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    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Дело пенсионеров» как символ идиотизма немецкой власти

    В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    16 комментариев
    13 декабря 2023, 13:25

    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте

    Политолог Корнилов: Для каждой аудитории Зеленский выбирает особый тип лжи

    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Западные СМИ зачастую транслируют позицию Зеленского без критического осмысления его слов, в первую очередь это призвано настроить американцев на дальнейшую поддержку Украины. Однако граждане США начинают видеть, что их обманывают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия за 2023 год якобы не заняла ни одного поселка.

    «У Зеленского для каждой аудитории подготовлены индивидуальные речи. И слова о том, что российская армия якобы не взяла ни одного населенного пункта за 2023 год, нацелены на иностранную публику. Он целенаправленно врет, думая, что эту ложь проглотят. На руку ему играет то, что зарубежная пресса зачастую цитирует высказывания без критической оценки», – заметил политолог Владимир Корнилов.

    «Дело в том, что для западных СМИ Зеленский – все еще «хороший парень» и задавать ему неудобные вопросы не принято. Однако постепенно становится все больше тех, кто готов критиковать его слова, оценивать их с более здравой позиции», – отмечает собеседник.

    «Западные СМИ хотят навязать мейнстримную точку зрения обществу, но постепенно их нишу занимают соцсети, где многие лидеры общественного мнения задаются неудобными вопросами. Если мы посмотрим комментарии американцев, то многие из них понимают, что руководство Украины лжет», – подчеркивает он.

    «Для внутренней аудитории у Зеленского другие речи. Он считает, что населению можно говорить полную ерунду и оно поверит. Но и тут он упускает из виду тот факт, что украинцам надоедают «розовые очки». Невозможно верить словам о победах Украины, когда в реальности семьи теряют родственников на фронте», – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением о том, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка». «Это самое важное, чтобы понять, что происходит», – произнес он в интервью Fox News.

    Вместе с тем, в конце ноября подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике. Также в мае российские войска вернули город Артемовск, а в январе возвратили Соледар.

    Накануне Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, где заявил о возможности призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для действия в войсках на передовой. Ранее люди такого возраста якобы не использовались на линии боевого соприкосновения.

    Американские законодатели на закрытой встрече с Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США Эрик Шмитт. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконел, в свою очередь, исключил утверждение помощи Украине до Рождества.

    После встречи с американскими законодателями Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для беседы с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидер Штатов усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в том числе о том, хочет ли он победы Украины.

    13 декабря 2023, 04:25
    В Киеве прозвучали мощные взрывы

    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве

    В Киеве прозвучали мощные взрывы
    @ Eugene Titov/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Мощные взрывы раздалось в Киеве, после этого была объявлена воздушная тревога в городе и в области, в некоторых районах пропала вода, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Сообщается о мощных взрывах в столице Украины. В некоторых районах города пропала вода,  передает РИА «Новости».

    Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Черноморске Одесской области.

    Ранее в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы.

    Коментарии (19)
    12 декабря 2023, 20:33
    Российский боец рассказал, как раненый выживал 10 дней в поле
    Российский боец рассказал, как раненый выживал 10 дней в поле
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Боец с позывным «Бабка», который, будучи раненым, десять дней пролежал в поле в зоне СВО, рассказал, как ему удалось выжить.

    Боец получил осколочные ранения спины, поясницы и ягодиц после штурма двух опорников ВСУ. Также он рассказал RT, что один из раненых вэсэушников оказал ему медпомощь: перевязал раненую спину. По его словам, украинца спасти не удалось – «у него уже нога сухая была».

    После этого все дни до своего спасения «Бабка» питался только снегом. Он рассказал, что была соленая еда, но он не ел ее, так как после этого хотелось пить. В один день он проснулся и увидел, что на блиндаж упал снег. Тогда боец стал лепить из него снежки, собирать их и есть.

    «Бабку» считали погибшим, но он смог ползком на руках добраться до ближайшей позиции ВС России, где ему уже оказали медпомощь. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное, средней степени тяжести.

    Ранее сообщалось, что два тяжелораненых бойца России и Украины 10 дней помогали друг другу выжить в серой зоне.

    Коментарии (64)
    13 декабря 2023, 01:19
    Зеленский странно отреагировал на вопрос о шансах на победу без помощи США

    Bloomberg: Зеленский не ответил на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США

    Зеленский странно отреагировал на вопрос о шансах на победу без помощи США
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США, он лишь пожал плечом, сообщила журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Журналист сообщила, что на встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом она спросила президента Украины, сможет ли Киев победить без дальнейшей поддержки США. По ее словам, не дав ответа, он слегка пожал плечом, передает ТАСС.

    Ранее Байден одобрил выделение 200 млн долларов Украине.

    Также президент США призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины до ухода на рождественские каникулы, а Зеленского попросил не терять надежду.

    Между тем, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что американские конгрессмены ожидают от Украины внятной стратегии и четкой формулировки для утверждения очередного пакета помощи.

    Коментарии (10)
    13 декабря 2023, 03:46
    Байден назвал условие для вступления Украины в НАТО

    Президент США Джо Байден пообещал, что Украина со временем вступит в НАТО

    Байден назвал условие для вступления Украины в НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден выразил уверенность, что нет никаких вопросов о членстве Украины в НАТО, кроме самого времени вступления Киева в альянс.

    Байден считает, что будущее Украины в НАТО, в этом нет вопроса, но для вступления в альянс Киев должен выполнить условия и заручиться поддержкой всех стран альянса, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и их союзники хотят создать в будущем на Украине вооруженные силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.

    Коментарии (21)
    12 декабря 2023, 17:31
    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили

    Совет Евросоюза перенес решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС на саммит 14 декабря

    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза по общим вопросам на своем заседании в Брюсселе не принял никакого решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество и перенес этот вопрос на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Вопреки первоначальным планам Совет по общим вопросам не будет инициировать переговоры о вступлении Украины в ЕС», – сказал глава МИД Венгрии на встрече с журналистами по итогам заседания, передает ТАСС.

    Он отметил, что министры не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

    Ранее Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Еврокомиссия не подготовила предложение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

    Он также заметил, что для Венгрии это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего всего ЕС.


    Коментарии (16)
    13 декабря 2023, 05:49
    Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК

    «Коммерсант»: Суд изъял холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины и передал Росимуществу

    Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК
    @ Andy Dean/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Суд, удовлетворив иск Генпрокуратуры, передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), владельцами которого оказались члены экстремистской группы – спонсоры ВСУ и выступавшие против спецоперации.

    Холдингом управляли экс-министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, полностью запретив их деятельность в России, пишет «Коммерсант».

    Утверждается, что Ефименко и Андреева помогали ВСУ через Белоцерковский благотворительный фонд. Будучи президентом украинского ООО «Биофарма Плазма», Ефименко использовал ресурсы компании для поставок дронов и обмундирования ВФУ.

    По данным газеты, сестра Ефименко получила гражданство России в 2022 году и сменила ФИО, став Елизаветой Андреевой. Сразу после этого она улетела в ОАЭ. Соглсно данным прокуратуры, ей принадлежало более 96% капитала ПАО «УралАТИ» и 59% АО «Фритекс».

    В иске Генпрокуратура отмечает, что подконтрольность предприятий, поставляющих продукцию оборонным заводам, членам экстремистского объединения «создает серьезную угрозу безопасности государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной информации недружественным странам».

    В российский холдинг входят компании в Волгоградской Свердловской, Ярославской областях и в Татарстане. Среди них – ООО «Вати-Авто», ПАО «УралАТИ», «Фритекс» и другие. Основными заказчиками и потребителями продукции которого являются государственные оборонные заводы, использующие ее для производства самолетов и вертолетов, боевых машин десанта и пехоты.

    Коментарии (19)
    13 декабря 2023, 07:10
    Зеленский: Россия не заняла ни одного поселка за год

    Владимир Зеленский в США заявил, что Россия за год якобы не заняла ни одного поселка

    Зеленский: Россия не заняла ни одного поселка за год
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка».

    Зеленский в интервью Fox News сообщил, что Россия с начапла года якобы не заняла ни одного украинского поселка. По его словам, «это самое важное, чтобы понять, что происходит», передает РИА «Новости».

    Ранее в мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении города Артемовск (украинское название – Бахмут) в ДНР, в августе сообщалось о продвижении российских войск на Купянском направлении.

    В конце ноября стало известно об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР.

    Коментарии (59)
    12 декабря 2023, 14:31
    Зеленский назвал численность Сухопутных войск Украины

    Зеленский: Численность Сухопутных войск Украины составляет 600 тыс. человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сухопутных войсках Украины служат около 600 тыс. человек, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    Сухопутные войска Украины. Почти 600 тыс. воинов различных подразделений», – сообщил он, передает РИА «Новости».

    Ранее издание The Washington Post со ссылкой на командира штурмовой группы 68-й бригады ВСУ сообщило, что в украинских войсках возник дефицит квалифицированных военных.

    Коментарии (15)
    12 декабря 2023, 22:12
    Сенатор назвал речь Зеленского в Конгрессе «старым хламом»

    Сенатор Шмитт заявил, что Зеленский на встрече с конгрессменами не рассказал ничего нового

    Tекст: Вера Басилая

    Американские законодатели на закрытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США, республиканец Эрик Шмитт

    «Все то же старье, ничего нового», – приводит слова сенатора газета The New York Times, передает РИА «Новости».

    Шмитт также заявил, что сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины, вместо того, чтобы говорить с президентом США о безопасности американских границ.

    Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет.

    Коментарии (18)
    13 декабря 2023, 02:28
    Байден поменял риторику по поводу помощи Украине на «пока это возможно»

    Байден поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно»

    Байден поменял риторику по поводу помощи Украине на «пока это возможно»
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно», сообщает CNN.

    Если раньше президент США обещал, что американская поддержка Украины будет сохраняться «столько, сколько потребуется», то на пресс-конференции он заявил, что США «продолжать снабжать Украину критически важным вооружением и оборудованием, пока это возможно», передает CNN.

    CNN пишет, что это говорит о сдвиге, который отразил серьезные препятствия для новой американской помощи Украине. После встречи Зеленского с конгрессменами ясности в том, будет ли новая помощь предоставлена до конца года, не прибавилось.

    Байден по итогам встречи с Зеленским подчеркнул, что США продолжат поставлять Украине оружие так долго, как это возможно, но возможности ограничены.

    Коментарии (10)
    13 декабря 2023, 11:12
    Филиппо: Неумение Зеленского промолчать стоило ему поддержки США

    Филиппо: Неумение Зеленского промолчать стоило ему дальнейшей поддержки США

    Филиппо: Неумение Зеленского промолчать стоило ему поддержки США
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский укрепил решимость сенаторов США прекратить финансовую поддержку Киева неумением вовремя промолчать, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, в ходе визита в Конгресс США Зеленский «совершил огромную оплошность», когда заявил, что любой американский народный представитель, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 млрд долларов, становится «марионеткой Путина», передает ТАСС.

    Филиппо добавил, что подобными высказываниями украинский президент «укрепил решимость тех сенаторов, которые хотят прекратить любую помощь Украине». «Зеленский упустил еще одну хорошую возможность промолчать!» – резюмировал он.

    Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что американские конгрессмены ожидают от Украины внятной стратегии и четкой формулировки для утверждения очередного пакета помощи.

    Коментарии (9)
    12 декабря 2023, 16:20
    На Украине перестала работать система экстренного оповещения о воздушной тревоге
    На Украине перестала работать система экстренного оповещения о воздушной тревоге
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине возникли проблемы в работе системы оповещения о воздушной тревоге из-за сбоя в работе мобильных операторов.

    Система оповещения о воздушной тревоге отключилась в городах Сумы и Борисполь, передает РИА «Новости». Извещать жителей будут экипажи полиции с громкоговорилями.

    Во вторник Украины сообщили об отсутствии мобильной связи. Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сбоях.

    Коментарии (5)
    12 декабря 2023, 15:21
    Зеленский в США встретится с жесткой аудиторией

    WSJ: Зеленский в Конгрессе США столкнется с менее благожелательной аудиторией, чем в 2022 году

    Зеленский в США встретится с жесткой аудиторией
    @ Mads Claus Rasmussen/AP/ТАСС

    Президент Украины Владимир Зеленский во вторник столкнется в Конгрессе США с менее доброжелательной встречей, чем в 2022 году, из-за разногласий о дальнейшей помощи Киеву, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    «Во вторник, когда он вернется на Капитолийский холм, чтобы выступить за продолжение финансирования военной помощи, он встретится с более жесткой аудиторией», – цитирует газету ТАСС.

    Издание отмечает, что если в декабре 2022 года Зеленского в Конгрессе «встречали бурными овациями», то сейчас он будет выступать перед американскими законодателями на фоне того, что военные действия на поле боя «зашли в тупик».

    При этом некоторые законодатели и все большая часть американской общественности начинают относиться скептически к дальнейшей помощи Украине. Кроме того, Конгресс должен уйти на рождественские каникулы и вернуться к работе лишь в начале января, отмечает газета.

    Ранее телеканал Sky News сообщил, что Зеленский запаниковал из-за риска, что США прекратят финансирование военной помощи Украине, которая прекратится «через пару недель».


    Коментарии (2)
    12 декабря 2023, 21:32
    Зеленский в Америке рассказал о планах усилить передовую мужчинами старше 40 лет

    Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет

    Зеленский в Америке рассказал о планах усилить передовую мужчинами старше 40 лет
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для действия в войсках на передовой.

    По словам американского сенатора Роджера Уикера, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами в ходе своего визита в Вашингтон, передает RT.

    По украинскому законодательству, под мобилизацию попадают мужчины от 18 до 60 лет, однако лица более старших возрастов ранее не использовались в частях на передовой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о возможных планах США превратить Украину в укрепрайон и разбиралась, в чем заключаются ключевые параметры этого плана, насколько он реализуем и как России стоит к нему относиться.

    Коментарии (14)
    13 декабря 2023, 06:26
    В Конгрессе обвинили Пентагон в желании «воевать с Россией»

    Конгрессвумен Грин обвинила Пентагон в желании отправить американцев на войну с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    США оказались втянуты в конфликт на Украине и заинтересованы в его продолжении, а после того как у Киева закончатся люди военного возраста, могут отправить американских военных «для войны с Россией», заявила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин.

    Грин в ходе своего онлайн-выступления в соцсети Х(ранее Twitter, заблокирован в России) заявила, что Минобороны США не может насытиться, поэтому «находится в войне на Украине», хотя сдерживание войн является одной из двух главных миссий Пентагона, передает РИА «Новости».

    По словам конгрессвумен, власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и не стремятся к миру с Россией, «хотят воевать с Владимиром Путиным так долго, как нужно».

    Грин предположила, что когда закончатся украинские солдаты, американские власти отправят туда граждан США военного возраста, потому что «хотят войны с Россией».

    Ранее Грин призвала власти США прекратить финансовую помощь Украине и устроить импичмент Байдену.

    Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что на закрытом брифинге в Палате представителей Конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил отправить детей конгрессменов «воевать с Россией».

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