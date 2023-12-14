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    Путин: Одесса – русский город
    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО
    Онуфриенко: Проблемы элитной бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву
    Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года
    Путин объяснил, когда наступит мир на Украине
    Путин: Никакой необходимости в новой мобилизации нет
    Путин указал на глупые потери элиты ВСУ в Крынках
    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский На смену культуре «нет» приходит культура «да»

    Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские лидеры торгуют Украиной

    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

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    14 декабря 2023, 13:07

    Путин: Новые регионы России получат на развитие 1 трлн рублей ежегодно

    Путин: Новые регионы России получат на развитие 1 трлн рублей ежегодно
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На развитие новых регионов России, вошедших в состав страны после начала специальной военной операции, будет выделяться ежегодно 1 трлн рублей, заявил в ходе прямой линии президент Владимир Путин.

    «Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1 трлн рублей на развитие этих регионов и постепенное их вхождение в экономическую, в социальную жизнь России», – сказал Путин.

    Помимо этого, другие регионы страны уже направили на помощь присоединенным территориям 150 млрд рублей, еще 100 млрд рублей планируется вложить.

    По его словам, сейчас ситуация в других регионах России «капитально лучше», поскольку «киевские бывшие власти» не уделяли развитию этих регионов должного внимания.

    Несмотря на это, в 2023 году новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей налогов, отметил президент.

    «Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние», – подчеркнул Путин. 

    «Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это», – пообещал президент.

    Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года.

    По данным на начало декабря за 2023 год в новых регионах восстановлено 5594 объекта, введено 123 объекта нового строительства, задействовано свыше 27 тыс. человек и более 2,7 тыс. единиц техники.

    Ранее сообщались, что потенциал Херсонской и Запорожской областей высок, в регионах уже восстанавливаются туристическая отрасль, промышленность, сфера образования, а также ведутся крупные инфраструктурные проекты.

    13 декабря 2023, 23:18
    Песков про СВО: Путин знает, что делает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ясно понимает, чего страна хочет добиться специальной военной операцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

    Песков заявил, что СВО продолжается, и президент знает, чего хочет достичь в результате этой специальной военной операции, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, как Украина лишила себя возможности вести диалог с Москвой. Вместе с тем, Россия всегда выступала за конструктивные переговоры с Украиной. Об этом президент Владимир Путин говорил неоднократно.

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    14 декабря 2023, 11:22
    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву

    Военный аналитик Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады негативно влияют на дух ВСУ

    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские СМИ сделали из 47-й бригады «национальных героев». Этому формированию предрекали взятие Крыма. Их бедствующее положение способно серьезно пошатнуть доверие населения к руководству страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ.

    «Проблемы у 47-й бригады начались еще в сентябре. Тогда подразделение находилось в окружении наших войск, испытывало снарядный и кадровый голод. Военные из этого формирования часто мелькали в новостях с заявлениями об отказе воевать, откровенно говорили о проблемах украинской армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поэтому информация о том, что именно сейчас они находятся на грани разгрома, несколько преувеличена. Важно другое – об этом стали писать западные СМИ. В настоящий момент американцев и европейцев постепенно готовят к поражению ВСУ. Подобные публикации и казусы вроде смешка Байдена негативно сказываются на духе украинской армии. А прессу США Зеленский запугать не сможет», – отмечает собеседник.

    «Напомню, 47-ю бригаду на Украине рекламировали как наилучшее подразделение ВСУ. Им пророчили решающую роль в контрнаступлении, обещали, что они дойдут до Крыма. Теперь же из каждого «утюга» трубят о том, что они испытывают колоссальные проблемы. Это увесистый идеологический удар и вызов для офиса Зеленского», – акцентирует он.

    «Вместе с тем не стоит недооценивать само подразделение. Во-первых, Авдеевка все еще остается мощнейшим укрепрайоном. Во-вторых, противник сдаваться явно не собирается. Окончательно выбить ВСУ оттуда позволит только сильный нажим, который наши войска в состоянии обеспечить», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine. «Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», – пишет СМИ.

    Попытки подразделения остановить продвижение российских войск к Авдеевке названы «отчаянными». Подчеркивается, что ощущение «неизбежного краха» украинских позиций усиливается. Один из военнослужащих отмечает, что из-за скудного обеспечения им приходится игнорировать небольшие группы ВС РФ.

    «Когда вижу двух-трех людей – я не стреляю. Работаем только в критической ситуации, когда рядом с нашей пехотой замечено десять человек», – рассказывает он. Солдат также упомянул, что боеприпасы, поставленные европейскими государствами, на фронте считают плохими. В особенности это касается итальянских образцов.

    При этом он же свидетельствует об улучшении оснащения Российской армии. В частности, военный указывает на признаки роста числа баллистических ракет у ВС РФ. При этом в отношении украинских подразделений служащий говорит, что даже элитные подразделения постепенно теряют свою боеспособность. «Статус призывных частей и вовсе сомнительный», – отмечает он.

    Напомним, проблемы у 47-й бригады ВСУ начались еще в сентябре. Тогда представители подразделения потребовали у руководства страны вывода с передовой для отдыха и пополнения личного состава на Ореховском направлении. Лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов оценивал состояние солдат как «близкое к панике».

    Коментарии (6)
    14 декабря 2023, 11:50
    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО

    Капитан Дандыкин: Российские морские дроны смогут уничтожать корабли, беспилотники и портовую инфраструктуру противника

    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО
    @ kmz1.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Безэкипажные катера (БЭК) позволят российскому флоту решить ряд важных задач. В частности, станет легче поражать комплекс целей противника и выполнять разведывательные функции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее первый российский морской надводный дрон отправили в зону СВО.

    «Морские дроны могут поражать различные цели. В первую очередь это удары по кораблям и портовой инфраструктуре противника. Характеристики нового БЭК этому способствуют. У него высокая скорость, а также большая дальность хода, которая позволяет дотягиваться до территорий, подконтрольных Зеленскому. Кроме того, катер несет большой заряд взрывчатки», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Также БЭК будут сопровождать корабли нашего Черноморского флота. И если противник попытается направить в нашу сторону собственные катера, наши аппараты смогут встречным огнем ликвидировать цель. Помимо этого, дроны можно запускать в разведывательных целях и использовать в качестве стартовой площадки для БПЛА», – поясняет он.

    «Безэкипажные катера – это важная составляющая спецоперации. Опытная партия, которая сейчас готовится к выпуску, будет испытана на фронте. Когда же все выявленные недостатки будут устранены, их БЭК можно будет запускать в серийное производство. Производство воздушных беспилотников у нас уже налажено, так что настало время морских», – резюмировал Дандыкин.

    Ранее стало известно, что в зону спецоперации был отправлен первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России. Директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких машин, которые также пройдут испытания.

    Рабочее название беспилотного катера «ББКН «Одуванчик» – «Быстроходный безэкипажный катер-носитель». Он будет иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 км, в качестве полезной нагрузки весом до 600 кг можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. БЭК используют как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

    Напомним, в начале ноября управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко сообщил, что министерство обороны получит первые морские дроны до конца 2023 года.

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    13 декабря 2023, 15:12
    Умер автор «Бандитского Петербурга» Константинов

    Умер журналист и автор очерков «Бандитский Петербург» Андрей Константинов

    Умер автор «Бандитского Петербурга» Константинов
    @ Юрий Белинский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Петербурге скончался основатель Агентства журналистских расследований, «Фонтанки» и 47news, автор очерков «Бандитский Петербург», по которым поставили одноименный телесериал, Андрей Константинов.

    «На 61-м году утром 13 декабря у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега Андрей Константинов», – сообщили журналисты «Фонтанки» на сайте издания.

    В сообщении отмечается, что в последний год жизни Константинов тяжело и неизлечимо болел. О месте и дате похорон пока не сообщается, издание обещает сообщить о них дополнительно.

    Константинов родился в 1963 году, окончил Восточный факультет Ленинградского госуниверситета, работал в Южном Йемене по линии Минобороны СССР в качестве переводчика с арабского языка.

    Журналистикой занялся в 1991 году после увольнения из армии. С 1998 по 2014 год читал лекции на факультете журналистики СПбГУ.

    Ранее сообщалось, что от онкологии на 74-м году жизни умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, помощник Ахмата Кадырова, журналист и писатель Альви Каримов.

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    14 декабря 2023, 12:52
    Путин: Одесса – русский город
    Путин: Одесса – русский город
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии в среду заявил, что Причерноморье – это российская земля, которая отошла ей после русско-турецких войн.

    «Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло России. При чем тут Украина-то? Никакого отношения не имеет. Ни Крым, ни вообще все Причерноморье. Одесса – вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», – сказал Путин.

    Он отметил, что позже «напридумывали всякую чушь историческую», а когда-то Владимир Ленин передал все на Украину при формировании Советского Союза.

    «Мы смирились после распада Советского Союза, мы же смирились. И готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть – Юго-Восток – пророссийская. Для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах», – сказал он.

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    14 декабря 2023, 12:27
    Путин: Денацификация и демилитаризация Украины – актуальные задачи
    Путин: Денацификация и демилитаризация Украины – актуальные задачи
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин подчеркнул, что цели СВО остаются неизменными.

    «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы говорили, – о денацификации и демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе», – сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

    Ранее Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года.

    Коментарии (8)
    14 декабря 2023, 12:47
    Путин: Правительство работает над решением вопроса с обмелением Волги

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема обмеления Волги известна, власти работают над этим вопросом и не пустят ситуацию на самотек, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

    «Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях», – отметил Путин, комментируя обмеление Куйбышевского водохранилища, с которым столкнулись жители регионов Поволжья из-за спуска воды в низовья Волги.

    «Все эти вопросы известны, и, поверьте, правительство работает над этим и не бросит это на самотек. Но проблема, конечно, есть, согласен», – заключил он.

    В 2023 году приток воды в Волгу стал минимальным за последние 25 лет – при норме 258 кубических километров он составил 213 кубических километров. Дефицит в 43 кубических километра соразмерен четырем рекам Дон или Кубань. У жителей Средней Волги отступившая вода вызывала беспокойство.

    Весной для нереста и нужд сельского в низовьях Волги обеспечивается продолжительный объемный специальный попуск. Поскольку дефицит притока на этот период составлял 27%, сразу после спецпопуска каскад был переведен в режим экономии, что позволило сохранить все гарантии для зависящих от воды сфер.

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    14 декабря 2023, 12:57
    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны

    Путин: Не забудем, как американские дружки устроили госпереворот на Украине

    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова к восстановлению отношению с американской, это произойдет тогда, когда США начнут уважать других, сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг. По словам Путина, для этого необходимы внутренние фундаментальные изменения в США.

    «Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы», – цитирует президента ТАСС.

    Он отметил, что государственный переворот на Украине устроили «дружки» из Соединенных Штатов, а европейские страны делали вид, что ничего не знают, передает РИА «Новости».

    До этого момента Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, даже «по сути, тоже госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти». Он выиграл выборы, но объявили третий тур. «Что это, как не госпереворот? В конституции не предусмотрено было никакого третьего тура», – задал риторический вопрос президент.

    Следующие выборы Янукович выиграл, но оппоненты России пошли на госпереворот.

    «Вы понимаете, в чем проблема? Я всегда говорил, и сейчас [говорю], несмотря на всю трагедию происходящих событий – все-таки русские и украинцы – это единый народ. И то, что сейчас происходит – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Но в значительной степени они [украинцы] даже здесь не при чем. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории», – напомнил события глава государства.

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    13 декабря 2023, 19:10
    Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации «на 1500%»

    Кадыров: Чеченская Республика перевыполнила план по частичной мобилизации «на 1500%»

    Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации «на 1500%»
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Чеченская Республика перевыполнила план по частичной мобилизации на 1500%, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

    «Общество Российской Федерации... поняло, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%...» – приводит слова Кадырова РИА Новости.

    Глава Чечни подчеркнул, что батальоны, набранные из жителей республики, находятся в распоряжении Минобороны и Росгвардии. «Эти батальоны, полки не под моим подчинением, это их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную Верховным главнокомандующим задачу», – подчеркнул Кадыров.

    Ранее сообщалось, что Кадыров заявил об ожидании успешного завершения специальной военной операции на Украине в 2024 году.

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    14 декабря 2023, 13:00
    Путин указал на глупые потери элиты ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    В Крынках ВСУ попали в огневой мешок. Там находилось около 80 украинских военных, сейчас меньше, добавил Путин, передает ТАСС.

    «Хочу обратить ваше внимание на то, что это не просто военнослужащие Вооруженных сил Украины. Это элита, штурмовые отряды. Их вообще-то не так много. Если посчитать, сколько за полтора месяца, какие потери у ВСУ, можно представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны», – сказал Путин.

    При этом у российских сил потери санитарные и составляют несколько человек.

    «Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на просто истребление. Сами военнослужащие говорят, украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. Ведь для того, чтобы туда подать личный состав, там человек 80 все время находилось, сейчас поменьше уже, используют только лодки, но они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения. У наших военнослужащих там потери санитарные – два, три, три дня назад было шесть человек раненых, у противника – десятки погибших. Они попали в огневой мешок и только по политическим соображениям бросают туда личный состав», – сказал Путин.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2023, 13:17
    Путин заявил об улучшении ситуации по всей линии фронта
    Путин заявил об улучшении ситуации по всей линии фронта
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Положение ВС России в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения улучшается, заявил президент Владимир Путин.

    «Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий, и на всем протяжении идет улучшение положения наших войск», – передает его слова ТАСС.

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    14 декабря 2023, 12:36
    Российские водители вручную откопали от снега пункт пропуска в Финляндии

    Tекст: Денис Тельманов

    Водители первых машин, направляющихся из России в Финляндию через пункт пропуска Торфяновка в ночь на 14 декабря, были вынуждены вручную расчистить снег на дороге, поскольку финские пограничники не стали чистить снег на въезде на свой КПП.

    «Чтобы преодолеть сугроб высотой по колено, водителям пришлось самостоятельно его разгребать. Хорошо, что в багажнике нашлась лопата», – сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. 

    По данным издания, на расчистку дороги ушло около десяти минут. Из-за снегопада со стороны Финляндии скопилась очередь около 40 машин, из России в Финляндию – порядка десяти.

    При этом очевидцы шутят, что на велосипедах к пункту пропуска пока никто не приезжал.

    Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил раздать детям брошенные мигрантами на границе с Финляндией велосипеды.

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    14 декабря 2023, 12:21
    Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года
    Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Российского государства Владимир Путин на пресс-конференции объяснил, что в экономике можно гордиться ростом ВВП в 2023 году, поскольку его удалось «отыграть» после падения в 2022 году.

    Президент в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о том, какой запас прочности российской экономике нужно иметь, чтобы страна не рухнула под давлением санкций.

    «Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Этот запас прочности – мы уже много раз об этом говорили, но повторю – обеспечен несколькими составляющими», – ответил Путин.

    В числе того, что обеспечивает экономику страны, президент указал высокую консолидацию общества, устойчивость финансово-экономической системы страны и рост возможностей силовой составляющей – армии и органов безопасности.

    Он пояснил, что устойчивость финансовой системы удивила многих как за границей, так и в самой России.

    Отвечая на вопрос о том, чем можно гордиться в экономике, Путин сослался на рост ВВП. «Самый главный показатель роста экономики – рост валового внутреннего продукта. По концу года ожидается 3,5%, это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, там, по-моему, у нас было 2,1%. Если в этом году будет 3,5%, то значит – отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед», – ответил президент.

    По итогам 2023 года средняя продолжительность жизни в стране может составить 74 года, в 2021 году он составлял 70,06 года, сказал президент.

    «Есть такой интегрированный показатель – рост продолжительности жизни. То, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Посмотрите, динамика какая: в 2021 году продолжительность жизни в России [составляла] 70,06, 2022 год – 72,73, а вот в 2023-м ожидается 74 года», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики.

    При этом в стране подросла инфляция, констатировал президент.

    «К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше, к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Мы можем еще об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают. И исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям», – сказал Путин.

    Вместе с тем уровень безработицы достиг исторического минимума – 3%.

    «Вот вчера мы с коллегами готовились к сегодняшнему разговору, уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики», – сказал он.

    Коментарии (7)
    13 декабря 2023, 15:27
    В Омске возмутились отказом установить памятную доску участнику СВО на здании школы

    В Омске участники СВО возмутились отказом директора школы установить памятную доску погибшему товарищу

    Tекст: Денис Тельманов

    В Омске участники СВО записали видеообращение к мэру города Сергею Шелесту с просьбой повлиять на ситуацию с размещением на здании школы №87 памятной доски в честь погибшего товарища, который в ней когда-то учился.

    По словам военных, они согласовали документы на установку доски с администрацией Ленинского района, департаментом имущественных отношений и военкоматом и пришли с ними к директору школы.

    «К нашему изумлению, мы услышали такие слова: «Если мы будем всех развешивать, стен не хватит, здесь вам не кладбище», – рассказали авторы видеообращения, передает NGS55.RU

    На видео оба бойца стоят на фоне мемориальной доски в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Михаила Берникова, которая висит на здании школы №87.

    В мэрии рассказали, что Сергей Шелест увидел обращение и поручил департаменту образования и администрации Ленинского округа разобраться в ситуации, однако в ходе этого выяснилось, что участники СВО не запускали процедуру оформления памятной доски ни в администрации округа, ни в администрации города. В школе комментировать ситуацию отказались.

    Ранее сообщалось, что Оренбургской области установили мемориальную доску в честь советского деятеля, кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени, председателя Бугурусланского райисполкома, депутата областного Совета народных депутатов области Николая Сизинцева.

    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 12:58
    Путин призвал руководство телеканалов убрать женщин-корреспондентов с передовой в СВО

    Путин призвал руководство телеканалов убрать женщин-корреспондентов с самой передовой в СВО

    Президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции попросил руководство российских СМИ убрать с передовой женщин-корреспондентов.

    «Сердце сжимается, когда смотришь, как они бегают на передовой, наверное, их нужно оттуда увести», – заявил Путин.

    Коментарии (3)
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    Яичный ажиотаж в России скоро сойдет на нет

    Власти на полгода обнулили пошлины на импорт яиц, чтобы сбить цены на этот продукт. Новости о подорожании куриных яиц, судя по всему, привели к искусственному ажиотажному спросу в ряде регионов, где даже пришлось ограничивать продажу яиц в одни руки. Однако турецкие и азербайджанские яйца должны помочь вернуть стабильность. Подробности

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    Украина стала токсичным проектом для Байдена

    Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Президент США потерял былую уверенность в поддержке ВСУ: помогать союзной армии было обещано не «сколько потребуется», а до тех пор, «пока это возможно». Все это проходит на фоне споров в Конгрессе из-за согласования выплат Украине. Для чего президент Штатов решил встретиться с Зеленским именно сейчас и удастся ли Украине сохранить финансовую помощь Вашингтона? Подробности

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    Белорусскую армию научат воевать по-русски

    Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании и работе учебно-боевых центров на базе практически всех видов войск обеих стран. Их главная задача – повышение боевой выучки летного состава, специалистов зенитно-ракетных и сухопутных войск. Как отмечают эксперты, эти центры заметно усилят оборонный потенциал России и станут подспорьем как в проведении СВО, так и в сдерживании стран НАТО. Подробности

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    Почему украинцы стали защищать советские памятники

    Нечто невиданное произошло в одном селе на Западной Украине: местный староста своим телом защитил и не дал снести монумент советским воинам Великой Отечественной. Это далеко не первый подобный случай, и все они похожи по целому ряду признаков. Почему некоторые украинцы с яростью отстаивают памятники, которые предписано сносить политикой киевского режима? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Байден высмеял шансы Киева на победу

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

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