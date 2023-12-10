В Британии захотели вернуть Бориса Джонсона на пост премьера

Daily Mail: Джонсон может снова занять пост премьера Великобритании

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на членов парламента от правящей партии тори, члены тори, настроенные против премьера Риши Сунака, пытаются дестабилизировать положение премьера из-за снятия с должности главы МВД Суэллы Браверман и ухода в отставку замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберта Дженрика, передает РИА «Новости».

По сообщению издания, Борис Джонсон может вернуться на пост премьер-министра в соответствии с «удивительными планами» тори – рассматривается даже политический союз с Найджелом Фараджем.

Депутаты хотят изменить ход голосования в Палате общин, один из сторонников плана признался, что его целью является «разгромить» правительство Сунака и сделать лидером того, кто мог бы сократить разрыв с лейбористами.

Газета сообщает, что многие тори считают, что только возвращение экс-премьера спасет их партию от разгрома на выборах. Отмечается, что Даунинг-стрит утверждает, что нынешний премьер Сунак будет представлять тори на следующих выборах.

Представитель Джонсона отрицает наличие планов объединиться с Фараджем. Источник, близкий к Фараджу, заявил, что любые договоренности между двумя политиками закончатся плачевно.

Ранее в связи с несогласием с властями Британии свой пост покинул замглавы МВД страны Роберт Дженрик, отвечавший за иммиграционную политику. Браверман лишилась поста после того, как раскритиковала лондонскую полицию за слишком лояльное отношение к участникам акций в поддержку палестинских арабов.

В целом правительственный кризис в Британии продолжается с 2022 года. Сначала пост премьера покинул Борис Джонсон, затем – сменившая его на этом посту Лиз Трасс. После нее премьером стал Риши Сунак. Хотя сам Сунак остается у власти, отставки в кабмине не прекратились. В числе покинувших свои должности оказался и глава минобороны Британии Бен Уоллес.