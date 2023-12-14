Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.

В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

Яичный ажиотаж в России скоро сойдет на нет Власти на полгода обнулили пошлины на импорт яиц, чтобы сбить цены на этот продукт. Новости о подорожании куриных яиц, судя по всему, привели к искусственному ажиотажному спросу в ряде регионов, где даже пришлось ограничивать продажу яиц в одни руки. Однако турецкие и азербайджанские яйца должны помочь вернуть стабильность. Подробности Перейти в раздел

Украина стала токсичным проектом для Байдена Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Президент США потерял былую уверенность в поддержке ВСУ: помогать союзной армии было обещано не «сколько потребуется», а до тех пор, «пока это возможно». Все это проходит на фоне споров в Конгрессе из-за согласования выплат Украине. Для чего президент Штатов решил встретиться с Зеленским именно сейчас и удастся ли Украине сохранить финансовую помощь Вашингтона? Подробности Перейти в раздел

Белорусскую армию научат воевать по-русски Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании и работе учебно-боевых центров на базе практически всех видов войск обеих стран. Их главная задача – повышение боевой выучки летного состава, специалистов зенитно-ракетных и сухопутных войск. Как отмечают эксперты, эти центры заметно усилят оборонный потенциал России и станут подспорьем как в проведении СВО, так и в сдерживании стран НАТО. Подробности Перейти в раздел

Почему украинцы стали защищать советские памятники Нечто невиданное произошло в одном селе на Западной Украине: местный староста своим телом защитил и не дал снести монумент советским воинам Великой Отечественной. Это далеко не первый подобный случай, и все они похожи по целому ряду признаков. Почему некоторые украинцы с яростью отстаивают памятники, которые предписано сносить политикой киевского режима? Подробности Перейти в раздел

Украина убила Илью Киву по двум причинам В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности Перейти в раздел