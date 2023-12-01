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    Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.

    6 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин У победы под Синопом была и оборотная сторона

    30 ноября исполняется 170 лет Синопскому сражению – последней яркой и крупной победе русского флота в морской войне и последнему в истории сражению парусных флотов.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры

    Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.

    8 комментариев
    1 декабря 2023, 05:25

    Российские войска сорвали несколько попыток ротации ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

    В Минобороны сообщили о срыве трех попыток ротации ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы сорвали три попытки ротации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск в районе Новомихайловки ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

    Он уточнил, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять задачи на южнодонецком направлении, передает ТАСС.

    Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии трижды сорвали попытки ротации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Ранее сообщалось, что российские войска поразили около 50 артиллерийских расчетов ВСУ.

    30 ноября 2023, 14:26
    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские силы возвращают ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Запорожском направлении Россия постепенно возвращает территории, утраченные во время украинского «контрнаступа» летом. Возвращение позиций позволит разгрузить часть российских формирований и перебросить их на другие участки фронта, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино.

    «На Запорожском направлении наблюдается крайне неприятная для ВСУ ситуация. Во время контрнаступления они встретили здесь мощнейшую оборону Российской армии, из-за чего продвижение стало невозможным. На этом фоне украинское руководство приняло решение о постепенном перебрасывании сил в сторону Купянска, Авдеевки и Красного Лимана», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас же ВС РФ перешли к планомерному занятию ранее утраченных позиций. На прошлой неделе мы продвинулись от Приютного в сторону Старомихайловского. В настоящее время наблюдается движение в районе Работино и Вербового. Однако говорить о нашем потенциальном наступлении тут не приходится. Уверен, что для атаки будет выбран другой участок фронта», – подчеркивает собеседник.

    «Тем не менее сложившаяся на Запорожском направлении ситуация позволит России занять здесь более выгодные позиции для дальнейшей обороны, что значительно снизит нагрузку на наших военных. Появится возможность перевести часть подразделений на другие участки фронта, где и будет развиваться наступление», – замечает он.

    «Таким образом, продвижение в районе Работино и Вербового закладывает фундамент под будущие победы российских войск. Ситуация здесь кардинальных изменений не претерпит – противнику не поможет даже замерзшее Каховское водохранилище. Перейти по нему могут лишь малые ДРГ, которые наверняка будут обнаружены и ликвидированы нашей разведкой», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино. Об этом сообщают РИА «Новости». В ходе выполнения боевых задач солдаты при помощи гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» поразили выявленные разведподразделения и замаскированные огневые позиции противника. В результате был уничтожен бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону позиций ВС РФ.

    Кроме того, подразделения России, обороняющие берег Каховского водохранилища, усилили антидиверсионную подготовку, пишет РИА «Новости» в другой публикации. По словам инструктора с позывным Штурвал, в скором времени украинская армия может воспользоваться замерзшей водой и болотистыми участками местности для того, чтобы начать забрасывать сюда диверсантов.

    За последнее время на Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино, накануне проинформировали в Минобороны. Общие потери противника составляют до 55 солдат убитыми и ранеными. Из техники удалось ликвидировать три бронемашины и артиллерийскую систему М777.

    Ранее подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну украинской техники в районе населенного пункта Вербовое. С помощью средств воздушной разведки были обнаружены два танка, один из которых был уничтожен залпом из ПТРК, и две бронемашины ВСУ.

    Оставшиеся солдаты противника  приняли решение о разворачивании техники в обратное направление и бегстве. В свою очередь российский расчет, метко ударивший по противнику, сменил огневую позицию для того, чтобы избежать ответа со стороны украинских солдат.

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    30 ноября 2023, 19:48
    В офисе Зеленского объяснили отказ от приостановки боевых действий
    В офисе Зеленского объяснили отказ от приостановки боевых действий
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Любая пауза в боевых действиях приведет к усилению России, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк в интервью на YouТube-канале издания «Зеркало» заявил, что приостановка боевых действий пойдет на пользу России – в это время она сможет нарастить боеспособность, производство ракет и других ресурсов, передает «Газета.Ru». При этом Украина серьезно проигрывает России по количеству ресурсов, добавил он.

    Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил о невозможности для Украины вернуть утраченные территории.

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    30 ноября 2023, 14:30
    Зеленский: Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве.

    Выступая перед студентами, он заявил, что «территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно». По словам Зеленского, вернуть Донбасс «ментально сложнее, потому что десять лет были постоянные боевые действия», передает РИА «Новости».

    Украинский президент отметил, что партнеры придерживаются мнения о том, что невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс.

    Ранее сообщалось, что власти Украины запланировали вернуть «исторические» крымско-татарские названия городам в Крыму.

    Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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    30 ноября 2023, 20:38
    Во Франции потребовали избавиться от украинского сахара
    Во Франции потребовали избавиться от украинского сахара
    @ Ирина Геращенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) увидела угрозу в сахаре с Украины для европейских производителей и потребовала вывезти его за пределы Европы для перепродажи в другие страны.

    Французские свекловоды на фоне роста импорта сахара с Украины призвали реэкспортировать этот вид продукции за пределы Европы, чтобы не допустить нанесения ущерба местным производителям, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Они также потребовали от Еврокомиссии четкого ответа на вопрос о проблеме притока сахара в ЕС. По данным CGB, импорт украинского сахара в Евросоюз в период 2023-2034 годов может достичь 800 тыс. тонн, что почти вдвое превышает аналогичные показатели за предыдущий сезон.

    Накануне Словакия расширила список запрещенной к ввозу с Украины агропродукции.

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    30 ноября 2023, 12:19
    Польский генерал: Украина не сможет вернуть территории

    Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил о невозможности для Украины вернуть утраченные территории

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия не имеет шансов вернуть территории, утраченные в ходе конфликта с Россией, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

    «В настоящий момент шансов на освобождение (от российских войск) этих территорий нет. У Украины не будет выхода. Она должна искать решение, которое позволит ей выжить», – сказал генерал в интервью радиостанции TOK FM, передает ТАСС.

    Скшипчак также отметил, что сейчас российские войска восстановили силы и получили преимущество на поле боя, проводят массированные удары авиации, артиллерии и дронов по критической инфраструктуре Украины.

    «Россияне медленно захватывают стратегическое преимущество над украинской армией, которая, к сожалению, в этом году имела ряд неудач на поле боя», – отметил Скшипчак.

    По данным ТАСС, генерал Вальдемар Скшипчак командовал Сухопутными войсками Польши в 2006–2009 годах, в 2012 году стал заместителем министра национальной обороны.

    Ранее сообщалось, что водители с Украины начали блокировать дороги в юго-восточной части Польши в ответ на блокаду пограничных пунктов пропуска местными перевозчиками.

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    30 ноября 2023, 14:43
    ВСУ потеряли за сутки под Андреевкой в ДНР до 270 военнослужащих
    ВСУ потеряли за сутки под Андреевкой в ДНР до 270 военнослужащих
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за последние сутки потеряла до 270 человек на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России.

    На этом направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады у Марьинки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Андреевки в ДНР поражены скопления живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ. Всего за сутки на этом направлении украинская сторона потеряла до 270 человек, две боевые бронированные машины и три пикапа. У Желанного в ДНР уничтожена американская РЛС борьбы AN/TPQ-37.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила две атаки штурмовиков 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область). Украинская армия потеряла до 45 человек.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку штурмовиков 60-й механизированной бригады ВСУ у Ямполовки (ДНР). ВСУ потеряли до 250 человек, две бронемашины.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Новомихайловки, Константиновки и Новоукраинки (ДНР). Украинская сторона потеряла до 100 человек, танк, две бронемашины.

    На Запорожском направлении отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ у Вербового (Запорожская область). Поражены живая сила 118-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии оперативного назначения у Работино и к северу от Новопокровки в Запорожской области. Там украинская сторона за сутки потеряла до 30 человек.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 55 человек.

    Авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России поразили тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ у Красноармейска и Новогродовки (ДНР), две РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей.

    ПВО за сутки уничтожили девять украинских дронов.

    С начала СВО уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9310 беспилотников, 442 ЗРК, 13 712 танков и других бронемашин, 1187 машин РСЗО, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    30 ноября 2023, 08:41
    Словацкие дальнобойщики решили присоединиться к протесту поляков на границе с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной, сообщила радиостанция RMF FM.

    Как говорится в сообщении, Словакия не может оставить поляков одних в этой борьбе, передает РИА «Новости».

    Союз словацких перевозчиков критикует Евросоюз за отмену разрешительной системы для украинских транспортных компаний. По мнению словацких перевозчиков, «ЕС принял решение в ущерб им», и они решили «присоединиться к соседям для защиты своих интересов».

    Ранее сообщалось, что пункты пропуска в Гребенном, Дорохуске и Корчеве на границе с Украиной блокированы польскими перевозчиками.

    Напомним, в понедельник польские пограничники на сутки приостановили пропуск грузового автотранспорта через КПП «Угринов-Долгобычев» на границе с Украиной.

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    30 ноября 2023, 14:10
    Харьковчанин рассказал о планах подорвать колонны ВС России ради лечения сына

    Харьковчанин рассказал о планах подорвать колонны техники ВС России за оплату лечения сына

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области местный житель Роман Евтеев заявил, что согласился провести подрыв колонн российской техники по заказу СБУ в обмен на оплату украинской спецслужбой лечения его сына.

    Сын подозреваемого нуждался в срочной дорогостоящей помощи на Западе, на фигуранта вышел работник СБУ, передает ТАСС со ссылкой на допрос мужчины.

    Сотрудник спецслужбы знал о проблемах у сына, который лечится в Праге, он предложил финансовое вознаграждение за проведение диверсий с колоннами и диверсии на железнодорожных путях под Купянском, сказал Евтеев.

    Все диверсии планировалось проводить с «русской военной техникой», также необходимо было сделать видеофиксацию этих преступлений. Всего предполагалось минимум две диверсии.

    Подозреваемый хранил у себя дома лодку и пластит с детонаторами для украинских диверсантов, которые пытались пройти в Харьковскую область. Также он раскрыл тайники в лесной местности, где хранились рации и взрывчатка.

    Коментарии (3)
    30 ноября 2023, 06:58
    Российские войска поразили около 50 артиллерийских расчетов ВСУ

    На Краснолиманском направлении поражены около 50 артиллерийских расчетов вооруженных сил Украины

    Tекст: Антон Антонов

    ВКС России и артиллерия поразили около 50 артиллерийских расчетов вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Кроме того, нанесены удары по четырем командно-наблюдательным пунктам и 14 опорным, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что отражена контратака штурмовых групп ВСУ у населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области, передает ТАСС.

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ в районе Синьковки. В полосе обороны общевойсковой армии уничтожено до 20 украинских военных, БМП-1 и БМП-2 ВСУ, САУ 2С3 «Акация» и два бронированных автомобиля украинских войск. Кроме того, российская ПВО сбила пять украинских беспилотников у Меловатки, Житловки, Залимана и Петровского.

    Накануне Минобороны России сообщило, что российская авиация сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Межевое в ДНР.

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    1 декабря 2023, 01:54
    Bloomberg: Провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние

    Bloomberg: Украинцы испытывают уныние из-за провала контрнаступления

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

    По данным агентства, страну «охватило чувство уныния» из-за отсутствия результатов контрнаступления. Также у многих украинцев усиливается ощущение, что конфликт не заканчивается, передает РИА «Новости».

    По этой причине, отмечает Bloomberg, наблюдается сопротивление призыву на военную службу. В рамках мобилизации на Украине призвано лишь 10% от запланированного количества, добавляет агентство. Средний возраст украинского солдата – более 40 лет. Агентство добавляет, что эти факторы усиливают желание «добиться мира любой ценой».

    Напомним, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ранее заявил о провале контрнаступления. По его словам, ВСУ переходят в оборону.

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    30 ноября 2023, 21:52
    На границе Словакии с Украиной образовалась очередь из 500 фур

    Tекст: Ольга Иванова

    Очередь из 500 фур образовалась на границе с Украиной, сообщила журналистам представитель полиции Словакии Агнеса Коперницка.

    Она уточнила, что очередь около 20 км образовалась перед автомобильным КПП «Вышне-Немецке» на словацкой стороне границы с Украиной, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной.

    Напомним, в понедельник польские пограничники на сутки приостановили пропуск грузового автотранспорта через КПП «Угринов-Долгобычев» на границе с Украиной.

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    30 ноября 2023, 12:55
    WP: Американские деньги не доходят до ВСУ

    The Washington Post: Значительная часть американских денег для ВСУ фактически не доходит до Украины

    Большая часть денег, выделенных Украине в рамках военной помощи, остаются в США, пишет The Washington Post.

    «Самый сокровенный секрет военной помощи Вашингтона Киеву в том, что большая часть средств тратится здесь, в Соединенных Штатах», – приводит выдержку из публикации The Washington Post РИА Новости.

    В статье отмечается, что выделенные средства используются для разработки в США нового вооружения или замены оружия, которое было отправлено Киеву. В частности, из 68 млрд долларов, выделенных Украине, почти 90% будут выплачены американцам.

    Ранее НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

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    30 ноября 2023, 09:38
    На Украине увидели риски «нового олигархата»

    FT: Советники президента Украины Зеленского могут стать новыми олигархами

    Tекст: Ольга Никитина

    Команда советников президента Украины Владимира Зеленского обладает широким кругом полномочий и никому не подотчетна, что становится причиной для беспокойства со стороны украинских активистов – борцов с коррупцией, пишут британские СМИ.

    В статье Financial Times говорится, что окружение Зеленского может превратиться в «новых олигархов». Так, по словам украинской активистки Дарьи Калинюк, такой риск существует из-за схем по «хищению средств», причем в первую очередь, указала она, это касается команды президента Украины, передает канал «360».

    В публикации говорится также, что в Верховной раде Украины действует высокий потолок для пожертвований со стороны юридических лиц, а никаких ограничений на доход вне политики не вводится.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на Украине самый высокий в мире уровень коррупции. К тому же коррупция в этой стране, обращал внимание российский лидер, фактически узаконена. По словам главы государства, Запад из-за этой проблемы собирается сменить элиты на Украине.

    Коментарии (0)
    1 декабря 2023, 02:30
    В США призвали Киев начать переговоры с Россией

    Американский сенатор Пол призвали Киев начать переговоры с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ситуация на поле боя говорит о том, что Украине нужно задуматься о переговорах с Россией для урегулирования конфликта, заявил сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) на YouTube-канале Daniel Davis Deep Dive.

    Он привел слова главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация зашла в тупик.

    «Нам указывают на то, что мы пришли к точке, из которой могли бы начать переговоры, по сути, мы были [в этом же положении] около года назад», – передает его слова ТАСС.

     Пол также заявил, что не видит возможности для Украины вернуть Крым.

    Ранее советник комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак допустил возможность обсуждения завершения конфликта.

    Коментарии (3)
    30 ноября 2023, 18:24
    В Верховной раде сочли невозможным проведение выборов во время боевых действий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители всех фракций Верховной рады Украины подписали заявление о невозможности проведения выборов в стране, пока идут боевые действия и в течение шести месяцев после отмены военного положения, сообщают украинские СМИ.

    По информации издания «Страна», заявление было подписано по итогам встречи так называемого диалога Жана Моне – инструмента Европарламента, предусматривающего общение между различными политическими силами для поиска общего решения, передает ТАСС.

    Подписание этого заявления усложнит проведение через Раду решения о назначении выборов, пояснил изданию один из парламентариев, а те, кто не согласен с этим решением, смогут апеллировать к Европарламенту.

    Ранее в офисе Зеленского назвали условия для проведения президентских выборов.

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