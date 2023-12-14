Депутат: Лучше ветеранов СВО никто не расскажет детям о патриотизме

Депутат Аршинова: Дети гораздо лучше усваивают историю, когда слышат ее от очевидца событий

Tекст: Олег Исайченко

«Ветераны СВО уже сейчас проводят уроки патриотического воспитания с детьми. И это очень правильная практика, которая используется давно. Все мы знаем, что ветераны Великой Отечественной войны приходили в школы и рассказывали подросткам правду», – сказала Алена Аршинова, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Ведь одно дело – прочитать параграф в учебнике истории. И совсем другое – когда реальные герои этих историй приходят и рассказывают о тех событиях. И ребятам это надо знать. Я всегда привожу в пример акцию «Парта героя», в рамках которой ребята проявляют стремление узнать что-то новое о героях. И зачастую они отдают предпочтение именно бойцам спецоперации, потому что это их современники», – добавляет спикер.

«История лучше всего воспринимается, когда ты узнаешь о парне, который выпустился из твоей школы. И Путин, по сути, именно об этом и сказал. Более того, кому как не ветеранам СВО объяснять, что такое настоящий патриотизм – не на бумаге, не на словах, а передавать прожитое сердцем в реальности», – убеждена собеседница.

«Я считаю, что таких людей надо максимально активно привлекать к работе с детьми, вовлекать их в этот процесс. И я уверена, что благодаря вниманию президента этот опыт будет применяться еще шире», – заключила Аршинова.

Ранее в рамках прямой линии президент Владимир Путин рассказал о важности патриотического воспитания в школах. По его словам, присутствие ветеранов спецоперации в воспитательном процессе детей имеют особую значимость.

«Может быть, не к месту будет Бисмарка вспоминать, но тем не менее он служил когда-то в России и жил в России, хоть и стал выдающимся немецким деятелем. Он как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. И это правильно, это точно абсолютно», – сказал глава государства.

Он также отметил, что уже сейчас свыше тысячи вернувшихся с фронта бойцов работают с детьми. Путин пообещал расширять эту работу. «Потому что одно дело – прочитать в книжке или даже кино посмотреть патриотического характера, а другое дело – передать что-то на личном примере. Самое лучшее воспитание – это личный пример», – считает президент.

Напомним, в четверг Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе мероприятия президент ответил на десятки вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО.