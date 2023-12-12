  • Новость часаРоссийские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Залужного топят с помощью «бессмысленной бойни» в Крынках
    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию
    США собрались отказаться от импорта урана из России
    Конфликт на Украине не вошел в топ мировых поисковых запросов Google
    Киев стал использовать тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении
    ГИБДД Москвы приостановила регистрацию машин и выдачу прав
    В норвежский танкер в Красном море попала ракета
    В Германии заговорили о расколе правящей коалиции
    Siemens и Volkswagen захотели получить компенсации за инвестиции в России
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин – точка опоры не только для России

    Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.

    31 комментарий
    12 декабря 2023, 10:10

    В Киеве признали, что надежды на контрнаступление не оправдались

    Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что надежды Киева на контрнаступление не оправдались

    В Киеве признали, что надежды на контрнаступление не оправдались
    @ Volodymyr Tarasov/ukrinform/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возлагаемые Киевом надежды на контрнаступление не оправдались, также не работают военные методички НАТО, заявил Би-би-си секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

    По его словам, изначально надежды были, однако они не оправдались – ситуация на фронте очень сложная, а старые «учебники» НАТО по ведению войны можно «отправить обратно в архивы», передает ТАСС.

    Также Данилов охарактеризовал как ошибку то, что Киев испытывал «излишний оптимизм», однако отметил, что люди иногда совершают ошибки.

    Кроме того, секретарь СНБО Украины заверил, что задержка помощи Киеву от западных стран не является трагедией и есть надежда, что хоть какое-нибудь военное финансирование все же поступит на Украину.

    Напомним, в США выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    11 декабря 2023, 17:48
    В Киеве затопило седьмую станцию метро

    В Киеве затопило станцию «Олимпийская» одной из трех веток метро, где уже закрыты шесть станций

    В Киеве затопило седьмую станцию метро
    @ Zuma\TASS

    В Киеве вода начала поступать на станцию «Олимпийская» синей ветки метро, на которой из-за подтопления уже были закрыты шесть станций.

    Причиной затопления метро, которое началось 8 декабря, стала разгерметизация тоннеля, построенного в 2008–2010 годах в пойме притока Днепра – реки Лыбедь, отмечает ТАСС.

    По данным агентства, потоп также наблюдается возле станции «Черниговская» на левом берегу Днепра. Отмечается, что восстановительные работы могут продлиться около полугода.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова рассказала, что ситуация с хранением радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер, порядка 12 тонн может попасть в Днепр и грунтовые воды.


    Коментарии (27)
    11 декабря 2023, 14:59
    В Германии испугались мощного российского оружия

    Welt: ВС России успешно применяют «Калибры» и «Искандеры» против ВСУ

    В Германии испугались мощного российского оружия
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия эффективно наносит урон ВСУ с помощью крылатых ракет «Калибр» и оперативно-тактических комплексов «Искандер», сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкого канала Welt.

    По его словам, в районе Харькова Россия нанесла удар дронами, крылатыми ракетами «Калибр» и ракетным комплексом «Искандер», передает РИА «Новости».

    Ваннер добавил, что «русские оказывают колоссальное давление, и оно будет только расти.

    Он также подчеркнул, что удары, помимо позиций солдат противника, приходятся на объекты критической инфраструктуры Украины.

    Ранее в Минобороны заявили об уничтожении «Искандером» украинского штаба обороны в Харькове.

    Коментарии (6)
    11 декабря 2023, 13:35
    Погиб второй примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
    Погиб второй примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
    @ @Andrew Pavlenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский актер Андрей Павленко, ранее присоединившийся к ВСУ, погиб в зоне боевых действий, сообщает украинское издание «Главком» со ссылкой на родственников актера.

    Павленко играл в нескольких сезонах российского сериала «Возвращение Мухтара», а также в фильме «По законам военного времени – 2» и «Ментовских войнах. Одесса», передает ТАСС.

    Деталей гибели Павленко издание не приводит.

    Напомним, 8 декабря Киевский академический драматический Театр на Подоле сообщил, что актер театра и кино Василий Кухарский, известный ролями в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны», умер в возрасте 42 лет от травм, полученных в результате ранения.

    Коментарии (43)
    11 декабря 2023, 23:59
    Российский танк одержал победу над украинским в дуэли на короткой дистанции

    Опубликована видеозапись дуэли российского и украинского танков на короткой дистанции

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как после выстрела российского танка на короткой дистанции украинский танк был уничтожен в результате детонации боекомплекта.

    «В ходе дуэли наши воины успели первыми всадить в чужую броню 125-мм снаряд, – пишет «Российская газета». – В результате произошел взрыв имевшихся на борту снарядов, после чего танк годится только для сдачи в металлолом». Отмечается, что украинский танк не спасла сработавшая динамическая защита.

    Кроме того, на видеозаписи показано, как российская «БМП-2 выкашивает боевиков из своей 30-мм скорострельной пушки 2А42». «Бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого корпуса интенсивно уничтожают живую силу и технику вооруженных формирований киевского марионеточного режима», – пишет издание.

    Напомним, была опубликована видеозапись того, как российские десантники уничтожили «Ланцетами» украинские танки и САУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

    Коментарии (10)
    11 декабря 2023, 13:08
    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские военные постепенно продвигаются на наиболее перспективных направлениях

    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В настоящий момент основная задача ВС России состоит в ликвидации максимального количества техники и живой силы ВСУ. Через два-три месяца это может позволить перейти в наступление на наиболее выгодном с географической и погодной точек зрения направлении, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта и сложной для ВСУ ситуации на пяти направлениях.

    «Сырский преувеличивает, говоря о том, что наступление российских войск осуществляется по всей линии фронта. Я бы расценивал эти слова как попытку намекнуть Вашингтону и Брюсселю на необходимость очередных поставок техники. В реальности же на некоторых участках, как, например, на Купянском, ситуация остается стабильной, серьезных изменений пока не наблюдается», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако на Запорожском направлении мы действительно осуществляем продвижение вглубь ранее утраченных позиций. Противник прекрасно осознает, что сдержать напор ВС РФ здесь не удастся, в связи с чем ВСУ оставляют занятые поселения для создания оборонительных рубежей позади них», – отмечает он.

    «Имеются неплохие успехи под Авдеевкой. Мы наступаем по всему периметру города, постепенно выбивая украинских солдат из укрепрайона. Также наши военные вынуждают отступать противника в районе Клещеевки. Двигаясь с южной стороны населенного пункта, мы сейчас сражаемся за так называемую высоту 230», – подчеркивает собеседник.

    «Здесь же, с позиций севернее Соледара ВС РФ постепенно идут вперед. Особые успехи можно отметить на участке западнее Артемовска, где российские войска окружают укрепрайоны. Имеются достижения и в районе Торского выступа. Здесь наша армия сумела продвинуться на несколько километров в сторону поселка Терны», – считает эксперт.

    «Стремительно развивается ситуация Марьинке, где идут бои за последние улицы на западных окраинах города. По информации, поступающей с фронта, под контролем ВСУ остаются лишь несколько процентов от общей площади населенного пункта. При этом удержание позиций особых выгод противнику не несет. Их сохраняют преимущественно по политическим соображениям», – акцентирует Онуфриенко.

    «Тем не менее, спрогнозировать, по какому именно направлению в дальнейшем пойдет наступление ВС РФ, пока невозможно. В настоящий момент нашей приоритетной задачей является уничтожение максимально возможного количества техники и живой силы украинской армии. Только после этого, на основании географических и погодных условий, наше военное руководство сможет принять взвешенное решение относительно продвижения», – уточняет собеседник.

    «Отмечу, что нашему наступлению так называемая линия обороны Зеленского не помешает. Несмотря на весь пафос, с которым делалось данное заявление, соорудить что-либо серьезное за столь короткий срок невозможно. Если предположить, что мы начнем атаку через два-три месяца, то за счет степени коррумпированности руководство Украины, ВСУ просто не смогут выстроить укрепления за такой срок», – рассуждает он.

    «К тому же, в настоящий момент любой участок фронта может послужить плацдармом для дальнейшего продвижения ВС РФ. Сложилась опасная для ВСУ ситуация неопределенности, в связи с чем им придется создавать непрерывную оборонительную линию длиной в две тыс. км, что практически невозможно», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее на Украине заявили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта. Об этом сказал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. По его словам, данная информация была получена после тщательного анализа обстановки на восточном направлении, проведенном совместно с действующими командирами.

    Между тем, ситуация на фронте для украинской армии продолжает ухудшаться. Так, офицер ВСУ Арти Грин недавно признался, что солдатам рано или поздно придется сдать некоторые территории и отступать на запад. Все это будет происходить из-за наметившейся «плохой тенденции».

    В частности, он отметил, что армия в скором времени будет вынуждена оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола. Таким образом он видит решение проблемы минимизации собственных потерь. Грин подчеркнул, что ВСУ начнет обороняться, отходя «все дальше и дальше на запад».

    В то же время российские войска постепенно продвигаются вглубь украинских позиций. Так, ВС РФ удалось установить триколор над Марьинкой. Об этом сообщает RT в своем официальном Telegram-канале. В настоящий момент российские штурмовые группы закрепляются в районе населенного пункта и усиливают занятые позиции.

    Также успехи отмечаются на Донецком направлении. Здесь, с 3 по 8 декабря, ВС РФ удалось уничтожить более 1560 бойцов ВСУ, сообщает Министерство обороны в Telegram-канале. Удары наносились в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки ДНР. Отмечается, что за минувшую неделю войска на данном направлении отразили 18 атак украинской армии.

    Кроме того, противник потерял 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, на каких участках фронта у ВСУ сложилась наиболее нестабильная ситуация.

    Коментарии (3)
    11 декабря 2023, 12:12
    Писатель Быков заявил об отсутствии претензий к Украине из-за убийства русских
    Писатель Быков заявил об отсутствии претензий к Украине из-за убийства русских
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян, а сам он при этом собирается вернуться в Россию.

    Вован и Лексус общались с Быковым от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По словам Быкова, он собирается вернуться в Россию, потому что у него там много студентов, которые «все воспринимают адекватно», но до этого он хотел бы побывать в Одессе, передает ТАСС.

    Быков также сообщил мнимому Ермаку, что у него нет претензий в связи с убийством русских Украиной. Кроме того, пранкеры спросили писателя, хочет ли он получить гражданство Украины. Быков ответил, что в следующем году получит американское, которое, возможно, не совместимо с украинским.

    «Вот если бы меня позвали что-то делать, преподавать. Позовите меня в Украину, я очень хочу к вам», – отреагировал он.

    Ранее певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ.

    Коментарии (39)
    11 декабря 2023, 17:24
    Минобороны: Неудачи вынудят ВСУ к нестандартным формам ведения военных действий

    Минобороны: ВСУ из-за неудач на фронте могут заразить источники питьевой воды и запасы продовольствия

    Минобороны: Неудачи вынудят ВСУ к нестандартным формам ведения военных действий
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские военные могут преднамеренно отравить источники питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных на подконтрольных России территориях, потому что не добились успеха в рамках контрнаступления, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Он отметил во время брифинга, что после своего провала на контрнаступлении ВСУ могут сместить свою активность в сторону нестандартных форм ведения военных действий. По его словам, есть вероятность, что Украина преднамеренно будет заражать водоисточники, в том числе питьевую воду, а также запасы продовольствия и корма для животных патогенными биологическими агентами, передает ТАСС.

    Как указал Кириллов, в ноябре в Черниговке Запорожской области специалистами Минобороны совместно с Россельхознадзором был установлен преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней. И после умышленного заноса возбудителя АЧС на территорию сельхозпредприятия, уточнил он, на убой пришлось отправить более 7 тыс. голов свиней. По его мнению, заболевание выявлено в отсутствие активности переносчиков и естественной миграции диких животных.

    В прошлый понедельник The Washington Post опубликовала статью о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. Газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия. Ранее Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние.

    Коментарии (11)
    11 декабря 2023, 18:16
    Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться с Владимиром Зеленским во время дозаправки

    Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Зеленский получил отказ от встречи с президентом Бразилии во время дозаправки самолета на авиабазе в Бразилиа 9 декабря по пути в Аргентину.

    «Очень редко подобные встречи проходят на авиабазе, без подготовки и предварительного уведомления», – приводит ТАСС слова бразильского дипломата, знакомого с ситуацией.

    Он добавил, что запрос о встрече был сделан «в самый последний момент» – за два дня до визита Зеленского, когда Лула да Силва и представители МИД Бразилии находились на саммите глав государств стран – членов Южноамериканского общего рынка (Меркосур) в Рио-де-Жанейро. Кроме того, в Аргентину Зеленский вылетел уже через два часа после посадки самолета.

    Ранее Да Силва заявил, что власти Бразилии пригласят президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20), запланированный на сентябрь 2024 года.

    Коментарии (16)
    12 декабря 2023, 03:58
    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию

    Глава Пентагона Остин заявил о намерении США создать на Украине способную сдерживать Россию армию

    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию
    @ Chad Mcneeley/U.S. Department of Defense/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники хотят создать в будущем на Украине вооруженные силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин сказал, что США и их союзники «полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия». Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину и «сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против союзников по НАТО», передает РИА «Новости».

    По мнению Остина, Украина «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». По его версии, Россия «все более агрессивна» и противодействие ей якобы «укрепит безопасность» США, передает ТАСС.

    Как утверждает Остин, Россия считает, что может «продержаться дольше» Украины и США, но ошибается. Он заявил, что «обязательства Америки» по поддержке Украины «должны быть выполнены».

    Напомним, президент США Джо Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО в случае победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

    Коментарии (31)
    11 декабря 2023, 14:45
    Российские войска поразили два склада вооружения ВСУ
    Российские войска поразили два склада вооружения ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками поражены два склада вооружения около Чернобаевки Херсонской области, живая сила и техника ВСУ в 107 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки, ударами армейской авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ возле Петропавловки, Синьковки и Тернов Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Берестовым, Ивановкой Харьковской области и Новоегоровкой Луганской народной республики (ЛНР). Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы ЛНР.

    Ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк и машина пехоты, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ у Артемовского, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки Донецкой народной республики (ДНР). Противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Новомихайловки, Угледара и Макаровки ДНР, сообщил Конашенков.

    Общие потери противника составили до 80 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы поражены польская самоходная артустановка Krab и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены четыре атаки штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Вербового Запорожской области.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника возле Работино и Успеновки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, гаубица Д-30, американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

    Средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотника в районах Сватово, Лисичанска ЛНР, Шевченко ДНР, Нестерянки, Ровного Запорожской области, Алешек и Корсунки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (0)
    11 декабря 2023, 14:19
    Кулеба: Киев готов «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС

    Кулеба: Киев готов «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС
    @ Kirill Chubotin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев готов «попрыгать и сплясать», если это потребуется для выполнения выдвинутых ЕС условий вступления Украины в Евросоюз, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    «Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно», – заявил Кулеба перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, передает РИА Новости.

    По словам украинского министра, все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство, он призвал Евросоюз «играть честно».

    «Если нам говорят сделать что-то и мы делаем, это должно быть отмечено как результат», – считает Кулеба. 

    Ранее власти Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку считают, что Украина к ним не готова и должна пройти «очень длинный путь».

    Коментарии (37)
    11 декабря 2023, 14:05
    Военный эксперт назвал возможные угрозы от «коалиции по морским возможностям Украины»

    Военный эксперт Климов: Передача ВСУ тральщиков типа Sandown и других кораблей создаст новые угрозы для ЧФ России

    Военный эксперт назвал возможные угрозы от «коалиции по морским возможностям Украины»
    @ Joerg Waterstraat/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    В рамках «коалиции по морским возможностям Украины» Британия и Норвегия могут поставить ВСУ подводные аппараты. Поэтому стоит заранее подготовить Черноморский флот России для более эффективного противостояния новой угрозе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Британия и Норвегия решили возглавить «коалицию по морским возможностям» Украины.

    «К инициативе Британии и Норвегии, которые решили возглавить «коалицию по морским возможностям Украины», следует отнестись серьезно. На данный момент заявлено о передаче противнику двух тральщиков типа Sandown. Эти корабли достаточно старые, но оснащены современным оборудованием для борьбы с минами. Однако эта поставка может оказаться только вершиной айсберга», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Передача надводных кораблей Украине не так опасна, поскольку Россия располагает эффективными средствами борьбы с ними. В частности, наши РЛС, в том числе установленные на самолетах, могут легко засечь цель, которая позже уничтожается ракетой. Поэтому Запад, скорее всего, сосредоточится на поставках подводных аппаратов, которые обнаружить гораздо сложнее», – отмечает собеседник.

    «Опасность таких аппаратов заключается в том, что они способны наносить удары по нашим кораблям и инфраструктуре, расположенной в Черном море, а также ставить минные заграждения. Кроме того, Британия может осуществлять поставки тайно», – подчеркивает он.

    «Поэтому для борьбы с потенциальной угрозой желательно усилить Черноморский флот России. В частности, нам необходимы корабли для уничтожения подводных целей, а также новые противоминные тральщики. Эти меры позволят обезопасить акваторию от действий противника», – резюмировал Климов.

    Ранее Британия и Норвегия решили возглавить «новую коалицию по морским возможностям», которая предоставит Украине корабли и транспортные средства. Лондон уже объявил, что отправит ей два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море. Офис Зеленского должен приобрести суда через экспортно-кредитное агентство Британии.

    Лондон рассчитывает, что Украине удастся увеличить экспорт своей продукции по Черному морю. Подчеркивается, что речь идет о «долгосрочной помощи в деле трансформации Военно-морских сил Украины для большей совместимости с западными союзниками и взаимодействия с НАТО».

    Кроме того, коалиция намерена помогать ВМС Украины в обучении «быстрому развертыванию» в Черном море и повышении боеготовности морской пехоты страны для обороны прибрежных территорий. Сообщается, что Лондон и Осло вместе с партнерами уже обучили сотни украинских морпехов.

    Напомним, глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны тратят на Украину деньги с большой выгодой. Он также подчеркнул, что Британия не намерена останавливаться в выделении Киеву дополнительных средств.

    Ранее экипажи тральщиков Черноморского флота (ЧФ) провели учения по поиску и уничтожению украинских мин в акватории Черного моря, включая маршруты торгового судоходства. Корабли провели разведку местности, а также отработали тактику действий при обезвреживании взрывоопасных предметов.

    Коментарии (21)
    11 декабря 2023, 22:41
    Взрывы прогремели в Одессе
    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога также прозвучала в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины, передает ТАСС.

    Кроме того, воздушная тревога действует в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости».

    Накануне в Одессе и в городе Южном Одесской области также произошли взрывы. Утром в понедельник взрывы прогремели в Киеве. Сообщалось, что в столице Украины ПВО не смогла вовремя обнаружить угрозу, поэтому воздушную тревогу объявили уже после того, как начались взрывы.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2023, 06:30
    «Точка-У» сбита над Белгородской областью

    Российская ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью

    «Точка-У» сбита над Белгородской областью
    @ mil.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО украинская тактическая ракета «Точка-У» уничтожена над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    Как сообщает ведомство в Telegram, киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку около 05.00 мск.

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram сообщил, что воздушная цель была уничтожена над селом Бессоновка. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, Гладков сообщил об участившихся обстрелах Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины.

    Коментарии (8)
    12 декабря 2023, 01:27
    Зеленский увязал поддержку Украины и лидерство США в мире

    Зеленский заявил, что «нерешенные вопросы» в Конгрессе не способствуют лидерству США в мире

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «нерешенные вопросы на Капитолийском холме» не способствуют лидерству США в мире.

    Выступая в Национальном университете обороны США в Вашингтоне, Зеленский заявил, что американские вооружения, включая ракеты ATACMS и истребители F-16, «могут выполнить работу в Европе», передает ТАСС.

    Он заверил, что в США «могут рассчитывать на Украину». При этом Зеленский выразил надежду, что и Украина «сможет так же рассчитывать» на США. С властями США Зеленский собирается обсудить, «какие результаты возможны» в 2024 году.

    Напомним, глава американского государства Джо Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме. Зеленский также приглашен выступить перед Сенатом США, где в ходе обсуждения выделения средств Украине и Израилю произошел скандал между республиканцами и демократами.

    Коментарии (4)
    Главное
    Российский танк победил в дуэли с украинским на короткой дистанции
    Полянский сравнил киевский режим с умирающим наркоманом
    В Киеве признали, что надежды на контрнаступление не оправдались
    Австрия выступила против переговоров о членстве Украины в ЕС
    Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судом из-за Украины
    Автодилеры зафиксировали избыток китайских машин на складах
    В Хабаровске уволились выдавшие детям грамоты с украинской символикой педагоги

    Россия объявила конец западного финансового мира

    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота

    Несмотря на провал сухопутного контрнаступления ВСУ, страны Запада надеются попытать счастье на море. Для этого Британия и Норвегия решили создать «морскую коалицию» с целью усилить ВМС Украины. По мнению экспертов, Лондон и Осло сделают ставку на передачу украинцам большого числа подводных дронов, которые считаются самой сложной целью для поражения. Что этому вызову может противопоставить Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Залужного топят с помощью «бессмысленной бойни» в Крынках

    «Бессмысленная бойня». Такую оценку происходящему на плацдарме, созданном ВСУ на левом берегу Днепра, дают сами же украинские пропагандисты. Они считают, что командование ВСУ бросает своих солдат на верную смерть. Однако есть основания полагать, что с собственно военными событиями данные высказывания СМИ киевского режима связаны мало. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай меняет позицию по СВО

      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............