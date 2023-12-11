Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.22 комментария
В Конгрессе заявили, что США дали Украине «достаточно денег»
Конгрессмен Гетц заявил, что США «отправили Украине достаточно денег»
США должны заявить украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он «стремился к миру», считает член Палаты представителей американского Конгресса Мэтт Гетц.
Гетц заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что США «отправили Украине достаточно денег».
12 декабря с Зеленским встретится спикер Палаты представителей Майк Джонсон, об этом в соцсетях сообщил его представитель Радж Шах.
Напомним, глава американского государства Джо Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме. Зеленский также приглашен выступить перед Сенатом США.