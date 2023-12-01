Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.12 комментариев
Пропуск помощи для Газы через КПП «Рафах» прекратили из-за боевых действий
Пропуск гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» прекращен, сообщило агентство Reuters.
Оно указывает со ссылкой на источники в гуманитарных и силовых ведомствах Египта, что проезд в сектор грузовиков с гуманитарной помощью и топливом для Газы «остановлен по причине возобновления Израилем военной операции», передает ТАСС.
Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.