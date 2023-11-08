Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.4 комментария
Российская артиллерия сорвала попытки ротации ВСУ возле Синьковки
МО: Российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации ВСУ в районе Синьковки
Российские артиллеристы пресекли попытки ВСУ провести ротацию на Купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
По его словам, артиллерией группировки «Запад» были сорваны четыре попытки проведения ротации ВСУ на передовых позициях рядом с Синьковкой и Тимковкой, передает РИА «Новости».
Зыбинский добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки.
Ранее Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении общие потери вооруженных сил Украины составили до двух рот, также ВСУ потеряли два БТР М113, боевую бронированную машину «Козак», пикап и пункт боепитания.