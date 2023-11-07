Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.7 комментариев
Кремль подтвердил визит Путина в Казахстан
Кремль анонсировал визит Путина в Казахстан
Президент России Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер проведет переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.
Ожидается, что они обсудят основные вопросы развития двусторонних отношений, перспективы в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы.
Путин ранее заявил, что отметил, что отношения России и Казахстана находятся на высоком уровне.