MWM: В США не хотят продолжать помогать Киеву из-за больших потерь западной техники

Tекст: Александра Юдина

В статье указано, что масштаб потерь техники и постепенно признаваемый провал украинского контрнаступления сыграли важную роль в усилении сопротивления в США поставкам вооружения Киеву, передает РИА «Новости».

Из материала следует, что прекращение помощи может полностью подорвать не только способность Киева поддерживать военные операции, но и способность украинского государства выполнять даже самые базовые функции.

Кроме того, журнал подчеркивает тот факт, что в США опасаются за репутацию лучшего американского танка M1 Abrams.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.