент? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин рассказал о шагах России вперед

    Владимир Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе четырехчасового общения президент ответил на десятки вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Время на стороне Путина

    Президент России вооружился черным фломастером, делал многочисленные заметки и больше четырех часов бодро отвечал на вопросы сограждан. Как пишут западные СМИ, Владимир Путин не выглядит уязвимым и имеет основания быть уверенным в том, что Россия добьется успеха в конфликте с Западом вокруг Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Байден высмеял шансы Киева на победу

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............