ЭИСИ: Абсолютное большинство посетителей выставки «Россия» испытывают гордость за страну

9 из 10 опрошенных отметили, что на выставке узнали много нового, особенно про регионы страны. 85% отметили, что им очень понравилось содержание выставки. Социологи уверены – это очень высокий показатель. Также опрос проводился не только про содержание выставки, но и про возможность самореализации в нашей стране. Так, 93% опрошенных считают, что у молодых людей в России такая возможность есть, говорится в Telegram-канале ЭИСИ.

«Гордость – главных лейтмотив всех опросов, которые мы провели на выставке «Россия». Абсолютное большинство опрошенных убеждены, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться своей страной. Также люди отвечали, что выставка вселяет уверенность в том, что я живу в одной из передовых стран мира, что достижения, представленные на выставке, вселяют уверенность в завтрашнем дне. Выставка вдохновляет и даёт силы, желание пробовать что-то новое», – сказал директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов, директор Центра социологии высшего образования Иван Груздев.

«Выставка взяла у советской ВДНХ роль подводителя итогов. Многие люди замучены бытом, им кажется, что они все знают. В основном никто не останавливается, не оглядывается. Эта выставка дает людям, обществу, различным отраслям возможность остановиться и посмотреть на себя, на страну со стороны. Они видят, что регионы крепко стоят на ногах, что мы проделали большую работу за последние 20 лет, испытывают гордость. Уверенность и гордость – это хороший фундамент для проектирование будущего», – добавил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

