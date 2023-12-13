Представители Запорожской и Херсонской областей назвали точки роста регионов

На Херсонщине решили возродить «Таврийские игры»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Учитывая, что Херсонская область омывается двумя морями, потенциал региона довольно высокий. У нас есть пляжи и даже мини-пустыня, будут восстанавливаться исторические объекты. На фоне этого очевидными становятся перспективы развития различных видов отдыха – спортивного, оздоровительно-лечебного, историко-культурного», – рассказала Юлия Омельчук, представитель Министерства туризма Херсонской области на Международной форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

«В регионе располагается биосферный заповедник «Аскания-Нова», который еще в 1914 году посещал Николай II. Глава государства тогда писал о красоте этого места и рассказывал, что там живут кенгуру, лошади и зебры. В заповеднике мы организовали императорский маршрут, также прорабатывается существенное расширение линейки продуктов для туристов», – отметила она.

«Рекреационный потенциал региона велик. В Каховском районе снимался фильм «Неуловимые мстители». У нас даже появилась идея создания мурала, посвященного классике советского кино. Также прорабатывается вопрос возрождения многодневного международного музыкального фестиваля «Таврийские игры», – добавляет Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых субъектов.

«Уместным будет и упоминание о возрождении агрокомплекса. Все же наверняка помнят сочные херсонские арбузы. Также нужно будет инвестировать в знаменитые винодельни Князя Трубецкого. Но главные точки роста региона – это, прежде всего, люди», – обращает внимание он.

«Регион совершил настоящий подвиг – эвакуировал четыре вуза из Херсона на подконтрольные России территории, например, в Геническ. Херсонский государственный педагогический университет полностью вывез сотрудников, студентов, часть библиотеки, документы и перезапустился уже на площадках Скадовска и еще ряда населенных пунктов. Телекомпания «Таврия», которая вещает из Геническа, также полностью вывезла технику, причем делала это под обстрелами», – подчеркнул он.

«Второе: у нас потрясающая молодежь, самые молодые журналисты России работают в Херсонской области. Если раньше там была девочка Влада, которая в 15 лет пришла в СМИ, то сейчас есть «юнкоры», которым по 14 лет. Одна из них даже брала интервью у первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. И хорошо отработала, не растерялась», – замечет собеседник.

В другом новом регионе РФ – в Запорожской области – также огромные возможности для развития: это энергетика, агропромышленный комплекс и туризм, рассказала Анна Степанкова, сотрудник представительства Запорожской области в Москве.

«У нас есть Запорожская атомная станция, которая, к сожалению, в настоящее время приостановлена в целях безопасности, также есть теплоэлектростанция в Энергодаре. Развивается агропромышленный комплекс: за прошлый год собрано 1,5 млн тонн зерна, часть его даже направили в Африку. Мы разговаривали здесь на выставке с представителями других регионов РФ, и они удивились таким темпам роста», – отметила собеседница.

«У нас также есть выход к Азовскому морю, где расположено несколько десятков километров чистых песчаных пляжей. Сейчас на курортах Кирилловки, Бердянска, Приморского восстанавливается инфраструктура. Часть мест отдыха уже работает и готова к приему гостей. Уверена, что как только у нас станет безопасно, в регион активно пойдут инвесторы и туристический поток. Планируется построить железную дорогу напрямую от Ростова-на-Дону. Также в планах развитие высшего и среднего профобразования. Это поможет снизить кадровый голод на промышленных предприятиях в регионе», – резюмировала она.

С 12 по 19 декабря на выставке-форуме «Россия» проходят дни регионов Южного федерального округа. Также на мероприятии начала работу студия Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В рамках первого обсуждения Высшая школа экономики представила экспресс-отчет о ходе выставки. Эксперты опросили 1293 посетителя разных возрастов. Большинство респондентов заявили, что гордятся своей страной и узнали много нового на форуме.

85% отметили, что им очень понравилось содержание выставки. Социологи уверены – это очень высокий показатель. Также людей спрашивали про возможность самореализации в нашей стране. Так, 93% респондентов считают, что у молодых людей в России такая возможность есть, говорится в Telegram-канале ЭИСИ.

Ранее президент РФ Владимир Путин также посетил выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Он осмотрел павильоны, в которых представлены все регионы страны. Выступая затем на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, он призвал дипломатов посетить мероприятие на ВДНХ, чтобы главы диппредставительств смогли наглядно сами увидеть, чем живет Россия.