Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ

Сокуров сообщил о завершении карьеры

Сокуров заявил о завершении карьеры после запрета фильма «Сказка»

Tекст: Ольга Иванова

Комментируя завершение карьеры РБК, Сокуров подчеркнул, что он русский человек с российским паспортом. Режиссер задался вопросом: «Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?»

До этого он заявил порталу NEWS.ru, что не работает над новыми проектами.

В октябре Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения российско-бельгийскому фильму «Сказка».

В воскресенье журналистка Ксения Собчак рассказала, что 19 ноября в Москве состоялись закрытый показ и обсуждение фильма с участием режиссера.

«Сказка» – фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. В ней представлены сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта, которые общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о своем жизненном пути.

Показы в России состоялись летом 2023 года на I Международном кинофестивале «Пример интонации» в Санкт-Петербурге и на фестивале молодого кино Voices в Вологде.