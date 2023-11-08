8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.0 комментариев
Страны G7 заняли позицию «два государства для двух народов» на Ближнем Востоке
МИД Японии: Страны G7 придерживаются принципа «два государства для двух народов» в ситуации на Ближнем Востоке
Страны «Группы семи» (G7) придерживаются принципа «два государства для двух народов», это единственный путь для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявила в ходе встречи представителей G7 глава МИД Японии Еко Камикава.
По ее словам, соблюдение подобного принципа является единственным возможным путем урегулирования конфликта, передает ТАСС.
Также Камикава отметила, что согласно результатам встречи в Токио странам G7 удалось впервые согласовать касающийся конфликта на Ближнем Востоке единый документ.
По информации японского министра, в данный момент G7 уже работает над санкциями против радикального палестинского движения ХАМАС.
Согласно информации агентства ANSA, страны G7 осудили акты насилия со стороны израильских поселенцев в отношении палестинцев, подчеркнув неприемлемость таких действий.
Также главы дипведомств семи стран указали на необходимость оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа, включая обеспечение гуманитарных коридоров и пауз.
Согласно итоговому заявлению участников встречи, G7 выражает свою заинтересованность в построении конструктивных отношений с Китаем, призвав КНР взаимодействовать со странами «Семерки» по этим вопросам.
Ранее Financial Times писала, что Израиль подорвал усилия Запада по перетягиванию стран Глобального Юга на сторону Украины.