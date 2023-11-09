  • Новость часаРоссийские силы выбили ВСУ из ряда опорных пунктов у Клещеевки под Артемовском
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Укрепление рубля близко к максимуму
    Беспилотник США сбит у побережья Йемена
    Зеленский объявил о планах наступления в этом и следующем году
    Замглавы Роскосмоса Овчинников умер в 40 лет
    Путин прибыл на переговоры с Токаевым в Астане
    Появились сообщения о бое между войсками Сирии и США
    Глава ЦБ объяснила летнее ослабление рубля
    Турция задумалась об обвинении Израиля в военных преступлениях
    Зеленский: Собаки правили бы миром лучше людей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    5987 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    2 комментария
    9 ноября 2023, 11:20

    Путин поздравил три бригады ВС России с присвоением наименования «гвардейская»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поздравил 35-ю Таллинскую ордена Красной Звезды бригаду управления, 16-ю отдельную Хинганскую бригаду радиационной, химической и биологической защиты и 297-ю гвардейскую зенитную ракетную бригаду с присвоением почетных наименований «гвардейская».

    «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – приводит его слова ТАСС.

    Путин выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. Он пожелал командованию и личному составу бригад крепкого здоровья и успехов.

    Согласно тексту указов, почетные наименования присвоены бригадам за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

    В конце октября Путин подписал указ о присвоении 119-й ракетной бригаде почетного наименования «гвардейская».

    8 ноября 2023, 19:10
    Путин подписал указ по обмену замороженных за рубежом активов россиян
    Путин подписал указ по обмену замороженных за рубежом активов россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В Центробанке ТАСС пояснили, что сперва будут созданы условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа «С».

    В Кремле ранее заявили, что в США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы. Там пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

    Коментарии (45)
    9 ноября 2023, 08:16
    В США рассказали об уникальном оружии России

    MWM: Россия значительно превосходит НАТО в количестве и качестве зенитных ракет

    В США рассказали об уникальном оружии России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает уникальной горизонтальной ракетой 40Н6, аналогов которой нет нигде в мире, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch Magazine (MWM) говорится, что ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Ни одна система в мире на подобное не способна, передает Ura.ru содержание публикации.

    Отмечается также, что Россия производит больше зенитных ракет, чем все государства, входящие в Североатлантический альянс.

    MWM добавляет, что на полет зенитных ракет на малой высоте на большие расстояния негативно влияет изгиб поверхности Земли. При этом российские ракеты, как указывает автор, бесподобны даже при таком условии.

    Ранее стало известно, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Военный эксперт Сергей Хатылев отмечал, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

    Коментарии (9)
    8 ноября 2023, 12:22
    В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку

    Депутат Бердичевский: Киев жестоким ударом по Донецку пытается перекрыть негативный информационный фон

    В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинское руководство обеспокоено колоссальными репутационными потерями. Удар по Донецку был призван сместить акценты в информационном поле. Но каждый виновный в этом преступлении рано или поздно будет найден и наказан. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло более 20 человек. Россия запросила срочное заседание СБ ООН.

    «В последнее время удары по Донецку наносились регулярно. Но на этот раз противник был особенно жесток, свыше 20 жертв – ужасающая и невероятно большая цифра. Очевидно, что ВСУ совершили военное преступление. Столь циничный обстрел был нужен лишь для того, чтобы перекрыть негативный информационный фон в западных СМИ», – сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.

    «Осень принесла Украине большие репутационные потери. В The Time вышла разгромная статья о позициях Владимира Зеленского, Валерий Залужный выставил на всеобщее обозрение свои переживания по поводу «тупиковой» ситуации на фронте, вдобавок ко всему еще и выборы президента отменили, что явно не понравится американцам. Залп по Донецку позволяет отодвинуть имеющиеся проблемы на второй план», – подчеркивает собеседник.

    «Однако надо признать, что в ООН не станут осуждать преступные действия ВСУ. К сожалению, большая часть членов СБ политически ангажирована и не способна смотреть правде в глаза. В частности, речь идет о Соединенных Штатах, для которых неимоверно важно поддерживать положительный образ Украины», – считает он.

    «Конечно, с дипломатической точки зрения России важно рассказывать на всех доступных международных площадках о преступлениях нашего противника. Возможно, это поспособствует осознанию некоторыми гражданами западных стран, что на самом деле представляют собой офис Зеленского и украинская армия», – акцентирует депутат.

    «Пока же нашим военным нужно работать непосредственно на поле боя и наказывать преступников в пылу сражений. Но я уверен, что рано или поздно виновные в гибели и страданиях гражданского населения будут найдены – и им сполна воздастся за совершенные злодеяния», – резюмирует Бердичевский.

    Ранее в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло более 20 человек. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем официальном Telegram-канале. Подчеркивается, что противник трижды, в 16.25, 16.40 и 18.27, атаковал Ворошиловский район города.

    Запуск производился со стороны позиций ВСУ, расположенных в районе населенного пункта Селидово. Для нанесения удара украинские военные использовали РСЗО HIMARS и осколочные ракеты M-31. По предварительным данным, число жертв обстрелов превысило 20 человек. Кроме того, в представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ, командиром которой является полковник Дмитрий Храпич.

    В связи с нанесенными ударами Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Об этом в своем Telegram-канале сообщает первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, ожидается, что обсуждение действий Украины будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.

    На прошлой неделе в результате обстрела Буденновского района Донецка погиб один сотрудник МЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, тяжелое ранение получил мужчина 1980 года рождения в Кировском районе. Также среди пострадавших оказалась женщина в Новолуганском.

    Коментарии (10)
    8 ноября 2023, 21:45
    Зеленский объявил о планах наступления в этом и следующем году
    Зеленский объявил о планах наступления в этом и следующем году
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев продолжит наступление в этом и будущем году, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters.

    По его словам, у Украины есть план, есть конкретные города, конкретные направления, куда пойдут ВСУ и в каком направлении будут вести наступление, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что «сейчас есть определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на быстрый успех украинского контрнаступления. Он также считает, что Украина не добилась успеха из-за того, что получила от Запада меньше вооружений, чем рассчитывала.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинская власть вместо подготовки к зиме разворовала миллиарды долларов.

    Коментарии (28)
    8 ноября 2023, 15:56
    Путин указал на попытки НАТО выйти за свои географические рамки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс пытается расширить географические рамки своей деятельности, нарушая собственные доктрины, заявил президент России Владимир Путин в ходе встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем.

    «Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    По словам Путина, США, действуя в своих корыстных интересах, втягивают страны НАТО в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараясь создавать там новые военно-политические альянсы. Глава государства отметил, что Россия и ее союзники видят это, и реагируют «спокойно, взвешенно».

    «Мы все это видим и вместе с нашими друзьями – в том числе и прежде всего с Китайской Народной Республикой – реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям», – сказал он.

    В среду в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем.

    Коментарии (5)
    9 ноября 2023, 06:53
    Зеленский заявил о готовности Украины «сражаться без США»

    Зеленский обратился к американцам с заявлением о готовности Украины сражаться без их поддержки

    Зеленский заявил о готовности Украины «сражаться без США»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский, обращаясь к американцам, заявил, что Украина будет «сражаться без них», если позиция США в вопросе поддержки Киева изменится.

    Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что высказывания ряда республиканцев «сейчас действительно опасны». Как отметил Зеленский, украинский народ «боится таких голосов», передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский также попросил у США доступ к военным технологиям и заявил, что украинские войска продолжат попытки наступления в этом и будущем году.


    Коментарии (19)
    9 ноября 2023, 05:11
    Путин прибыл в Казахстан

    Самолет Путина приземлился в Астане

    Путин прибыл в Казахстан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Казахстан, его самолет приземлился в Астане, сообщают информационные агентства.

    В Астане Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, ожидается подписание ряда документов. Также лидеры двух стран в формате видео-конференц-связи примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Костанае, передает ТАСС.

    Напомним, российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан дал интервью «Казахстанской правде». Путин назвал формирование справедливого миропорядка тенденцией мирового развития и отметил, что русский язык является общим достоянием и фактором дружбы России и Казахстана.

    Коментарии (9)
    9 ноября 2023, 08:34
    В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

    В Пентагоне увидели риски «колоссальной эскалации» в случае появления российских ЗРК у «Хезболлы»

    Tекст: Ольга Никитина

    Появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК привело бы к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке, заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе.

    Высокопоставленный представитель Пентагона отметила, что это «нанесло бы огромный урон безопасности Израиля», особенно в то время, когда США, по ее словам, «напряженно работают, чтобы не допустить открытия второго фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ писали, что в США обеспокоены якобы возможными поставками российских ПВО «Панцирь» движению «Хезболла» в Сирии.

    В Кремле подчеркивали, что такие сообщения ни на чем не основываются. Он говорил также, что любые «озабоченности» американская сторона может донести до России, используя экстренные каналы связи.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2023, 00:28
    Небензя в СБ ООН показал фото с мест украинских обстрелов Донецка

    Небензя в СБ ООН обвинил Украину в нарушении международного гуманитарного права после ударов ВСУ по Донецку

    Небензя в СБ ООН показал фото с мест украинских обстрелов Донецка
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Массированный обстрел Донецка со стороны вооруженных сил Украины стал очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН Небензя указал, что действия ВСУ стали «новым свидетельством целенаправленных действий» украинских властей «по уничтожению мирного населения Донбасса». Небензя показал СБ ООН фотографии мест обстрелов, передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что ВСУ нанесли удары трижды в течение дня – «в 16.25 посреди рабочего дня, когда в Управлении труда и соцзащиты традиционно много посетителей, в 16.40, спустя 15 минут после первого удара, и спустя еще менее двух часов, в 18.27».

    Он отметил «террористическую практику нанесения повторных ударов по одному и тому же месту», куда прибывают спасатели, медики, полиция и журналисты. Повторными ударами ВСУ препятствуют «эвакуации раненых и погибших», не дают начать «ликвидацию последствий обстрелов».

    Кроме того, Небензя напомнил об ударах по Буденновскому району Донецка в конце октября, когда ВСУ также вели повторные обстрелы места, где уже работали пожарные, журналисты и бригады скорой помощи.

    «Всего с февраля 2022 года только территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тыс. раз. На донецкую землю упало 145 тыс. снарядов. Разрушено и повреждено более 16 тыс. жилых домостроений и почти 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры», – сообщил он.

    Постпред отметил, что «террор против мирного населения Донбасса начался не в феврале 22-го года», а «общее число погибших и раненных дончан с 2014 года превышает 20 тыс. человек». По его мнению, украинские власти «не считают своих бывших сограждан» в Донбассе людьми. Небензя назвал «куриной слепотой» нежелание Запада замечать в течение восьми лет агрессию Киева против мирного населения.

    По его словам, избирательность западных представителей в СБ ООН и их «двойные стандарты уже являются аксиомой, в чем за этот месяц имели возможность убедиться жители Газы и даже проживающие на оккупированных Израилем территориях палестинцы», а люди в Донбассе «живут в этой парадигме с 2014 года», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Небензя отметил, что для большинства ударов ВСУ используют высокоточное дальнобойное западное оружие, то есть украинская сторона «точно знала, куда именно наносятся удары и что целями ударов стали не военные, а гражданские объекты и мирные граждане». Киев согласует с Западом цели ударов, сказал Небензя. Он заявил: «Назвать подобные трагедии сопутствующим ущербом язык поворачивается лишь у Вашингтона, привыкшего прикрывать этим термином собственные преступления и преступления своих союзников».

    Совершаемые Киевом преступления, наподобие обстрела Донецка, подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции, заявил Небензя.

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. Помимо жилых домов под удары попали здание Управления труда и социальной защиты населения и маршрутное такси. В результате атак погибли шесть человек, ранены 55, в том числе три ребенка.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2023, 03:55
    США выступили против участия Китая в восстановлении Украины

    Помощник госсекретаря США О'Брайен заявил о необходимости не допустить Китай к восстановлению Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США должны создать условия, при которых Китай не сможет принять участие в восстановлении Украины, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

    О'Брайен в комитете Сената по иностранным делам подчеркнул, что для США важно «оставаться в игре». Он заявил, что нужно «создать условия», при которых окажется «невозможным» участие «непрозрачных и нелегитимных подрядчиков», передает РИА «Новости».

    Напомним, О'Брайен также выступил против прекращения вооруженного конфликта на Украине. О'Брайен заявил, что помощь Украине приносит пользу американской экономике.

    Коментарии (15)
    9 ноября 2023, 10:57
    Российские силы выбили ВСУ из ряда опорных пунктов у Клещеевки под Артемовском

    Гагин: ВСУ ушли из ряда опорных пунктов у Клещеевки под Артемовском

    Российские силы выбили ВСУ из ряда опорных пунктов у Клещеевки под Артемовском
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные ушли из нескольких опорных пунктов близ населенного пункта Клещеевка под Артемовском, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, российские военные смогли выбить противника с нескольких опорных пунктов близ Клещеевки, украинские военные отошли с существенными потерями, передает ТАСС.

    Также Гагин добавил, что ВС России пресекают попытки украинских подразделений вернуть утраченные позиции.

    Накануне стало известно, что под Донецком российские военные уничтожили украинскую ДРГ.

    Коментарии (15)
    8 ноября 2023, 16:36
    Российская ПВО за сутки сбила пять самолетов ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки сбили пять украинских самолетов, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства подчеркнули, что в частности сбиты Су-27 в районе населенного пункта Каменка в ДНР, два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображенка Донецкой народной республики и города Кривой Рог, а также два Су-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка Херсонской области.

    Кроме того, перехвачено одиннадцать реактивных снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.

    Также уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Таволжанка, Котляровка Харьковской области, Нырково Луганской народной республики, Новая Каменка, Первомайское Донецкой народной республики, Тарасовка и Самойловка Запорожской области.

    Накануне сообщалось, что системы ПВО сбили два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в Бригадировке Харьковской области и МиГ-29 возле Роскошного в ДНР.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 05:36
    Турция потребовала распространять международное право не только на Украину

    МИД Турции указал ЕС на необходимость распространять международное право не только на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Международное право должно распространяться не только на Украину, но и на Ближний Восток, заявил МИД Турции, комментируя доклад Еврокомиссии.

    Еврокомиссия в докладе по странам-кандидатам заявила о зависимости Турции от России в вопросах поставок ископаемого топлива и об усилении торгово-экономические связей двух стран, передает РИА «Новости».

    Также ЕК высказалась о позиции Турции по палестино-израильскому конфликту. МИД Турции ответил, что считает «критику» из-за «несовместимой с ЕС» позиции Анкары «хвалебной» оценкой. По мнению Турции, ЕС «стоит не на своем месте в истории перед лицом гражданской бойни, вышедшей из тьмы Средневековья в XXI век».

    Турция подчеркнула, что политики, в основе которой лежат «общечеловеческие ценности, международное право и гуманитарные принципы», нужно придерживаться не только в отношении Украины или других регионов Европы, она должна распространяться «на весь мир, включая Ближний Восток».

    Напомним, ЕК рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 02:24
    Госдеп назвал продолжение конфликта на Украине «необходимым»

    Помощник госсекретаря США О'Брайен счел продолжение вооруженного конфликта на Украине «необходимым»

    Госдеп назвал продолжение конфликта на Украине «необходимым»
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената выступил против прекращения вооруженного конфликта на Украине.

    Когда сенатор Рэнд Пол заявил о необходимости искать способы завершения конфликта, О'Брайен сказал: «Я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война – это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой».

    Он призвал законодателей поддержать запрос на предоставление Украине дополнительной финансовой помощи, поскольку в противном случае, по мнению О'Брайена, придется «потратить намного больше на оборону в будущем». Кроме того, он отметил, что «значительная часть запрошенного дополнительного финансирования предназначена для реинвестирования в США», передает ТАСС.

    Пол обвинил его в оправдании войны. О'Брайен ответил, что запрос на помощь для Украины «хорош для нашей экономики». Сенатор счел, что такой подход «заслуживает порицания» и назвал аргумент О'Брайена «кошмарным». Он отверг точку зрения, в соответствии с которой «война – это не так уж и плохо», как и «разрушенные страны», если американская «оружейная отрасль получит миллиарды долларов». По словам сенатора, лучше бы О'Брайен «использовал свой аргумент» о защите «свободы» в мире «или какой-то подобный».

    Сенатор подчеркнул, что «правительство США фактически берет в долг у американских налогоплательщиков и внешних заемщиков вроде КНР, предлагая финансировать дальнейшую помощь Украине». По его словам, у США «нет горшка с деньгами».

    Также Пол указал на совершенно нереалистичную позицию Киева в отношении возможных переговоров с Москвой. Если в Госдепе согласны с ними, то «мясорубка будет продолжаться», сказал он. О'Брайен заявил, что США готовы к переговорам «вместе с Украиной, а не через ее голову». По его версии, Россия не настроена серьезно на переговоры об урегулировании конфликта. Комментируя недавно состоявшиеся на Мальте консультации, О'Брайен заявил, что «Россия не приехала», хотя они изначально велись без участия Москвы.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

    Коментарии (4)
    8 ноября 2023, 14:06
    Во Франции назвали потери ВСУ с начала СВО

    Liberation: Украина потеряла 200 тыс. бойцов с начала российской спецоперации

    Tекст: Ольга Никитина

    С начала российской спецоперации в феврале 2022 года вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, пишут французские СМИ.

    В статье французской газеты Liberation говорится, что ВСУ в преддверии новой зимы пополняют свои подразделения, передает Ura.ru.

    Положение Украины, по оценке авторов публикации, тяжелое. И если союзники киевского режима не соберутся вместе, то Украину «ждет еще одна ужасная зима», добавляет издание.

    Британские СМИ писали ранее, что после начала контрнаступления Киева число раненых военнослужащих ВСУ выросло в три раза.

    Коментарии (6)
    Главное
    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии
    В США рассказали об уникальном оружии России
    Испанский министр призвала страны разорвать дипотношения с Израилем
    Трамп согласился выбрать Карлсона кандидатом в вице-президенты США
    В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК
    США выступили против участия Китая в восстановлении Украины
    Робот убил человека в Южной Корее

    Укрепление рубля близко к максимуму

    Рублю удалось укрепиться уже до 92 за доллар. Однако его укрепление уже очень близко к своему завершению, считают эксперты. Когда в этом году стоит ждать лучший курс и почему удержать этот уровень в 2024 году будет не так просто? Подробности

    Перейти в раздел

    Фон дер Ляйен вынесла приговор трем республикам СССР

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Кроме того, Грузии присвоен статус кандидата. Что за игру ведет фон дер Ляйен? И почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить, хотя он-то в ее игре уже проиграл? Подробности

    Перейти в раздел

    Как увидеть всю Россию за выходные

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему на Украине внезапно стали защищать русский язык

    На Украине ни с того ни с сего вскипела новая схватка вокруг русского языка. Скандально известной Ирине Фарион внезапно предъявили претензии о «недопустимости дискриминации по языковому принципу». Что происходит и почему на самом деле проблема русского языка не имеет к конфликту реального отношения? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............