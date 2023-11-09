У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.5987 комментариев
Путин поздравил три бригады ВС России с присвоением наименования «гвардейская»
Президент Владимир Путин поздравил 35-ю Таллинскую ордена Красной Звезды бригаду управления, 16-ю отдельную Хинганскую бригаду радиационной, химической и биологической защиты и 297-ю гвардейскую зенитную ракетную бригаду с присвоением почетных наименований «гвардейская».
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – приводит его слова ТАСС.
Путин выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. Он пожелал командованию и личному составу бригад крепкого здоровья и успехов.
Согласно тексту указов, почетные наименования присвоены бригадам за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
В конце октября Путин подписал указ о присвоении 119-й ракетной бригаде почетного наименования «гвардейская».