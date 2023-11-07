Кремль подтвердил визит Путина в Казахстан

Кремль анонсировал визит Путина в Казахстан

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский лидер проведет переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

Ожидается, что они обсудят основные вопросы развития двусторонних отношений, перспективы в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы.

Путин ранее заявил, что отметил, что отношения России и Казахстана находятся на высоком уровне.