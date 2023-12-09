До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.0 комментариев
В США выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники
MWM: В США не хотят продолжать помогать Киеву из-за больших потерь западной техники
В Соединенных Штатах не хотят помогать Украине из-за огромных потерь западной техники и исхода контрнаступления, сообщает издание Military Watch Magazine.
В статье указано, что масштаб потерь техники и постепенно признаваемый провал украинского контрнаступления сыграли важную роль в усилении сопротивления в США поставкам вооружения Киеву, передает РИА «Новости».
Из материала следует, что прекращение помощи может полностью подорвать не только способность Киева поддерживать военные операции, но и способность украинского государства выполнять даже самые базовые функции.
Кроме того, журнал подчеркивает тот факт, что в США опасаются за репутацию лучшего американского танка M1 Abrams.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.
Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.