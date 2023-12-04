Путин посоветовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Депутат: СВО придала новые смыслы Дню Неизвестного солдата

Депутат Госдумы Занко: СВО придала новые смыслы Дню Неизвестного солдата

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сохранение памяти всех, кто защищал нашу страну в любой период истории – это наш священный долг, это святая обязанность общества и власти. Сегодня волонтеры по всей стране возлагают цветы к мемориалам Неизвестному солдату и участвуют в других памятных мероприятиях», – рассказала Ольга Занко, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы».

«Точно так же мы должны увековечивать и память о защитниках Донбасса, участниках специальной военной операции. То есть, эта дата получает новые смысловые приращения, о чем неоднократно говорил президент», – указала спикер.

Собеседница также призвала не забывать об истории мирных граждан в период Великой Отечественной войны, которые пострадали от действий нацистов. Она отметила, что по этому направлению сейчас создается первый в России реестр памятных мест, которые посвящены жертвам среди мирного населения.

«Буквально в минувшую пятницу завершился 17-й судебный процесс в Калининградской области, который юридически признал преступления нацистов в Восточной Пруссии геноцидом народов СССР. И мы вместе с волонтерами в рамках большого проекта «Без срока давности», поддержанного президентом, помогаем искать свидетелей этих страшных преступлений», – пояснила депутат.

«На процессе, кстати, были озвучены цифры по всем мирным гражданам, которые были насильственно привлечены для принудительного труда на территории нацистской Германии. Оказалось, что таковых – более 4,7 млн человек», – отметила Занко.

«В общем, можно констатировать, что защита исторической памяти – это прямая задача и власти, и общества, всех НКО, движений и союзов. Я об этом знаю не понаслышке: я была членом рабочей группы по внесению поправок в Конституцию в 2020 году и как раз работала над одной из поправок о защите исторической правды и о сохранении памяти о защитниках Отечества», – добавила парламентарий.

День Неизвестного Солдата – памятная дата в России, учреждена в 2014 году указом президента. Именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. Ежегодно в этот день чтят память героев, отдавших свои жизни за Родину.