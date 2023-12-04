Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.4 комментария
Путин посоветовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств призвал послов посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, чтобы наглядно увидеть, чем живет страна.
«Я прошу вас отнестись с пониманием к тому, что нам пришлось сдвинуть немножко нашу торжественную церемонию вручения верительных грамот. В первой половине дня мне нужно было приять участие в публичных мероприятиях, прежде всего речь идет, конечно, о посещении выставки на ВДНХ… Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть [выставку], и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живет, – страна, в которой вам предстоит работать и прожить несколько лет», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Путин в понедельник посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где осмотрел экспозиции «Первые в России – стране возможностей», «Сделано нами» и «Атом».