Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.5 комментариев
Российские войска поразили около 50 артиллерийских расчетов ВСУ
На Краснолиманском направлении поражены около 50 артиллерийских расчетов вооруженных сил Украины
ВКС России и артиллерия поразили около 50 артиллерийских расчетов вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.
Кроме того, нанесены удары по четырем командно-наблюдательным пунктам и 14 опорным, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что отражена контратака штурмовых групп ВСУ у населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области, передает ТАСС.
Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ в районе Синьковки. В полосе обороны общевойсковой армии уничтожено до 20 украинских военных, БМП-1 и БМП-2 ВСУ, САУ 2С3 «Акация» и два бронированных автомобиля украинских войск. Кроме того, российская ПВО сбила пять украинских беспилотников у Меловатки, Житловки, Залимана и Петровского.
Накануне Минобороны России сообщило, что российская авиация сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Межевое в ДНР.