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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    12 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Здравых политиков в Европе становится больше

    Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.

    12 комментариев
    1 декабря 2023, 15:36

    Пропуск помощи для Газы через КПП «Рафах» прекратили из-за боевых действий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пропуск гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» прекращен, сообщило агентство Reuters.

    Оно указывает со ссылкой на источники в гуманитарных и силовых ведомствах Египта, что проезд в сектор грузовиков с гуманитарной помощью и топливом для Газы «остановлен по причине возобновления Израилем военной операции», передает ТАСС.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    28 ноября 2023, 21:57
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призналась, что испытывает стыд за министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

    На своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Вагенкнехт написала, что Бербок на посту главы немецкого МИД отличилась лишь своими дипломатическими промахами, передает ТАСС.

    «Например, когда она объявила войну атомной державе – России», – пояснила политик.

    Вагенкнехт также напомнила о недавнем высказывании Бербок относительно ситуации в секторе Газа. «Министр сказала, что для доставки срочно необходимой гуманитарной помощи не поможет молчание оружия. По ее словам, побеспокоиться о том, чтобы оружие замолчало, – это не задача политики», – указала депутат.

    «Что за безответственная и извращенная логика!» – возмутилась политик, добавив, что ей стыдно за Бербок.

    Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) заявила, что не поддерживает перемирие в Газе, так как, по ее мнению, для того, чтобы облегчить страдания жителей анклава, мало просто «импульсивно объявить, что орудия должны замолчать, потому что это не является задачей политики».

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

    Коментарии (18)
    29 ноября 2023, 12:57
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинское радикальное движение ХАМАС намерено в среду освободить еще несколько российских граждан вне рамок сделки с Израилем о перемирии, это будет сделано в знак признательности президенту России Владимиру Путину, сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук.

    Он уточнил, что ХАМАС не освобождал никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением только россиянина Рона Кривого, передает ТАСС.

    Ранее израильские СМИ писали, что израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, россиянин Рон Олегович Кривой был освобожден.

    Коментарии (13)
    29 ноября 2023, 19:12
    В секторе Газа освободили двух россиян «по просьбе Москвы»

    Бригады «Аль-Кассам» освободили двух российских заложников в секторе Газа

    В секторе Газа освободили двух россиян «по просьбе Москвы»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Военное крыло палестинского движения ХАМАС – бригады «Аль-Кассам» – объявило об освобождении двух россиян, находившихся среди заложников в секторе Газа.

    «Бригады «Аль-Кассам» освободили двоих российских задержанных в ответ на просьбу российского руководства», – передает ТАСС заявление организации.

    Их имена и местоположение не раскрываются.

    Ранее в ХАМАС пообещали освободить еще россиян вне рамок сделки с Израилем о перемирии в знак признательности российскому президенту Владимиру Путину.


    Коментарии (4)
    29 ноября 2023, 01:58
    У Пентагона не хватило денег для наращивания сил на Ближнем Востоке

    Politico сообщила о нехватке у Пентагона денег для наращивания сил на Ближнем Востоке на фоне ситуации вокруг Газы

    У Пентагона не хватило денег для наращивания сил на Ближнем Востоке
    @ Kaitlin/Keystone Press Agency /Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У Пентагона не хватает денег, чтобы оплатить наращивание сил на Ближнем Востоке, поскольку в Конгрессе США нет консенсуса по вопросу одобрения финансирования, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, Пентагон на фоне эскалации палестино-израильского конфликта решил направить на Ближний Восток авианосцы, средства ПВО, истребители, сотни военных, передает РИА «Новости».

    Ограниченные средства, которые есть у Пентагона, остались от бюджета за предыдущий финансовый год, новый постоянный бюджет так и не принят. Из-за ситуации вокруг сектора Газа Пентагон был вынужден перераспределить средства из других статей расходов, некоторые программы придется сократить или отменить.

    Напомним, в октябре в Восточное Средиземноморье прибыл авианосец США «Джеральд Форд» в сопровождении пяти кораблей. В ноябре на Ближний Восток прибыла ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр».

    Коментарии (2)
    29 ноября 2023, 12:31
    Косачев расшифровал заявление Столтенберга об Украине и секторе Газа

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг очевидно неправ, утверждая, что ситуации в секторе Газа и на Украине якобы нельзя сравнивать, в заявлениях генсека сокрыт ложный нарратив, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    Косачев в своем Telegram-канале написал, что, согласно Женевским конвенциям 1949 года, международное гуманитарное право начинает применяться «с первого выстрела» и прекращается «после общего окончания военных действий». А потому ситуации в Газе и на Украине сравнивать не только можно, но и нужно, указал сенатор.

    Вице-спикер верхней палаты российского парламента напомнил, что натовцы после переворота 2014 года «упорно молчали» о ситуации на Украине, где началась гражданская война с чудовищными бомбардировками гражданского населения юго-востока, что является прямой аналогией с нынешней Палестиной.

    Заявления Столтенберга, по словам Косачева, создают «ложный нарратив, что люди, находящиеся в одном конфликте, отличаются от людей, находящихся в другом конфликте». Слова генсека НАТО означают, что люди отличаются с точки зрения ценности человеческой жизни, объема прав и возможностей правовой защиты. «Но эта версия вовсе не о международном праве, она вполне укладывается в натовскую концепцию «порядка, основанного на правилах», – подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.

    Напомним, ранее президент Владимир Путин на саммите G20 отреагировал на высказывания некоторых коллег о том, что «их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине». «А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает?» – задался вопросами российский лидер.

    Путин напомнил также, что это не Россия, а Киев отказался от мирных переговоров.

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    28 ноября 2023, 23:44
    ХАМАС пригласило Маска в сектор Газа

    Представитель ХАМАС Хамдан предложил Маску посетить сектор Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Американскому предпринимателю Илону Маску следует посетить сектор Газа, чтобы увидеть «масштабы резни», устроенной Израилем, заявил член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.

    Кроме того, Хамдан заявил, что мировым СМИ нужно «активизировать присутствие» в палестинском анклаве. По его словам, они должны «увидеть масштабы разрушений и признаки геноцида» в отношении «детей и беззащитного гражданского населения». Армию Израиля он назвал «нацистской армией», передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    В ответ Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «сейчас это кажется немного опасным». «Но я верю, что процветание Газы в долгосрочной перспективе будет выгодно всем сторонам», – заявил он.

    Напомним, Маск, которого обвинили в «антисемитских» высказываниях, посетил Израиль. Вместе с главой правительства страны Биньямином Нетаньяху Маск побывал в кибуце Кфар-Аза.

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    29 ноября 2023, 21:05
    Небензя: Палестинцы для Запада являются людьми второго сорта

    Постпред России в ООН Небензя резко высказался об отношении Запада к палестинцам

    Небензя: Палестинцы для Запада являются людьми второго сорта
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не заинтересован в защите интересов палестинцев, он считает их людьми второго сорта, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на Совете безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке.

    Дипломат назвал отношение Запада к палестинцам как к «людям второго сорта» неприглядным фактом и главной причиной проблем, с которыми Совет сталкивается при выработке решений, передает ТАСС.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в национальном парламенте, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вписал свое имя в историю как «мясник сектора Газа».

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    28 ноября 2023, 21:14
    Нетаньяху раскрыл действия Израиля после освобождения заложников

    Нетаньяху: Израиль продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль намерен продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников для уничтожения радикального движения ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью германскому телеканалу Welt.

    Нетаньяху отметил, что сначала будут освобождены женщины и дети, а также заложники из числа иностранцев, после чего боевые действия в Газе продолжатся, потому что у Израиля нет выбора, кроме как уничтожить ХАМАС, передает ТАСС.

    Ранее ХАМАС заявило, что перемирие в Газе может быть продлено в ближайшее время еще на пару дней. Во вторник директор ЦРУ Бернс прибыл в Катар для обсуждения договоренности между Израилем и ХАМАС.

    Напомним, в понедельник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении еще на два дня перемирия в секторе Газа.

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    29 ноября 2023, 18:48
    В Палестине заявили об отсутствии у Израиля права на самооборону

    Глава МИД Палестины аль-Малики: У Израиля нет права на самооборону против палестинцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Израиля как у страны-оккупанта отсутствует право на самооборону против народа Палестины, заявил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики.

    «Израиль не имеет права на самооборону против людей, [территорию] которых он оккупирует и которых он обязан защищать согласно международному праву», – заявил аль-Малики, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Ранее в Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе.

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    28 ноября 2023, 22:25
    ХАМАС освободило пятую группу израильских заложников

    ХАМАС и власти Израиля подтвердили освобождение пятой группы заложников

    Tекст: Антон Антонов

    Освобождена пятая группа заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщили палестинское движение ХАМАС, Международный комитет Красного Креста и власти Израиля.

    Палестинский чиновник сообщил, что «ХАМАС передало группу заложников Красному Кресту», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Arabiya.

    Израильская армия, «основываясь на информации, полученной от Красного Креста», сообщила, что освобождены десять израильтян и двое иностранцев.

    Позднее канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что в Израиль прибыли 12 человек – десять граждан этой страны и двое граждан Таиланда. В пятой группе освобожденных израильтян – десять женщин, включая девочку-подростка Майю Лаймберг, которую вернули в Израиль вместе с ее собакой.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что в ответ Израиль освободит 30 палестинских заключенных: 15 женщин и 15 детей и подростков – передает ТАСС.

    При этом аль-Ансари заявил, что «из сектора Газа освобождены одна несовершеннолетняя и девять женщин, одна из которых имеет австрийское гражданство, две – аргентинское, а также гражданка Филиппин».

    Впервые с момента вступления в силу гуманитарного перемирия о передаче нескольких гражданских лиц в обмен на палестинских заключенных заявила радикальная группировка «Исламский джихад».

    Напомним, ХАМАС сообщило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено в ближайшее время еще на два дня. Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников.

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    1 декабря 2023, 02:55
    Израиль освободил седьмую группу палестинских заключенных

    Al Jazeera: Израиль освободил группу палестинских заключенных из 30 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль освободил седьмую по счету группу палестинских заключенных из 30 человек, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Автобус с освобожденными людьми выехал из израильской тюрьмы Офер в сопровождении сотрудников Красного Креста, он направится в город Бейтуния в Палестинской автономии передает РИА «Новости».

    В списке освобожденных, по данным ХАМАС, значится восемь женщин и 22 подростка.

    Напомним, Армия обороны Израиля приняла решение взять паузу в боевых действиях в свете усилий, предпринимаемых посредниками с целью освобождения заложников в секторе Газа.

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    28 ноября 2023, 23:59
    Израиль освободил палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС

    Освобожденные Израилем палестинские заключенные прибыли на Западный берег реки Иордан

    Tекст: Антон Антонов

    На Западный берег реки Иордан доставлены палестинские заключенные, которых Израиль отпустил после освобождения израильских заложников из сектора Газа, сообщают СМИ.

    Пятая группа освобожденных из израильских тюрем палестинцев – 15 женщин и 15 подростков – находится в Рамалле, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

    Напомним, перед этим была освобождена пятая группа заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа.

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    29 ноября 2023, 08:48
    Израильские военные катера обстреляли прибрежную зону на юге Газы

    Al Jazeera: Израильские военные катера обстреляли прибрежную зону на юге Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катарский телеканал Al Jazeera утверждает, что израильские военные катера в среду обстреляли прибрежную зону на юге сектора Газа.

    По данным канала, ударам израильских снарядов подверглась прибрежная полоса недалеко от города Хан-Юнис, передает ТАСС.

    Информация о пострадавших и причиненном ущербе пока нет.

    Ранее Израиль освободил палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС.

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    29 ноября 2023, 14:07
    В Газе пообещали освободить двух израильтянок с российским паспортом

    I24: В секторе Газа освободят двух израильтянок с российским паспортом

    Tекст: Вера Басилая

    В секторе Газа помимо десяти израильских пленных, освобождение которых было согласовано, будут отпущены две израильтянки с российским гражданством, сообщил израильский канал i24.

    Член политбюро движения Муса Абу Марзук сообщил, что две израильтянки будут освобождены вне договора с Израилем, передает РИА «Новости».

    Ранее в ХАМАС заявили, что освободят российских граждан вне рамок сделки с Израилем о перемирии, это будет сделано в знак признательности президенту России Владимиру Путину.

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    30 ноября 2023, 13:12
    МИД поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянок

    МИД России выразил признательность руководству палестинского движения ХАМАС за освобождение российских заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия признательна руководству ХАМАС за «позитивную реакцию на настоятельные обращения по освобождению заложников» и продолжит добиваться освобождения других россиян, удерживаемых в секторе Газы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на настоятельные обращения. Продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе Газа россиян», – цитирует ТАСС Захарову.

    По ее словам, в соответствии с достигнутой договоренностью с руководством движения ХАМАС 29 ноября были освобождены Елена Труфанова и Ирина Татти, которые удерживались в качестве заложниц в секторе Газа.

    Ранее сообщалось, что ХАМАС отпустило двух россиянок и 13-летнюю дочь гражданина России. Кроме того, в ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину.


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