На выставке «Россия» показали эволюцию системы образования от СССР до настоящего времени

На выставке-форуме «Россия» открылась иммерсивная экспозиция Минпросвещения России

Экспозиция разделена на 19 тематических зон. Сначала посетители могут ознакомиться с историей отечественной системы образования начиная с советских времен, затем они проходят в залы «Трудные 90-е» и «Вызовы XXI века» – и знакомятся с деятельностью «Министерства будущего», где подробно поясняется, над какими задачами работает Минпросвещения сегодня и каких результатов планирует достичь к 2030 году, говорится в сообщении на сайте правительства.



Продолжают экспозицию зоны «Детский сад» и «Школа» с тематическими «кабинетами» и развивающим пространством для ребят разных возрастов. В залах «Урок географии», «Урок истории», «Урок родного языка» транслируются образовательные материалы, в предметных зонах размещены новые учебники истории, карта уникальных школ России. Зона профориентации – это пространство знакомства с различными специальностями и профессиональных проб.

Все посетители выставки могут принять участие в акции «Спасибо учителю» и написать письма своим педагогам и наставникам, а также ответить на вопросы экспозиции и получить призы.

Иммерсивная выставка Минпросвещения демонстрирует, что российская система образования развивается с учетом опыта и ошибок прошлого и двигается вперед, отметила вице-премьер Татьяна Голикова: «Я думаю, что и ребятам, и их родителям, и учителям будет интересно посетить иммерсивную выставку «Просвещение: большие перемены», где на небольшом пространстве собрана история нашей страны. Здесь можно увидеть, какими были школы раньше и какими они стали сегодня, какими тяжелыми были 90-е годы для учителей – и как сегодня совершенствуется наша система образования и реализуются национальные проекты».



Международная выставка-форум «Россия» организована по указу президента России Владимира Путина. Она будет работать по 12 апреля 2024 года.