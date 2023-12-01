В ВОЗ назвали регион с самой быстрорастущей эпидемией ВИЧ

В ВОЗ заявили о самой стремительной эпидемии ВИЧ в Европе

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Клюге, в Европейском регионе ВОЗ зафиксировал самую быстрорастущую эпидемию ВИЧ в мире. По его словам, половина людей в данном регионе получают поздний диагноз. Он добавил, что люди слишком поздно обращаются за медпомощью, а дойти до них раньше не получается, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что такая тенденция наблюдается уже 10 лет, и отметил, что в некоторых странах Европейского региона уровень смертности очень высок, а в других передача ВИЧ практически полностью остановлена.

Клюге пояснил, что в 1988 году, когда состоялся первый Всемирный день борьбы со СПИДом, диагноз ВИЧ был равносилен смертному приговору, однако сейчас все изменилось к лучшему. Он уточнил, что сегодня есть все ресурсы и технологии для диагностики, лечения и предотвращения передачи инфекции.

По его мнению, благодаря достижениям медицины ВИЧ стал таким же хроническим заболеванием, как и любое другое, а люди с этим диагнозом, получающие лечение, могут прожить здоровую и долгую жизнь и не передавать вирус другим. Он напомнил, что сегодня есть высокоэффективное антиретровирусное лечение без серьезных побочных эффектов и эффективные средства профилактики, а также новые диагностические алгоритмы, которые позволяют поставить диагноз в тот же день.

Клюге призвал всех политиков, весь сектор здравоохранения и пенитенциарный сектор в следующем году «пропагандировать действия и вовлекать лидеров сообщества во все планы и программы по ВИЧ, полностью финансировать устойчивое лидерство сообщества и поддерживать гражданское общество с помощью эффективной политики». «Мы можем – и должны – оставить в истории бремя и стигматизацию жизни с ВИЧ», – заключил он.

Ранее в Польше после притока беженцев с Украины зарегистрировали рекордную заболеваемость ВИЧ-инфекцией.