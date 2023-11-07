  • Новость часаПри обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский наконец-то нашел повод сказать США «нет»
    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО
    В Общественной палате раскритиковали идею платить женщинам за отказ от аборта
    Порошенко выступил против проведения выборов на Украине
    СМИ: Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы
    Франция сорвала участие России в сессии Генконференции ЮНЕСКО
    Палестина обвинила Израиль в ударе по семи больницам в Газе
    На Украине опровергли сообщение о готовящейся отставке Залужного
    В ЦИК Украины назвали срок окончания полномочий Зеленского
    Мнения
    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Революции совершают запутавшиеся идеалисты

    Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

    48 комментариев
    Дмитрий Зиновьев Дмитрий Зиновьев Русский язык надо защищать от нас самих

    Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».

    16 комментариев
    7 ноября 2023, 21:25

    Израиль исключил гуманитарную паузу в Газе без освобождения заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники, заявил израильский министр обороны Йоав Галант.

    Он подчеркнул, что для него гуманитарная пауза – это в первую очередь израильские заложники, женщины, дети и старики, передает ТАСС.

    «Не будет гуманитарной паузы без возвращения заложников», – заключил министр.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






    Результаты
    6 комментариев


    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников.

    7 ноября 2023, 10:42
    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России

    Захарова: Москва указала послу Израиля на неприемлемость заявлений представителей страны о России

    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления ряда официальных представителей Израиля о России являются неприемлемыми, об этом Москва проинформировала израильского посла в Москве Александра Бен Цви, сообщила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Захарова сообщила об этом в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Ранее постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в интервью Ynet назвал «смешными» заявления постпреда РФ при ООН Василия Небензи в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права, а также допустил другие резкие высказывания.

    Коментарии (13)
    7 ноября 2023, 08:30
    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Al Mayadeen: Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газа, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    Известно, что тяжелые бои начались в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава на юге Газы, где бойцы сопротивления оказывают сопротивление израильской армии на юге города, пока авиация ЦАХАЛ наносит удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра, передает ТАСС.

    Также сообщается о гибели восьми палестинцев вследствие авиаударов Израиля по расположенному на юге сектора Газа городу Хан-Юнис.

    Накануне израильская сторона уничтожила ракетные установки на территории одной из мечетей в секторе Газа.

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 10:18
    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Спикер МИД Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В эфире «Соловьев Live» она отметила, что такое заявление вызвало огромное количество вопросов, передает РИА «Новости».

    «Вопрос номер один – получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» – отметила Захарова.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

    Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Коментарии (8)
    7 ноября 2023, 11:14
    Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе

    Глава МИД Израиля Коэн раскритиковал генсека ООН Гутерриша за слова о «кладбище детей» в Газе

    Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе
    @ Luiz Rampelotto,Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн резко раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша, заявившего о превращении сектора Газа в «кладбище детей».

    «Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш!» – написал глава израильского внешнеполитического ведомства на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), сообщает «Коммерсант».

    Коэн заявил, что в секторе Газа против воли удерживаются более 30 несовершеннолетних, в том числе девятимесячный младенец, «а также малыши и дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей».

    «Проблемой» сектора Газа, по словам главы МИД Израиля, является радикальное движение ХАМАС, а не действия еврейского государства, направленные на уничтожение «этой террористической организации».

    В воскресенье Гутерриш заявил, что в результате израильской операции «Газа превращается в детское кладбище». Также он осудил ХАМАС за использование гражданских в качестве живого щита. Он также говорил, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи.

    Коментарии (21)
    7 ноября 2023, 15:29
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская атомная подводная лодка класса «Огайо» с крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») вошла в Персидский залив, сообщили СМИ со ссылкой на данные Пентагона.

    Представители американского военного ведомства заявили Bloomberg, что АПЛ USS Florida размещена в районе Персидского залива «в качестве демонстрации США силы для сдерживания Ирана», передает «Интерфакс».

    Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен «серьезный удар», если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 14:26
    ХАМАС разрешило выехать из Газы гражданам восьми стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев и палестинцев, имеющих двойное гражданство, которым 7 ноября разрешено покинуть сектор Газа через КПП Рафах.

    В опубликованных списках есть граждане Великобритании, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин, Франции и ФРГ, граждан России в списках нет, передает ТАСС.

    Желающие покинуть Газу должны присутствовать на КПП Рафах в 7.00 по местному времени (8.00 по Москве), чтобы облегчить себе процесс перехода, говорится в заявлении пограничной службы анклава, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) в 10.49 мск.

    Ранее ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2023, 19:10
    СМИ: Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы
    СМИ: Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы
    @ Saeed Jaras/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, сообщил СМИ дипломатический источник.

    По его словам, но до сих пор нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП «Рафах», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что российское посольство неоднократно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен. Источник подчеркнул, что в Москве надеются на скорейшее разблокирование Израилем выезда россиян из Газы.

    Напомним, источник сообщил, что эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






    Результаты
    6 комментариев


    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

    Коментарии (6)
    7 ноября 2023, 16:21
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    @ Bashar Taleb/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни, заявил дипломатический источник РИА «Новости».

    Россия надеется, что израильская сторона не будет препятствовать вывозу россиян из палестинского анклава, добавил диписточник, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






    Результаты
    6 комментариев


    Коментарии (20)
    7 ноября 2023, 17:27
    Пропалестинские активисты сорвали заседание парламента Финляндии

    Helsingin Sanomat: Требующие мира на Ближнем Востоке прервали заседание парламента Финляндии

    Пропалестинские активисты сорвали заседание парламента Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Пленарное заседание парламента Финляндии было прервано из-за демонстрантов, находящихся в общественной галерее и требующих мира, а также прекращения огня на Ближнем Востоке, сообщила газета Helsingin Sanomat.

    Выступления депутатов прервали восклицания протестующих: «Свободная Палестина! Остановите геноцид! Прекратите огонь немедленно!». Издание пишет, что заседания парламента Финляндии открыты для широкой публики, однако крики или протесты не допускаются, передает РИА «Новости».

    По данным газеты IltaLehti, молодые демонстранты разделились на четыре группы. После того, как одну группу вывели, следующая – развернула флаги и начала громко повторять лозунги. Протесты продолжались, пока всех демонстрантов не вывели из зала.

    Ранее в США активисты заблокировали завод Boeing с требованием прекратить огонь в Газе.

    Коментарии (2)
    7 ноября 2023, 08:44
    Израиль заявил о готовности наносить удары по любой цели на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия обороны Израиля при необходимости наносит удары по любой цели на Ближнем Востоке, которая угрожает интересам еврейского государства, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

    «ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку по любой угрозе израильским интересам в сфере безопасности», – передает ТАСС слова Хагари.

    Накануне израильская сторона заявила, что начала ответный огонь после запуска 30 снарядов с ливанской территории.

    Коментарии (8)
    7 ноября 2023, 17:03
    Зеленский отложил визит в Израиль

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский отложил визит в Израиль на неопределенный срок, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на израильский диписточник.

    Газета сообщает, что Зеленский все еще намерен посетить еврейское государство, однако дата его визита пока не определена. Источник издания отмечает, что в случае, если украинский президент приедет, «его встретят с распростертыми объятиями», передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что украинский лидер прибудет в Израиль, предположительно, 6 или 7 ноября для встречи с израильским руководством, в частности с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

    В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен.

    Коментарии (3)
    7 ноября 2023, 13:05
    Армия Израиля предупредила о готовящемся ударе по детской больнице «Ар-Рантиси»

    Al Jazeera: Армия Израиля призвала эвакуировать людей из детской больницы «Ар-Рантиси» в связи с подготовкой удара

    Tекст: Александра Юдина

    Израильские военные готовятся к удару по детской больнице «Ар-Рантиси» в секторе Газа и попросили администрацию медучреждения освободить здание, сообщил на катарском канале Al Jazeera неназванный представитель Минздрава анклава.

    По словам информатора, в опасности жизни не менее 70 детей, передает ТАСС.

    Ведомство призывает международное сообщество как можно скорее вмешаться, чтобы воспрепятствовать атаке на детскую больницу.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в результате израильской операции «Газа превращается в детское кладбище». Также он осудил ХАМАС за использование гражданских в качестве живого щита. Он также говорил, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи.

    Позднее глава МИД Израиля Эли Коэн резко раскритиковал слова генсека ООН.

    Коментарии (7)
    7 ноября 2023, 09:09
    Экс-премьер Израиля высказался за скорейшее завершение операции в Газе

    Экс-премьер Израиля Барак: Операцию в Газе следует завершить в ближайшие недели

    Tекст: Ольга Никитина

    Длительная операция Израиля против движения ХАМАС в Газе невозможна из-за растущего недовольства со стороны Запада, в особенности США, ее следует завершить в ближайшие недели, заявил бывший премьер Израиля (1999–2001), экс-министр обороны страны Эхуд Барак.

    Барак в интервью газете Politico отметил, что «окно возможностей закрывается». Трения с американской стороной, по его мнению, будет лишь расти. Экс-премьер отметил, что США не могут диктовать Израилю, что делать, однако Израиль не может игнорировать позицию, которую заняли американцы, передает ТАСС.

    Как отметил Барак, риторика официальных лиц в США в последнее время изменилась. Он обратил внимание, что все чаще звучат призывы к гуманитарной паузе в боевых действиях.

    У Тель-Авива, по его оценке, есть «не больше двух-трех недель», чтобы удовлетворить требования американской стороны. А на полный разгром ХАМАС уйдут многие месяцы или год, добавил бывший премьер-министр. Запад, по его словам, опасается, что действия Израиля могут спровоцировать более масштабную и еще более катастрофическую войну в регионе, а потому его поддержка ослабевает.

    Ранее британские СМИ писали, что для победы над ХАМАС Израилю придется уничтожить сектор Газа, пожертвовав при этом международной поддержкой.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2023, 16:37
    В Газе назвали число находящихся под завалами людей

    Минздрав сектора Газа: Под завалами остаются более 2,8 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Под завалами в секторе Газа в настоящее время остаются более 2,8 тыс. человек, сообщили в министерстве здравоохранения палестинского анклава.

    «Более 2,8 тыс. человек в секторе Газа все еще находятся под завалами», – рассказал телеканалу Al Jazeera источник в Минздраве Газы, передает ТАСС.

    Ранее боевое крыло ХАМАС заявило о гибели более 60 заложников в результате израильских ударов по сектору Газа.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






    Результаты
    6 комментариев


    Коментарии (0)
    7 ноября 2023, 11:03
    ВМС Израиля атаковали высокоточными боеприпасами стратегические цели ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВМС ЦАХАЛа нанесли удары высокоточными боеприпасами по стратегическим целям радикального движения ХАМАС в секторе Газа, включая позиции с высокотехнологичными средствами, сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно сообщению пресс-службы, военно-морские силы ЦАХАЛа нанесли удары точными боеприпасами по стратегическим целям в секторе Газа, принадлежащим ХАМАС, включая посты с высокотехнологичными средствами, передает ТАСС.

    Там также добавили, что ЦАХАЛ взял под контроль военный опорный пункт ХАМАС на севере сектора Газа.

    Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газы.

    Коментарии (0)
    Главное
    Латвия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
    Россиянина Украинского депортировали из США
    Израильская армия сообщила о боях в «сердце» города Газа
    Пропалестинские активисты сорвали заседание парламента Финляндии
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    Госдума одобрила регистрацию автомобиля без полиса ОСАГО
    В Польше отменили концерты «Пошлой Молли» после «шутки» про польский язык

    Европа готовится к жизни без «Дружбы»

    Чехия активно готовится к переводу своих нефтеперерабатывающих заводов на нероссийскую нефть. И хотя прокачка топлива для этой страны, а также для Венгрии и Словакии, выведена из-под санкций – Прага допускает, что поставки черного золота могут остановиться в любой момент. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия обезопасит свои лучшие корветы от атак ВСУ

    ВСУ не оставляют попыток атаковать инфраструктуру Крыма. На этот раз противник совершил массированный удар по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи. По данным Минобороны, 13 из 15 запущенных ракет были сбиты. В чем заключается логика ударов со стороны Украины и как Россия может предотвратить подобные атаки в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские силы воспользуются провалом ВСУ в Запорожье

    Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В самих ВСУ жалуются на недостаток техники и низкую квалификацию бойцов. Какое значение для спецоперации будет иметь провал ВСУ в Запорожье и как российские силы могут воспользоваться ситуацией? Подробности

    Перейти в раздел

    Поляки устали терпеть экономические уступки Украине

    Польские дальнобойщики организовали акцию протеста против несправедливой конкуренции с украинскими перевозчиками. На границе уже заблокированы три КПП. До этого между Варшавой и офисом Зеленского также наблюдался разлад по вопросам экспорта продовольствия. К чему может привести очередной виток напряженности между странами и как на происходящее будет реагировать Брюссель? Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............