8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.0 комментариев
Губернатор Чибис пригласил посетить стенд Мурманской области на выставке «Россия»
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пригласил посетить стенд региона на международной выставке-форуме «Россия». Посещение выставки, по его словам, позволит заново открыть для себя Россию.
«Мурманская область – уникальный регион. Это ворота в Арктику и Севморпуть. Здесь базируется самый мощный атомный ледокольный флот и Краснознаменный Северный Флот. Здесь незамерзающий Кольский залив, уникальное северное сияние и безумно красивая суровая северная природа. Но самое главное, самое ценное – это теплые, отзывчивые, но очень сильные люди. Все, кто приезжают к нам не могут остаться равнодушными», – приводятся слова губернатора в официальном Telegram-канале выставки-форума «Россия».
Ранее на международной выставке-форуме «Россия» открылась иммерсивная экспозиция Минпросвещения России «Просвещение: большие перемены». Она посвящена эволюции системы образования от периода Советского Союза до современной России. Здесь можно посмотреть, как менялись школы и детские сады, увидеть, какие возможности открываются сегодня перед детьми и молодежью.