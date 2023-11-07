По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.7 комментариев
Израиль исключил гуманитарную паузу в Газе без освобождения заложников
Израиль не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники, заявил израильский министр обороны Йоав Галант.
Он подчеркнул, что для него гуманитарная пауза – это в первую очередь израильские заложники, женщины, дети и старики, передает ТАСС.
«Не будет гуманитарной паузы без возвращения заложников», – заключил министр.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников.