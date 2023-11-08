8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.0 комментариев
Песков заявил об отсутствии у Путина планов встречаться с Назарбаевым
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Казахстан не планирует встречаться с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он пояснил, что эта встреча не состоится из-за насыщенности программы визита, передает ТАСС.
В Казахстане Путин проведет двусторонние переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, а также «обстоятельные российско-казахстанские переговоры».
Ожидается подписание документов по итогам встречи и заявления лидеров для СМИ.
«Будет также дан официальный пример президентом Токаевым от своего имени в честь гостя из России», – добавил Песков.
Крайне важным пунктом визита Песков назвал совместное участие Путина и Токаева в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества стран.
«Все это будет в течение одного дня в четверг, весьма насыщенная программа», – заключил представитель Кремля.
Напомним, визит Путина в Казахстан состоится 9 ноября.