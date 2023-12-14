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Путин: Новые регионы России получат на развитие 1 трлн рублей ежегодно
На развитие новых регионов России, вошедших в состав страны после начала специальной военной операции, будет выделяться ежегодно 1 трлн рублей, заявил в ходе прямой линии президент Владимир Путин.
«Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1 трлн рублей на развитие этих регионов и постепенное их вхождение в экономическую, в социальную жизнь России», – сказал Путин.
Помимо этого, другие регионы страны уже направили на помощь присоединенным территориям 150 млрд рублей, еще 100 млрд рублей планируется вложить.
По его словам, сейчас ситуация в других регионах России «капитально лучше», поскольку «киевские бывшие власти» не уделяли развитию этих регионов должного внимания.
Несмотря на это, в 2023 году новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей налогов, отметил президент.
«Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние», – подчеркнул Путин.
«Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это», – пообещал президент.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года.
По данным на начало декабря за 2023 год в новых регионах восстановлено 5594 объекта, введено 123 объекта нового строительства, задействовано свыше 27 тыс. человек и более 2,7 тыс. единиц техники.
Ранее сообщались, что потенциал Херсонской и Запорожской областей высок, в регионах уже восстанавливаются туристическая отрасль, промышленность, сфера образования, а также ведутся крупные инфраструктурные проекты.